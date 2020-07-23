Chẳng cần ngực nở mông cong, cũng không cần quá xinh đẹp, phụ nữ khí chất nhất trong mắt đàn ông là khi sở hữu điều này.

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ khí chất ngút trời, đàn ông nào cũng đem lòng thương nhớ, dù đã yên bề gia thất vẫn không thôi khắc khoải. Trong mắt đàn ông, phụ nữ duyên dáng, quyến rũ nhất là khi biết tôn trọng cuộc sống cá nhân của người khác - Ảnh minh họa: Internet Không nói xấu sau lưng người khác Phụ nữ khờ dại cứ nghĩ rằng chỉ cần tập trung sửa soạn vẻ ngoài, điểm phấn tô son, ăn mặc gợi cảm thì đàn ông nào cũng chết mê chết mệt. Nào ngờ, đàn ông chỉ dán mắt vào thân xác, vào những gì họ đang phô bày chứ chẳng hề thương nhớ, cũng chẳng có ấn tượng gì sâu đậm với những cô nàng thích khoe thân.

Đàn ông càng ghét hơn khi nghe phụ nữ nói xấu sau lưng, phán xét người khác. Trong mắt đàn ông, phụ nữ duyên dáng, quyến rũ nhất là khi biết tôn trọng cuộc sống cá nhân của người khác. Không tọc mạch chuyện của thiên hạ, không chì chiết chê bai và luôn góp ý có tính thiện chí mới là những đức tính giúp phụ nữ trở nên hấp dẫn đặc biệt trong mắt người khác phái. Nàng nhoẻn miệng cười cảm ơn, khiêm tốn nhận lấy những đánh giá tốt đẹp từ đối phương - Ảnh minh họa: Internet Không keo kiệt lời khen Không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng thích được khen ngợi, được rót những lời dễ nghe vào tai. Hiểu được điều ấy nên phụ nữ thông minh chẳng bao giờ tiết kiệm lời khen với bất cứ ai. Họ thoải mái khen ngợi “chiếc áo của anh rất thanh lịch”, “dạo này anh phong độ quá”, “sao anh tài vậy, có gì anh không biết không”, “anh thông minh thật đấy”…

Cũng thế, khi nhận được lời khen của người đối diện phụ nữ khôn ngoan cũng biết cách đón nhận những lời có cánh ấy. Nàng nhoẻn miệng cười cảm ơn, khiêm tốn nhận lấy những đánh giá tốt đẹp từ đối phương. Đấy chính là cách đáp lễ tinh tế, chừng mực nhất, là cách khiến phụ nữ có khí chất ngời ngời. Phụ nữ khí chất sẽ cố gắng từ tốn khi trò chuyện, bình tĩnh tháo gỡ những khúc mắc - Ảnh minh họa: Internet Luôn kiểm soát tốt cảm xúc Dù nóng giận đến mấy, dù bực tức đến đâu thì phụ nữ khí chất vẫn luôn đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Họ không quát tháo, chẳng chửi bới, cũng không chì chiết đối phương. Thay vào đấy, phụ nữ khí chất sẽ cố gắng từ tốn khi trò chuyện, bình tĩnh tháo gỡ những khúc mắc. Nhờ thế, dù bực tức đến đâu đàn ông cũng không thể làm điều quá quắt hay có những hành vi quá khích với người phụ nữ của mình. Nàng sẵn sàng im lặng để lắng nghe đối phương giãi bày tâm sự, trút hết bực dọc trong người mà không hề phán xét nửa lời - Ảnh minh họa: Internet Biết im lặng khi cần Chỉ phụ nữ nông cạn mới nói nhiều, bởi nói càng nhiều đàn ông càng thấy phiền phức, khó chịu và nảy sinh tâm lý chán nản, không muốn tiếp tục câu chuyện. Phụ nữ tinh tế chẳng cần đối phương nói gì vẫn hiểu anh ấy đang có chuyện không vui. Nàng sẵn sàng im lặng để lắng nghe đối phương giãi bày tâm sự, trút hết bực dọc trong người mà không hề phán xét nửa lời. Họ hiểu rằng, đôi khi đàn ông cần nhất là sự quan tâm, chứ không phải là một quân sư.

10 'TỐ CHẤT' chỉ có ở phụ nữ thông minh, bản lĩnh, có sức quyến rũ đặc biệt với đàn ông Phụ nữ thông minh nhất không phải là khi cố gắng tỏ ra tài giỏi, khôn ngoan hơn đàn ông mà là khi họ có đủ những 'TỐ CHẤT' này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-khuon-mat-dep-hay-than-hinh-boc-lua-day-moi-la-thu-o-phu-nu-khien-dan-ong-me-met-nhat-371588.html