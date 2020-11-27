Vượt qua 3 cửa ải khổ đau này, phụ nữ sẽ một bước lên mây trở thành Phượng Hoàng, ngồi trên cao hưởng phúc

Phụ nữ yêu 27/11/2020 06:30

Nếu vượt qua được những cửa ải khổ đau này, phụ nữ khôn ngoan sẽ từ chú vịt xấu xí một bước lên mây thành Phượng Hoàng, ngồi không hưởng phúc lộc trời ban.

Dưới đây là những cửa ải khổ đau, phụ nữ khôn ngoan vượt qua được sẽ hóa Phượng Hoàng thành công, chỉ cần ngồi không rung đùi cũng hốt được lộc lớn.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng ngại khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Bị bỏ rơi

Người đàn bà khôn ngoan đừng tuyệt vọng khi bị bỏ rơi. Trong cuộc đời của bạn phải trải qua nhiều cửa ải đau thương mới thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Muốn hạnh phúc và trưởng thành phải chịu đựng được cảm giác tổn thương. Bạn nên nhớ bị bỏ rơi vốn không đáng sợ, điều đáng lo ngại là bạn tự bỏ rơi chính mình.

phu nu khon ngoan 2
Khi vượt qua được sự thất vọng, bạn sẽ trưởng thành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Việc bị người khác bỏ rơi không khiến bạn đánh mất tất cả, nhưng khi tự bỏ rơi bản thân không quan tâm, bạn mới thật sự thất bại. Thế nên khi bị ai đó bỏ rơi, chỉ nên buồn trong một khoảng thời gian ngắn thôi.

Sau đó hãy tự vực dậy tinh thần tự bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Bạn nên hiểu một điều mỗi người đều có con đường riêng để đi, đừng ép ai đó phải ở bên mình mãi mãi. Cũng đừng ép người khác không được bỏ rơi mình. Hãy học cách tự đi một mình mà không có bất cứ ai bên cạnh. Có vậy bạn mới thật sự trưởng thành.

Thất bại, bị xem thường

phu nu khon ngoan 3
Khi thất bại, bạn sẽ có được nhiều bài học trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ai đó xem thường hoặc gặp thất bại trong cuộc sống, hãy thầm mừng vì những điều này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Cuộc đời của mỗi người ai cũng phải trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, có vui có buồn, có thất bại, có thành công. Chẳng ai sinh ra đã nắm chắc phần thắng trong tay mà phải trải qua quá trình khổ luyện mới mong được gặt quả ngọt.

Phụ nữ trưởng thành hơn khi đứng dậy từ thất bại, vấp ngã. Từ vực sâu tăm tối đi lên, bạn sẽ trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn. Bạn sẽ hiểu rằng giá trị của hai chữ hạnh phúc được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt.

Tổn thương, đổ vỡ

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ tổn thương nhiều rồi sẽ hạnh phúc thôi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng sợ đổ vỡ, cũng đừng sợ tổn thương. Phải trải qua những cảm xúc này, bạn mới mong tìm thấy cầu vồng của riêng mình. Những nỗi đau giống như cơn mưa tầm tã, dù lớn đến mấy cũng sẽ tạnh và ánh nắng lại xuất hiện. Tàn cơn mưa, bạn sẽ cảm thấy trân trọng những ngày nắng ấm.

Thế nên đừng bao giờ vội từ bỏ cuộc sống của mình vì những đổ vỡ, tổn thương. Hãy chấp nhận nỗi bất hạnh để cuối con đường tìm được hạnh phúc đích thực.

3 'cột trụ' vững chắc tạo nên một người đàn ông đích thực, 3 phẩm chất quyết định sự quyến rũ của một người đàn bà

3 'cột trụ' vững chắc tạo nên một người đàn ông đích thực, 3 phẩm chất quyết định sự quyến rũ của một người đàn bà

Đàn ông đích thực luôn nuôi chí lớn, ôm mộng công danh. Phụ nữ tinh tế lại thích theo đuổi sự thanh lịch và tao nhã.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan phụ nữ trưởng thành phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này