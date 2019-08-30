Không phải ngực, hóa ra đây là những bộ phận cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông say mê quên đường về

Phụ nữ yêu 30/08/2019 16:08

Không phải ngực, cũng chẳng phải vòng 3 căng mẩy, đây mới là những bộ phận cơ thể của người phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông say mê, yêu quên lối về.

Ai cũng nghĩ đàn ông thích nhìn ngực hoặc mông của phụ nữ. Nhưng thực tế, đàn ông thích nhất là những bộ phận quyến rũ này.

Làn da mềm mại

Người phụ nữ quyến rũ luôn sở hữu một làn da mềm mại. Đàn ông thích vuốt ve làn da của phụ nữ, hoặc ngửi hương thơm trên làn da đó. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết chăm sóc làn da của mình.

phu nu quyen ru 1
Bộ phận của phụ nữ quyến rũ đàn ông là làn da căng mướt - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi điều độ và đi spa khi có thời gian để chăm sóc bản thân. Đừng thức khuya, đừng ăn những thực phẩm gây hại. Dù ở độ tuổi nào cũng vậy, bạn nhất định phải chăm sóc cho làn da của mình khỏe khoắn, rạng rỡ nhất.

Mái tóc dày, bóng mượt

Có câu đàn bà thường gửi tâm tư tình cảm vào tóc, còn đàn ông thì thích vuốt mái tóc đó. Ai cũng nghĩ đàn ông thích nhìn mông hoặc ngực, nhưng thực tế họ rất thích mái tóc của phụ nữ.

phu nu quyen ru 2
Đàn ông rất thích vuốt mái tóc của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, hơn 98% đàn ông thích vuốt và hôn lên mái tóc của người phụ nữ. Vì vậy chị em hãy chăm sóc mái tóc của mình tốt một chút. Hãy để mùi hương trên tóc khiến đàn ông say mê cả đời.

Xương quai xanh thon thả

Bộ phận cơ thể hấp dẫn của phụ nữ là xương quai xanh thon thả. Khi mặc áo hai dây để lộ phần xương xinh đẹp này, đàn ông sẽ chết mê chết mệt, trong tâm trí lúc nào cũng vấn vương không quên.

phu nu quyen ru 3
Phụ nữ có xương quai xanh đẹp thường thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người sở hữu nét đẹp này thường thu hút đôi mắt của đàn ông nhiều hơn. Khi bạn búi cao tóc, để lộ xương quai xanh thon thả, nõn nà, chắc chắn đàn ông sẽ đổ gục ngay.

Phần đùi săn chắc

phu nu quyen ru 4
Đàn ông thích phụ nữ có phần đùi săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Đùi thể hiện nét quyến rũ, khỏe khoắn nhất của người phụ nữ. Đây là bộ phận vô cùng thu hút ánh nhìn của đàn ông, nhất là những phụ nữ sở hữu cặp đùi rắn chắc khỏe khoắn. 

Gót hồng xinh xắn

Người phụ nữ thu hút sở hữu một đôi chân thon thả, phần gót nhỏ nhắn sẽ khiến đàn ông say mê. Khi phụ nữ mang một đôi giày cao gót, tự tin sánh bước bên người mình yêu, đó là lúc bạn xinh đẹp và quyến rũ nhất. Gót hồng xinh xắn sẽ dẫn lối bạn đi khắp thế gian cùng người mình yêu thương nhất.

Phụ nữ khôn ngoan biết im lặng đúng lúc để được đàn ông tôn trọng

Phụ nữ khôn ngoan biết im lặng đúng lúc để được đàn ông tôn trọng

Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan phải biết những loại cơm nên ăn, những việc nên làm và những thời điểm nên im lặng để được đàn ông một lòng yêu thương, tôn trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thu hút đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này