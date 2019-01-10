Đời đàn bà, nếu gặp 4 ‘cửa ải’ này mà vượt qua được nghĩa là...

Phụ nữ yêu 10/01/2019 17:28

Đàn bà nếu đã từng trải qua 4 'cửa ải' oan nghiệt này của số phận thì nửa đời còn lại chỉ việc an yên mà sống.

Bất cứ thứ gì xảy đến với một con người đều có nguyên nhân của nó. Thay vì than khóc, trách móc số phận đàn bà hãy để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua.

Đời đàn bà, nếu gặp 4 ‘cửa ải’ này mà vượt qua được nghĩa là... - Ảnh 1
Khi đã dám đề đơn xin thôi việc đồng nghĩa với việc người phụ nữ không khuất phục, càng không đồng lõa với những điều chướng tai gai mắt - Ảnh minh họa: Internet

1. Đánh mất công việc yêu thích

Nếu đi làm đơn giản chỉ để kiếm tiền thì đời bạn sẽ rất nhàm chán. Chỉ khi đam mê, ham thích ta mới hăng say lao động chẳng biết mệt, càng không than phiền vì những vất vả mình đang trải qua. Thế nên, nếu bạn phải từ bỏ công việc mình yêu thích chỉ vì cấp trên quá xét nét, đồng  nghiệp ích kỷ thì quả thiệt thòi.

Vì quá áp lực, mệt mỏi phụ nữ phải chấp nhận nghỉ việc nhưng đấy cũng chính là cơ hội để bạn được làm việc trong môi trường công sở chuyên nghiệp hơn. Thế nên, khi đã dám đề đơn xin thôi việc đồng nghĩa với việc người phụ nữ không khuất phục, càng không đồng lõa với những điều chướng tai gai mắt. Tất nhiên, chỉ khi nhảy việc bạn mới nhận ra cơ hội phát triển, thu nhập sẽ tăng chứ không hề giảm.

Đời đàn bà, nếu gặp 4 ‘cửa ải’ này mà vượt qua được nghĩa là... - Ảnh 2
Phụ nữ từng trải qua bạo bệnh sẽ biết cách yêu thương, trân trọng bản thân hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

2. Bị bệnh tật hành hạ

Người xưa có câu “sức khỏe là vàng” quả không sai. Bởi lẽ, sống trên đời, dù giàu sang hay nghèo khổ thì ai cũng trở nên yếu ớt, cô độc khi đứng trước bệnh tật. Bạn có thể nhận được sự hỏi han, săn sóc nhưng chỉ riêng mình phải nằm chịu trận cho cơn đau hoành hành.

Nỗi đau thể xác cộng dồn với nỗi đau tinh thần sẽ giúp phụ nữ mạnh mẽ, can trường và biết quý sức khỏe của mình hơn. Thế nên, thay vì lao tâm khổ tứ hi sinh vì chồng vì con, phụ nữ từng trải qua bạo bệnh sẽ biết cách yêu thương, trân trọng bản thân hơn bao giờ hết.

Đời đàn bà, nếu gặp 4 ‘cửa ải’ này mà vượt qua được nghĩa là... - Ảnh 3
Dẫu phải làm mẹ đơn thân, dẫu cuộc sống hậu ly hôn có khốn khó đến mấy đàn bà cũng chấp nhận chứ nhất quyết không tiếp tục chung chăn gối với chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

3. Hôn nhân gãy gánh

Đàn bà nào bước chân vào hôn nhân cũng mong sẽ cùng người đàn ông hiện tại sống đến đầu bạc răng long, cả đời hạnh phúc. Để đi đến quyết định ly hôn, đàn bà ắt đã phải trải qua quá nhiều đớn đau, tổn thương nặng nề. Cô ấy không còn đủ bao dung để thứ tha cho chồng, càng không còn hơi sức để dung túng cho sự vô tâm của đàn ông.

Khi đàn ông thay lòng, đàn bà dù yêu đến mấy cũng không thể cho anh ấy cơ hội quay lại lần thứ hai. Dẫu phải làm mẹ đơn thân, dẫu cuộc sống hậu ly hôn có khốn khó đến mấy đàn bà cũng chấp nhận chứ nhất quyết không tiếp tục chung chăn gối với chồng bội bạc thêm ngày nào nữa. Đây cũng là quyết định giúp đàn bà có cơ hội được sống hạnh phúc, được là chính mình, không phải hi sinh vì bất cứ ai.

Đời đàn bà, nếu gặp 4 ‘cửa ải’ này mà vượt qua được nghĩa là... - Ảnh 4
Làm người, nhất định phải sống hạnh phúc, yêu thương chính mình đừng để đến khi gần đất xa trời mới tiếc nuối thì đã quá muộn màng - Ảnh minh họa: Internet

4. Người thân qua đời

Gặp mặt người thân trước khi họ qua đời là điều vô cùng đau lòng, nỗi đau ấy sẽ ám ảnh cả đời người đàn bà, dai dẳng, khôn nguôi. Sinh ly tử biệt là cảm giác chỉ người trong cuộc mới hiểu, người ngoài chứng kiến cũng không thể cảm nhận những rạn vỡ,  mất mát bạn đang nếm trải.

Đối diện với nỗi đau này, đàn bà sẽ biết cách trân quý những gì mình đang có, sẽ thấu hiểu sự khốc liệt của thời gian. Để hiểu rằng, làm người, nhất định phải sống hạnh phúc, yêu thương chính mình đừng để đến khi gần đất xa trời mới tiếc nuối thì đã quá muộn màng.

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Đời đàn bà, chỉ cần biết nhắm mắt cho qua, để ngoài tai những điều này thì cuộc đời tự khắc an yên, hạnh phúc.

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