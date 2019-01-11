Không phải chồng, đây mới là thứ cả đời đàn bà phải giữ chặt

Phụ nữ yêu 11/01/2019 15:35

Đàn ông rồi cũng có thể rời bỏ bạn mà đi, chỉ riêng 3 thứ này sẽ không bao giờ phản bội, bảo vệ đàn bà suốt kiếp.

Chỉ đàn bà nông cạn mới xem đàn ông là tất cả, bởi lẽ chẳng ai có thể đoán trước được lúc nào chồng thay lòng. Chỉ riêng 3 thứ này, muôn đời muôn kiếp sẽ thủy chung một lòng, không biết bội bạc là gì.

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Chồng có thể rời bỏ bạn mà đi nhưng tiền muôn đời vẫn nằm im trong ví, thủy chung với  bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Là đàn bà, nhất định phải có việc làm, phải tự kiếm tiền, phải được tự do dùng đồng tiền mình làm ra. Bằng mọi giá, đừng biến mình thành kẻ ăn bám, ở nhà chồng nuôi bởi khi ấy, bạn làm gì có cơ hội đòi hỏi sự công bằng trong hôn nhân. Chồng dù tốt đến mấy cũng chẳng thể sống cả đời để nuôi bạn.

Thế nên, cả đời đàn bà nhất định phải nỗ lực để có sự nghiệp riêng, có công việc mình yêu thích và thăng tiến đường công danh. Chỉ khi ấy, bạn mới chứng minh được giá trị của mình với đời, với gia đình. Hơn cả, chồng có thể rời bỏ bạn mà đi nhưng tiền muôn đời vẫn nằm im trong ví, thủy chung với  bạn.

Không phải chồng, đây mới là thứ cả đời đàn bà phải giữ chặt - Ảnh 2
Độc lập ở đây là cách bạn làm chủ cuộc sống của mình, tự biết mình cần gì, muốn gì và không bị bất cứ ai sai khiến - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập

Độc lập của đàn bà có gia đình không phải là khi họ tự ôm hết việc nhà vào người, dốc hết sức phục vụ chồng con dẫu cho bản thân mệt mỏi vẫn không dám ca thán. Độc lập ở đây là cách bạn làm chủ cuộc sống của mình, tự biết mình cần gì, muốn gì và không bị bất cứ ai sai khiến.

Việc cân bằng giữa chăm sóc gia đình với yêu thương bản thân, tích cóp nhưng không quên hưởng thụ, không hi sinh tất cả vì chồng vì con chính là cách đàn bà tự tạo nên cuộc đời hạnh phúc cho chính họ.

Không phải chồng, đây mới là thứ cả đời đàn bà phải giữ chặt - Ảnh 3
Thanh xuân ngắn lắm, nếu cứ sống cho người khác thì đến khi tỉnh táo để nhận ra mình đã sai thì đã không thể níu kéo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Chính kiến

Không chỉ độc lập tài chính, đời sống, đàn bà nhất định phải có quan điểm riêng trong mọi chuyện. Đừng vì là vợ, là phận dâu con mà không dám nói lên suy nghĩa của mình. Hãy cứ tự tin nói ra những tâm tư của mình, để không chỉ người thân mà cả người ngoài cũng kiêng dè, không dám làn càn.

Tất nhiên, bạn càng không nên vì miệng lưỡi thế gian mà giấu đi con người thật của mình. Thiên hạ có thể bàn tán về việc bạn mặc váy ngắn, áo hở ngực hay đi sớm về khuya nhưng họ đâu thể sống thay đời bạn, đâu thể xinh đẹp thay bạn. Thanh xuân ngắn lắm, nếu cứ sống cho người khác thì đến khi tỉnh táo để nhận ra mình đã sai thì đã không thể níu kéo thời gian.

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