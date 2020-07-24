Không phải ngực khủng, đây mới là đặc điểm cơ thể phụ nữ mà đàn ông thích ngắm nhất

Phụ nữ yêu 24/07/2020 17:25

Không phải ngực hay mông, đây mới là đặc điểm ngoại hình ở phụ nữ cuốn hút đàn ông nhất, chị em hãy đọc ngay kẻo lỡ.

Phụ nữ cuốn hút nhất trong mắt đàn ông không phải là khi mặc đồ kiệm vải mà là khi thoải mái khoe ra những đặc điểm ngoại hình này. 

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Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh và tràn ngập lửa yêu chị em đã dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

1. Đôi mắt biết nói

Không cần phải trang điểm mắt thật đậm, cũng chẳng cần phải chuốt mi thật dày, phụ nữ hấp dẫn nhất trong mắt nam giới là khi cô ấy thoải mái “trưng” gương mặt tự nhiên của mình.

Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh và tràn ngập lửa yêu chị em đã dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên.

2. Nụ cười tươi tắn

Không chỉ thể hiện sự thân thiện, đáng yêu, nụ cười của người phụ nữ còn giúp đàn ông nhận biết rằng bạn đang thoải mái, vui vẻ khi ở bên anh ấy.

Được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mỉm cười, được thấy bạn thoải mái bộc lộ cảm xúc là điều đàn ông nào cũng mong có được. 

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Chàng sẽ bị đôi môi gợi cảm của bạn hút chặt vào tưởng tượng về một nụ hôn được đặt lên nó - Ảnh minh họa: Internet

3. Mái tóc suôn mượt

Mỗi khuôn mặt sẽ phù hợp với một kiểu tóc nhất định, thế nhưng trong mắt nam giới phụ nữ quyến rũ, gợi cảm nhất là khi cô ấy xuất hiện với mái tóc dài suôn thẳng. Không uốn sóng, cũng chẳng nhuộm màu, chính sự đơn giản ấy lại toát lên khí chất ngời ngời.

4. Đôi môi gợi cảm

Khi trò chuyện, đàn ông không chỉ dùng tai để lắng nghe những gì bạn nói mà họ còn dùng mắt để dõi theo điệu bộ, cử chỉ và cách đôi môi bạn chuyển động.

Chàng sẽ bị đôi môi gợi cảm của bạn hút chặt vào tưởng tượng về một nụ hôn được đặt lên nó. 

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Chiếc eo son rỗi sẽ giúp cơ thể của bạn trở nên hấp dẫn với thân hình đồng hồ cát mời gọi - Ảnh minh họa: Internet

5. Chiếc eo nhỏ nhắn

Không phải ngực hay mông, chiếc eo con kiến mới là vũ khí quyến rũ lợi hại nhất của phụ nữ. Chiếc eo son rỗi sẽ giúp cơ thể của bạn trở nên hấp dẫn với thân hình đồng hồ cát mời gọi. Dám chắc, chàng dù khô khan, cứng nhắc đến mấy cũng say như điếu đổ.

6. Giọng nói dịu dàng

Phụ nữ ăn to nói lớn đàn ông sẽ chẳng mấy thích thú bởi trong đầu phái mạnh luôn mặc định nữ giới phải ăn nói dịu dàng, từ tốn. Sự nhẹ nhàng, khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp chị em có điểm cộng tuyệt đối trong mắt đối phương mà chẳng cần phô ra chút da thịt nào.

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