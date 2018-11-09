Tất cả những đặc điểm của một người đàn ông tồi, chị em hãy tránh càng xa càng tốt

Là phụ nữ, nếu đang yêu phải người đàn ông có những đặc điểm này hãy ngay lập tức chia tay. Bởi lẽ, bạn càng yêu, càng dây dưa với họ càng thiệt thòi, khổ đau.

Thực chất, anh ta yêu tiền của bạn chứ không hề yêu bạn. Chẳng đàn ông nào lại bắt người yêu làm việc vất vả để nuôi mình. Phái mạnh có sĩ diện và đạo đức để tự thấy ngửa tay xin tiền của người yêu là việc làm không thể chấp nhận được.

Đàn ông vượt trội về cả thể chất lẫn tinh thần so với phụ nữ, thế nên họ phải là bờ vai vững chãi cho một nửa dựa vào, là trụ cột gia đình trong tương lai. Nếu đang yêu một anh chàng ăn bám, luôn tìm đủ mọi cách để moi tiền mình thì bạn hãy tỉnh mộng ngay.

Chưa kể, đàn ông dùng tiền của đàn bà chắc chắn là người lười nhác, ỷ lại và nhu nhược. Họ không có khả năng tự nuôi sống mình, không có chính kiến, càng không có tương lai. Chị em dây dưa với họ chỉ khiến mình mất thời gian.

Đàn ông chỉ ra sức che đậy, giấu giếm việc mình đang yêu khi họ đang bắt cá hai tay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tìm mọi cách để che giấu việc mình có người yêu

Yêu đương là chuyện của hai người, có người thích khoe khoang sự hạnh phúc của mình cũng có người muốn giấu kín vì xem đấy là điều riêng tư. Anh ấy có thể không đăng ảnh của bạn lên facebook rồi tag tên bạn vào, không đưa bạn đến các buổi tiệc của công ty, không hứa hẹn trăm năm,… nhưng khi yêu thật lòng chàng nhất định phải giới thiệu bạn với bạn bè thân thiết của mình.

Động thái này thể hiện rằng chàng rất trân trọng mối quan hệ hiện tại, rất tự hào về bạn và muốn bạn được kết nối với những người bạn chân tình của mình. Đàn ông chỉ ra sức che đậy, giấu giếm việc mình đang yêu khi họ đang bắt cá hai tay, đang giả vờ độc thân đề tìm kiếm một con mồi hấp dẫn hơn.

Vậy nên, dù yêu đến mấy phụ nữ hãy tỉnh táo để lật mặt chân dung kẻ Sở Khanh, đừng chờ đến khi bị “cắm sừng” mới nhận ra mình bị lợi dụng bấy lâu nay.

Đến khi bị lật tẩy lại đổ mọi lỗi lầm cho đối phương, vu vạ rằng mình bị dụ dỗ thì người đàn ông ấy quá hèn hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trăng hoa

Khi độc thân đàn ông có thể tán tỉnh cô này, đưa đẩy cô kia cho đến khi tìm được người phụ nữ của đời mình. Tuy nhiên, khi đã xác định mối quan hệ nghiêm túc mà vẫn không chừa thói trăng hoa, vẫn đứng núi này trông núi nọ là điều không thể chấp nhận.

Anh ta có thể lừa dối bạn những điều nhỏ nhặt để giấu kín việc mình đang qua lại bất chính với một người phụ nữ khác. Đến khi bị lật tẩy lại đổ mọi lỗi lầm cho đối phương, vu vạ rằng mình bị dụ dỗ thì người đàn ông ấy quá hèn hạ.

Là đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất”, điều gì mình làm phải dám nhận, dẫu cho đó là lỗi lầm kinh thiên động địa. Tất nhiên, đàn ông sẵn sàng lên giường với đàn bà khác không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha, đàn bà đừng mềm lòng cho họ thêm bất cứ cơ hội nào.