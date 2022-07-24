Không phải 3 vòng hoàn hảo, đây là 4 kiểu phụ nữ hấp dẫn khiến đàn ông không thể ngừng chú ý

Phụ nữ yêu 24/07/2022 09:49

Đàn ông thích kiểu phụ nữ có điểm tương đồng với mẹ mình, cho họ cảm giác hơi ấm gia đình.

Hiền dịu và vị tha

Đàn ông dễ bị thu hút bởi người phụ nữ hiền dịu, ấm áp, giàu lòng bao dung hơn là người phụ nữ lạnh nhạt. Đàn ông cũng như những đứa trẻ khi yêu, muốn được chăm sóc thấu hiểu, hơn là bị cằn nhằn, thiếu quan tâm.

Hơn nữa, trong mỗi người đàn ông đều có tình yêu đặc biệt dành cho mẹ, họ khắc ghi cảm giác được mẹ chăm sóc, sự dịu dàng của người phụ nữ trong gia đình. Vì thế họ thích kiểu phụ nữ có điểm tương đồng với mẹ mình, cho họ cảm giác hơi ấm gia đình. Đây là đặc điểm hấp dẫn đàn ông nhất của phụ nữ.

Phong thái điềm tĩnh

Nhiều người hiểu sai về khái niệm phụ nữ hấp dẫn. Một người phụ nữ được nhiều người công nhận là xinh đẹp không có nghĩa là thật sự quyến rũ trong mắt đàn ông. Sức hút của phụ nữ không chỉ nằm ở hình thể bắt mắt, mà cốt lõi ở thần thái khí chất toát ra từ bên trong.

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Đàn ông thích kiểu phụ nữ có điểm tương đồng với mẹ mình, cho họ cảm giác hơi ấm gia đình. Ảnh minh họa: Internet

 

Một người phụ nữ điềm tĩnh phải có một nội hàm vững vàng, thấu tình đạt lý, không sợ hãi biến cố, can đảm đối mặt với khó khăn và dày dặn kinh nghiệm. Một người phụ nữ có khí chất thu hút phải có một tâm hồn phong phú, khả năng kiểm soát bản thân tốt và dồi dào sự tự tin.

Bởi thế, phụ nữ muốn thu hút đàn ông phải tôi luyện cá tính nội hàm của mình trước. Tâm sinh tướng, phong thái tạo nên sức hấp dẫn.

Không theo đuổi người khác

Người đàn bà hấp dẫn trong mắt đàn ông không bao giờ sống theo người khác. Họ có quy tắc sống riêng, với những mục tiêu, kế hoạch mà bản thân thật sự mong muốn. Họ không chạy theo người khác để phí thời gian và trở nên mờ nhạt giữa đám đông. Phụ nữ càng hấp dẫn thì càng cố gắng hoàn thiện bản thân, theo đuổi cá tính của bản thân, và thật sự sống là chính mình.

Chỉ có cá tính đặc biệt mới tạo nên sự khác biệt. Vì thế, bạn không cần giống bất kì ai để trở nên thu hút. Bạn chỉ cần biết rõ bản thân, biết mình muốn gì là được. Sau đó, hãy tập trung vào những thế mạnh, những điều mình muốn mà không ngừng nỗ lực và hoàn thiện. Nếu đàn ông say mê khi bạn đặc biệt là chính mình thì dù đứng trước người phụ nữ xinh đẹp hơn bạn cũng không mảy may chú ý.

Sự hiểu biết

Một người phụ nữ có hiểu biết không chỉ là về kiến thức trường lớp học thuật. Sự hiểu biết khiến đàn ông vừa nể vừa bị hấp dẫn đến từ đầu óc phán xét tốt và khả năng thấu đáo vấn đề, đối nhân xử thế.

Người phụ nữ hiểu rõ đàn ông cần gì, nắm bắt tâm lý của họ khéo léo, khôn ngoan trong cư xử, duyên dáng trong từng hành động thì chỉ cần tiếp xúc vài lần cũng khiến người khác khó quên.

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