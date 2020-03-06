4 ‘điểm yếu’ của đàn ông - vợ tinh tế động chạm chồng vừa nể vừa yêu

Với đàn ông, tiền bạc thể hiện bản lĩnh, vị thế trong xã hội và gia đình. Nếu đàn ông không kiếm ra tiền, họ sẽ thấy bản thân kém cỏi. Nếu bị quản thúc tiền bạc, họ sẽ bị kìm hãm khả năng theo đuổi đam mê, hoài bão. Tiền trong tay vừa cho đàn ông sức mạnh, vừa cho họ động lực để thành công và cả thể diện trước mặt người khác.

Có những “điểm yếu” mà đàn ông luôn giữ cho riêng mình, không thể nói ra. Người vợ khôn ngoan luôn biết đây là những giới hạn của đàn ông, tinh tế động chạm sẽ khiến chồng yêu thương vợ hơn.

Người vợ thông minh sẽ có một giao ước chi tiêu với chồng, luôn có một khoản tiền dành cho gia đình, để đàn ông ý thức chi tiêu có trách nhiệm với vợ con. Cho đàn ông tự chi tiêu một khoản vừa đủ, nhưng cũng tinh tế theo dõi thì vợ sẽ được chồng nể trọng hơn.

Kinh tế là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân và phụ nữ thường là người giữ tiền, quản lý chi tiêu. Nhưng dù tính đàn ông có khi vung tay quá trán thì phụ nữ cũng đừng nghiêm khắc chuyện tiền bạc với chồng. Nếu bị khống chế tiền bạc quá đáng, đàn ông sẽ thấy bí bách, thậm chí tìm cách để có quỹ riêng.

Thái độ của bạn khi yêu

Đàn ông không quá để tâm đến việc người yêu hay vợ ngày trước được bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng họ cực kì khó chịu khi phụ nữ cho rằng bản thân được nhiều người theo đuổi mà xem thường tấm chân tình, cố gắng của họ. Đàn ông dù yêu sâu đậm thế nào cũng có lòng tự trọng cao. Trong tình yêu, họ không chấp nhận thái độ bất cần của đối phương.

Cách tốt nhất để “sai khiến” một người đàn ông là khiến họ yêu bạn không lối thoát - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để “sai khiến” một người đàn ông là khiến họ yêu bạn không lối thoát. Mà trước nhất thì hãy tôn trọng họ, cho họ lòng tin vào tình cảm của bạn, cho họ tự tin vào bản lĩnh đàn ông. Nếu không, dù đàn ông yêu bạn nhiều thế nào cũng có ngày rời khỏi bạn.

Lòng tin

Một người vợ khôn ngoan sẽ là người hiểu chồng nhất. Đây cũng là vũ khí đắc lực của phụ nữ để giữ tình yêu của đàn ông. Vì nghi ngờ không khiến đàn ông yêu bạn hơn, lại khiến tình cảm rạn nứt, hôn nhân nhiều mâu thuẫn. Hãy cho đàn ông niềm tin trước, có một giao kèo lòng tin chắc chắn giữa vợ chồng trước. Sau đó, nếu chồng có lừa dối bạn, bạn cũng có cơ sở để “xử” họ.

Ngược lại, nếu đàn ông không có được lòng tin từ vợ, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương cả về tình cảm và lòng tự trọng. Nếu bị theo dõi, giám sát vô lý, vượt giới hạn chịu đựng sẽ khiến đàn ông không còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh bạn.

Khéo léo khi có tranh cãi

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách lèo lái tình cảm vợ chồng qua những khúc quanh mâu thuẫn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cãi nhau là chuyện “như cơm bữa”. Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách lèo lái tình cảm vợ chồng qua những khúc quanh mâu thuẫn lớn. Không hù dọa, không nói lời xúc phạm, không thách thức ly hôn… Vì đàn ông khi cãi nhau cũng nhạy cảm như phụ nữ, đặc biệt là cái tôi của họ. Phụ nữ hãy mềm mỏng khi tranh cãi với chồng, hoặc biết giữ im lặng đúng lúc. Khi nào cương thì phải dứt khoát đủ lý lẽ, khi nào nhu thì phải khiến đàn ông mềm lòng tự chất vấn bản thân.