Không phải không lấy được chồng, đây mới là nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ

Dưới đây là hai nỗi ám ảnh, đau khổ nhất của phụ nữ hiện đại , tuyệt đối không liên quan đến đàn ông.

Người ta thường nói thiếu một người trên cuộc đời này, bạn không thể chết được nhưng khi thiếu tiền chắc chắn sẽ rất thê thảm. Không chỉ đói mà còn không thể cho những người bên cạnh của mình một cuộc sống đủ đầy như mong muốn. So với việc thiếu đàn ông, phụ nữ hiện đại sợ thiếu tiền hơn. Không có đàn ông nhưng có tiền, bạn vẫn sống vui.

Người phụ nữ khôn ngoan không sợ không lấy được chồng, cũng chẳng sợ thế gian thiếu đàn ông. Họ chỉ sợ chiếc bụng đói réo gọi mỗi ngày. Chỉ sợ không có tiền ăn uống, chăm sóc sức khỏe chứ thẳng sợ thiếu bất cứ ai.

Khi buồn, chỉ cần có tiền đi mua sắm, du lịch vài chuyến, tâm trạng sẽ khá hơn. Còn khi có đàn ông mà không có tiền, có buồn cũng chỉ nhìn mặt nhau sống qua ngày chứ chẳng làm được gì. Có khi lúc ấy lại cảm thấy chán ngán nhau đến tận cổ, chứ chẳng còn hạnh phúc, vui vẻ gì.

Ví rỗng

Phụ nữ sợ nhất là chiếc ví rỗng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ sợ nhất là khi mở ví tiền ra không thấy gì. Sợ nhìn thấy chiếc ví trống trơn hơn là không có người đàn ông bên cạnh. Tuy có hơi thực dụng nhưng thực tế tiền quyết định được tất cả. Tiền có thể giúp phụ nữ hạnh phúc, tiền có thể giúp bạn có cuộc sống đủ đầy.

Phụ nữ sinh ra như đóa hoa hồng non nớt, chưa có sức bảo vệ mình. Nhưng khi đã trải qua nhiều chuyện, nhiều biến cố, bạn sẽ dần hình thành những chiếc gai nhọn để chống trả lại những điều làm mình tổn thương.

Phụ nữ đừng dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó bạn cũng chẳng cần đến đàn ông. Thứ duy nhất bạn cần đó là tiền để chăm chút cho bản thân. Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ không lấy chồng cũng không sao, nhưng nhất định phải đi làm kiếm tiền. Không có đàn ông vẫn sống, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ chết vì đói, vì bị khinh khi.

Chưa biết bạn có công việc như thế nào, kiếm được bao nhiêu. Nhưng trước hết hãy sống có ích, tự kiếm tiền và tiêu đồng tiền của mình làm ra, dù ít ỏi nhưng cũng ý nghĩa và xứng đáng.