Khi cãi nhau, chỉ đàn ông thương vợ mới tình nguyện làm những việc này

Một người chồng thiếu tinh tế, không yêu vợ nhiều sẽ cãi đến cùng với vợ. Họ chỉ ích kỷ nghĩ làm sao để bản thân thắng vợ. Nhưng chiến thắng của một người là thất bại của hai người trong hôn nhân.

Không phải người đàn ông nào cũng có thể nói xin lỗi, kể cả khi họ là người sai. Chỉ có đàn ông yêu vợ mới dám nói xin lỗi, dù là họ sai hay đúng. Lời xin lỗi của họ là để nhận sai với vợ, hoặc là chỉ để vợ chồng thôi căng thẳng.

Đàn ông thương vợ sẽ cố gắng im lặng khi tranh cãi quá lớn. Họ có thể để vợ tùy ý bày tỏ cảm xúc khó chịu, nóng giận, cho vợ thời gian để tìm lại bình tĩnh. Sau đó, họ sẽ ngồi xuống nói chuyện lại với vợ, cùng vợ tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Sự kiên nhẫn này chỉ có ở đàn ông yêu vợ nhiều và muốn giữ hạnh phúc gia đình.

Vì đàn ông thương vợ luôn có suy nghĩ rằng lời xin lỗi luôn có thể dễ nói với người ngoài, sao lại keo kiệt với vợ mình. Huống hồ, phụ nữ luôn yếu lòng, họ chỉ muốn chồng nhận sai, hoặc có thể suy nghĩ cho cảm xúc của họ. Nói xin lỗi với vợ chẳng mất gì, thậm chí còn được nhiều hơn. Bởi phụ nữ khi nghe thấy câu nói này của chồng thì đã giảm bớt một nửa khó chịu, giận dỗi. Chỉ cần có thế, phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho chồng, bỏ qua hết những gì không hài lòng.

Luôn tìm cách giải quyết mâu thuẫn

Đàn ông yêu vợ luôn muốn giải quyết triệt để khi vợ chồng cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng không thương vợ thường ngó lơ những mâu thuẫn, không muốn giải quyết vấn đề tồn đọng. Ngược lại, đàn ông yêu vợ luôn muốn giải quyết triệt để khi vợ chồng cãi vã. Họ sẽ tìm hiểu nguyên nhân ở cả bản thân và vợ. Họ không đổ thừa, hay đẩy trách nhiệm cho bạn đời. Và khi tìm ra hướng giải quyết, họ muốn cùng vợ cố gắng không lặp lại vấn đề cũ, cùng nhau hòa hợp và thấu hiểu hơn.

Dỗ dành

Người đàn ông yêu vợ luôn muốn vợ chồng vui vẻ bên nhau, họ cũng coi trọng tâm trạng của vợ. Nếu vợ vui vẻ, họ cũng thấy thoải mái. Thế nên nếu vợ thấy khó chịu, còn giận dỗi họ cũng thấy không vui. Vì vậy, sau khi đã cãi nhau, người chồng thương vợ luôn tìm cách dỗ dành vợ, dù vợ sai hay đúng. Họ không có suy nghĩ phải hơn thua với vợ, chỉ nghĩ làm sao để vợ chồng thoải mái khi bên nhau, giữ không khí vui vẻ trong gia đình. Và họ cũng hiểu phụ nữ luôn dễ dỗ dành, nếu được chồng thấu hiểu.

Không nói lời thiếu tôn trọng

Vợ chồng yêu thương nhau thì phải có sự tôn trọng, ngay cả khi cãi vã, khó chịu với nhau nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng yêu thương nhau thì phải có sự tôn trọng, ngay cả khi cãi vã, khó chịu với nhau nhất. Người chồng yêu vợ thì dù có cãi kịch liệt thế nào cũng không nói những lời thiếu tôn trọng mà tổn thương vợ. Bởi họ hiểu những lời khi nói lúc giận nhất là khi bản thân vô ý nhất, nhưng lại để lại vết thương khó lành nhất trong lòng đối phương. Vậy thì khi mất kiểm soát càng phải cẩn thận lời nói, hoặc là im lặng để không lỡ thốt những lời không nên.

Không so sánh vợ với người phụ nữ khác

Người đàn ông thương vợ không bao giờ so sánh vợ với người phụ nữ khác, đặc biệt là khi cãi nhau. Những lúc vợ chồng mâu thuẫn là khi cả hai đều nhạy cảm hơn lúc bình thường. Một lời nói khó nghe cũng có thể gây nên tổn thương lớn. Bị bạn đời so sánh với người phụ nữ khác sẽ khiến vợ cảm thấy đau lòng nhất.