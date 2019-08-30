Không phải ngực, hóa ra đây là những bộ phận cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông say mê quên đường về

Ai cũng nghĩ đàn ông thích nhìn ngực hoặc mông của phụ nữ. Nhưng thực tế, đàn ông thích nhất là những bộ phận quyến rũ này.

Hãy ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi điều độ và đi spa khi có thời gian để chăm sóc bản thân. Đừng thức khuya, đừng ăn những thực phẩm gây hại. Dù ở độ tuổi nào cũng vậy, bạn nhất định phải chăm sóc cho làn da của mình khỏe khoắn, rạng rỡ nhất.

Người phụ nữ quyến rũ luôn sở hữu một làn da mềm mại. Đàn ông thích vuốt ve làn da của phụ nữ, hoặc ngửi hương thơm trên làn da đó. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết chăm sóc làn da của mình.

Mái tóc dày, bóng mượt

Có câu đàn bà thường gửi tâm tư tình cảm vào tóc, còn đàn ông thì thích vuốt mái tóc đó. Ai cũng nghĩ đàn ông thích nhìn mông hoặc ngực, nhưng thực tế họ rất thích mái tóc của phụ nữ.

Đàn ông rất thích vuốt mái tóc của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, hơn 98% đàn ông thích vuốt và hôn lên mái tóc của người phụ nữ. Vì vậy chị em hãy chăm sóc mái tóc của mình tốt một chút. Hãy để mùi hương trên tóc khiến đàn ông say mê cả đời.

Xương quai xanh thon thả

Bộ phận cơ thể hấp dẫn của phụ nữ là xương quai xanh thon thả. Khi mặc áo hai dây để lộ phần xương xinh đẹp này, đàn ông sẽ chết mê chết mệt, trong tâm trí lúc nào cũng vấn vương không quên.

Phụ nữ có xương quai xanh đẹp thường thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người sở hữu nét đẹp này thường thu hút đôi mắt của đàn ông nhiều hơn. Khi bạn búi cao tóc, để lộ xương quai xanh thon thả, nõn nà, chắc chắn đàn ông sẽ đổ gục ngay.

Phần đùi săn chắc

Đàn ông thích phụ nữ có phần đùi săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Đùi thể hiện nét quyến rũ, khỏe khoắn nhất của người phụ nữ. Đây là bộ phận vô cùng thu hút ánh nhìn của đàn ông, nhất là những phụ nữ sở hữu cặp đùi rắn chắc khỏe khoắn.

Gót hồng xinh xắn

Người phụ nữ thu hút sở hữu một đôi chân thon thả, phần gót nhỏ nhắn sẽ khiến đàn ông say mê. Khi phụ nữ mang một đôi giày cao gót, tự tin sánh bước bên người mình yêu, đó là lúc bạn xinh đẹp và quyến rũ nhất. Gót hồng xinh xắn sẽ dẫn lối bạn đi khắp thế gian cùng người mình yêu thương nhất.