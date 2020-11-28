Không phải kẻ thứ ba, đây là những thứ phụ nữ cần phải ‘tiêu diệt’ ngay để giữ hôn nhân

Phụ nữ yêu 28/11/2020 06:00

Người đàn bà khôn ngoan đừng chỉ chăm chăm tìm cách diệt kẻ thứ ba, có những thứ nguy hiểm hơn trong hôn nhân cần phải “triệt” ngay mới mong hạnh phúc lâu dài.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan cần “tiêu diệt” ngay để giữ lửa hôn nhân, giữ chồng bên cạnh cả đời không dám tơ tưởng đến người khác.

Thói quen lắm lời

Đừng chỉ chăm chăm vào việc ngăn chặn kẻ thứ ba để giữ chồng. Vì đôi khi điều điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất chính là sự lắm lời của phụ nữ. Đàn ông có nhiều áp lực về cơm áo gạo tiền, sự nghiệp nên họ cần một không gian thoải mái sau những giờ làm việc mệt mỏi.

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Đàn bà khôn ngoan đừng quá lắm lời - Ảnh minh họa: Internet

Thứ đàn ông cần là một người vợ hiểu chuyện, không càm ràm, không chê bai. Họ cần một người có thể thấu hiểu cho nỗi vất vả của chồng mà bớt đi vài câu đay nghiến, cằn nhằn. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy bỏ ngay tật xấu này để cho chồng không gian thoải mái hơn. Bạn tuyệt đối đừng biến ngôi nhà của mình thành địa ngục trần gian khiến đàn ông không muốn trở về nữa.

Chẳng bao giờ khen chồng

Có nhiều người vợ quên dần việc khen ngợi, động viên chồng. Họ xem những điều này không quan trọng, hoặc quá sến súa. Nhưng thực tế, chỉ cần một câu khen ngợi đúng lúc, bạn đã giữ được trái tim chồng trọn vẹn nhất.

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Hãy khen ngợi chồng để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn sẽ ngày càng có động lực để làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình. Vả lại anh ấy cũng cảm thấy thoải mái và chỉ muốn về nhà ngay mỗi khi tan làm.

Đặt tiền bạc lên hàng đầu

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng quá coi trọng chuyện tiền bạc. Tiền là thứ cần thiết nhưng phụ thuộc vào đồng tiền sẽ khiến bạn đánh mất giá trị, hạnh phúc của mình. Vả lại khi nhắc quá nhiều về chuyện tiền bạc, bạn sẽ vô tình tạo thêm nhiều áp lực khiến chồng mệt mỏi.

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Phụ nữ đừng đặt tiền bạc lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn bà dại đến mức so sánh lương bổng của chồng với người khác. Họ nghĩ điều này sẽ giúp chồng có động lực kiếm tiền, nhưng hóa ra lại khiến đàn ông ngày càng chán vợ. Cánh mày râu cảm thấy mình không được tôn trọng và chỉ muốn rời xa vợ ngay lập tức.

Tìm khuyết điểm của chồng để so sánh

Người đàn bà dại nhất là tìm khuyết điểm của chồng để so sánh với người khác. Có nhiều người phụ nữ thường xuyên mang khuyết điểm của chồng ra để cười cợt, bàn tán. Họ nghĩ chuyện này bình thường nhưng thực ra lại khiến đàn ông tổn thương sâu sắc nhất.

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Đàn bà khôn ngoan đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng người đàn ông nào chịu đựng được cảm giác bị so sánh, bị vợ hạ thấp danh dự như vậy. Nếu vợ cứ làm điều này thường xuyên, sớm muộn gì cũng khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng đường ai nấy đi sớm nhất.

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