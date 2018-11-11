Không phải trăng hoa, đây mới là ‘thói hư’ khó bỏ nhất của đàn ông

Phụ nữ yêu 11/11/2018 10:30

Chẳng phải trăng hoa, cũng không phải lười nhác, đây mới là ‘thói hư’ cả đời đàn ông cũng không bỏ được.

Không phải ngoại tình, đây mới là điều có sức mạnh sai khiến đàn ông mạnh mẽ nhất, khiến họ dù muốn cũng không thể thay đổi được.

Không phải trăng hoa, đây mới là ‘thói hư’ khó bỏ nhất của đàn ông - Ảnh 1
Họ nghiện việc được trở về tổ ấm của mình, nơi có vợ đang đứng ở bếp nấu ăn, nơi con đang bi bô chơi đùa - Ảnh minh họa: Internet

Ôm lấy vợ con ngay khi về nhà

Phụ nữ cứ nghĩ đàn ông nào sau giờ tan tầm cũng muốn tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt, cà phê tán chuyện nhằm trốn việc nhà, trốn cả trách nhiệm chăm sóc con cái. Thế nhưng, không như những gì chị em lầm tưởng, những người chồng luôn muốn được về nhà với vợ con ngay khi tan làm.

Họ nghiện việc được trở về tổ ấm của mình, nơi có vợ đang đứng ở bếp nấu ăn, nơi con đang bi bô chơi đùa hay thao thao bất tuyệt kể về những điều con học được ở trường. Khoảnh khắc ấy, đàn ông chỉ muốn sà vào ôm vợ từ phía sau, ôm lấy con mà hít hà cho thỏa nỗi nhớ. Đây là “thói xấu” đàn ông nào cũng nghiện, dù có dùng cả đời này để “cai nghiện” cũng vô tác dụng.

Không phải trăng hoa, đây mới là ‘thói hư’ khó bỏ nhất của đàn ông - Ảnh 2
Ẩn sâu trong vẻ ngoài thô ráp, mạnh mẽ kia là một con tim loạn nhịp, luôn thổn thức trước những lời yêu thương, nũng nịu từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thích nghe vợ nói lời yêu

Đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngay cả đàn ông cũng thế. Ẩn sâu trong vẻ ngoài thô ráp, mạnh mẽ kia là một con tim loạn nhịp, luôn thổn thức trước những lời yêu thương, nũng nịu từ vợ.

“Em yêu anh”, “em thật may mắn khi lấy được anh làm chồng”, “anh làm em hạnh phúc vô vàn”, “mới xa anh vài tiếng em đã nhớ nhung cuồng dại rồi”,… chính là những gì đàn ông muốn được vợ rót vào tai mỗi ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ và sau khi thấc giấc.

Đừng ngại ôm hôn chồng mình để thể hiện tình yêu, cũng đừng sợ anh ấy sẽ hư hỏng vì mình quá nuông chiều. Với đàn ông, đấy là chất men say khiến họ cả đời say mê, cung phụng vợ như bà hoàng.

Không phải trăng hoa, đây mới là ‘thói hư’ khó bỏ nhất của đàn ông - Ảnh 3
Đàn ông có gia đình sẵn sàng làm việc quên ăn quên ngủ chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn, chăm lo cho vợ con tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc quên cả thời gian

Với đàn ông, ngoài gia đình thì sự nghiệp chính là thứ khiến họ lao tâm khổ tứ, đầu tư nhiều công sức, tâm huyết nhất. Đàn ông có gia đình sẵn sàng làm việc quên ăn quên ngủ chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn, chăm lo cho vợ con tốt hơn. Họ chăm chỉ đến mức hoang phí sức khỏe, khiến vợ lo lắng mà không hề hay biết.

Thế nên, thay vì  mắng chồng không dành nhiều thời gian cho mình, vợ hãy quan tâm, chăm sóc anh ấy chu toàn. Đừng để chàng cô độc lạc lõng, cũng đừng để hôn nhân của mình xuất hiện bất cứ một vết rạn nào chỉ vì sự vô tâm, không hiểu thấu tâm ý của đối phương.

Sau khi đọc những dòng trên, phụ nữ hãy yêu thương chồng nhiều hơn, đàn ông đừng ngần ngại nói cho vợ biết nguyện vọng của mình. Có như thế hôn nhân mới viên mãn vẹn tròn, ngày càng hạnh phúc.

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