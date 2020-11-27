4 việc làm của đàn bà ‘hư thân, mất nết’ rước họa về cho gia đình, đàn ông khôn nên biết

Dưới đây là những điều đàn bà xấu tính thường làm, đàn ông khôn ngoan nên biết để tránh càng xa càng tốt.

Người đàn bà xấu tính thường mang chuyện gia đình rêu rao cho thiên hạ biết. Họ thường xuyên than nghèo kể khổ, bị mẹ chồng chèn ép, chồng ghẻ lạnh. Họ luôn tự biến bản thân trở thành nạn nhân trong chuyện mẹ chồng nàng dâu. Kiểu phụ nữ này khi lấy về, đàn ông sẽ phải chịu nhiều áp lực. Thậm chí còn khiến sự nghiệp lụn bại, không thể thăng tiến được.

Phụ nữ dại đứng núi này trông núi nọ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà không chung thủy thường không ở bên ai lâu dài. Gió chiều nào, họ sẽ nghiêng theo chiều đó. Nếu sống chung với người có lòng dạ không chung thủy, thường đứng núi này trông núi họ, đàn ông sẽ bị cắm sừng lúc nào không hay. Kiểu phụ nữ này thường khá thích so sánh và đàn ông chính là con mồi để họ chê bai, hạ thấp danh dự.

Cười cợt về khả năng chăn gối của chồng

Người đàn bà dại nhất là khi mang chuyện chăn gối, riêng tư của vợ chồng ra để cười cợt, đùa giỡn. Còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ mang chuyện thầm kín ra để mua vui cho người khác. Họ tuyệt đối không bao giờ nói xấu chồng con hay gia đình chồng. Vì họ biết làm điều này chẳng khác gì đang bôi nhọ danh dự của bản thân.

Phụ nữ đừng cười cợt, đùa giỡn về chuyện thầm kín của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà khôn sẽ không bao giờ làm những chuyện ảnh hưởng đến nhân phẩm của mình và người thân. Còn đàn bà dại thì xem chuyện này vô cùng bình thường. Thậm chí còn muốn than vãn để có được sự thương hại của người khác.

Không lo chuyện nhà, chuyên nói xấu chuyện nhà người khác

Đây là tật xấu của phụ nữ khiến bản thân kém duyên, đánh mất sự tôn nghiêm. Việc nói xấu người khác không giúp bạn tốt hơn hay có được cuộc sống hạnh phúc mà còn chuốc nhiều hậu quả ê chề. Không những vậy, bạn còn gây ảnh hưởng đến chồng con, gia đình của mình.

Phụ nữ đừng ngồi lê đôi mách mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng bao giờ ngồi lê đôi mách, tọc mạch chuyện nhà của người khác. Hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình, bạn sẽ có được sự bình yên từ trong tâm hồn.