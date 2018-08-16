Khổ vì chồng quá ghen

Phụ nữ yêu 16/08/2018 06:03

Ghen tuông là chuyện thường tình trong tình yêu. Nhưng nếu chồng quá ghen, mọi chuyện lại đi theo một hướng khác. Câu chuyện chồng quá ghen không quá phổ biến trong đời sống hôn nhân, nhưng một khi gặp phải một người chồng như vậy, phụ nữ cũng khó mà hạnh phúc.

Chồng quá ghen nên cuộc sống không mấy thoải mái

Ghen tuông là một biểu hiện của tình yêu. Khi yêu người ta sợ mất người mình yêu, sợ tình yêu không được đền đáp, sợ một người thứ ba xuất hiện làm tan vỡ mối tình của mình. Chính điều đó làm người ta hay ghen. Tuy nhiên, chồng ghen quá mức làm mọi thứ trở nên rắc rối và chính bạn cũng không cảm thấy thoải mái. Bạn gặp gỡ một người bạn khác giới, chồng bạn ghen. Bạn đi ra ngoài lâu hơn một chút với bạn bè, chồng bạn cũng ghen.

Ghen tuông quá mức đôi khi khiến cho cuộc sống của bạn trở nên không thoải mái. Bạn không dám đi chơi với bạn bè khác giới, đồng nghiệp khác giới. Làm việc gì cũng phải cân nhắc trước sau, không để chồng mình phải ghen tuông, giận hờn hay có những suy nghĩ không đáng có.

Lấy phải một ông chồng quá ghen, cuộc sống của bạn sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Bạn sẽ phải hạn chế đi nhiều mối quan hệ, không có nhiều bạn thân, không có nhiều cuộc vui chơi hay đơn giản là không có nhiều thời gian ở bên ngoài gia đình.

Chồng quá ghen khiến vợ chồng không thể thẳng thắn được với nhau

Có nhiều lý do khiến cho vợ chồng không thể thẳng thắn được với nhau. Một trong những lý do đó, là người chồng của bạn quá ghen. Những lối suy diễn trong suy nghĩ của họ không làm bạn thoải mái. Cuộc sống của bạn bị gò bó, và nếu bạn có những mối quan hệ khác bên ngoài, bạn cũng không thể thẳng thắn với họ được. Bạn không muốn kể cho chồng nghe về những người bạn của mình ở bên ngoài. Bạn cũng không muốn họ biết về những việc mà bạn làm, bạn gặp gỡ những ai. Nhiều khi, bạn cũng không thể chia sẻ về những nỗi niềm của chính mình với chồng. Bởi đơn giản, chỉ vì một lý do nhỏ thôi, bạn cũng khiến cho chồng bạn ghen lồng lộn lên rồi.

Chồng quá ghen khiến vợ chồng không thể thẳng thắn được với nhau
Chồng quá ghen khiến vợ chồng không thể thẳng thắn được với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sự thẳng thắn là yếu tố vô cùng cần thiết để mối quan hệ vợ chồng được bền vững. Tuy vậy, khi vợ chồng bạn không có được điều đó, có rất nhiều vấn đề xung quanh xảy ra.

Chồng quá ghen khiến cuộc hôn nhân dễ dẫn đến đổ vỡ

Ghen quá mức cũng khiến cho mối quan hệ trong gia đình không được tốt. Khi bạn và chồng không thẳng thắn được với nhau, rất nảy sinh nhiều hiểu lầm. Mọi chuyện sẽ ra sao khi bạn đi ăn riêng với một người bạn khác giới? Nhưng bạn lo sợ rằng nếu chồng biết chuyện này sẽ lại ghen và làm ầm mọi chuyện lên mặc dù bản chất câu chuyện không có gì khuất tất. Nhưng bạn sẽ giải thích như thế nào đây nếu đột nhiên một ngày kia, chồng bạn phát hiện ra chuyện này trong sự giấu diếm của chính bạn. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, việc không có gì lại hóa ra nghiêm trọng. Cuộc hôn nhân của bạn có thể đổ vỡ vì những lý do như thế.

Một người chồng quá ghen khiến cho cuộc sống của bạn mệt mỏi trăm bề. Bạn phải làm sao để chồng mình bỏ đi thói ghen tuông vớ vẩn, vì những lý do không đâu? Có lẽ, điều bạn nên làm đầu tiên, đó chính là cố gắng tạo một không gian cởi mở, thẳng thắn với nhau. Hãy xác định với nhau những quan niệm, những vấn đề trong cuộc sống cá nhân để hiểu nhau hơn.

Chồng quá ghen khiến cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ
Chồng quá ghen khiến cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ghen, cuối cùng cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Nhưng đôi khi ghen quá khiến cho cuộc sống và mối quan hệ giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, khó kiểm soát. Sự đổ vỡ đôi khi xuất phát điểm từ những điều vô cùng bình thường. Tình yêu bền chặt bao nhiêu cũng có thể rạn nứt khi một trong hai người không tin tưởng lẫn nhau.

Cuộc hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không, có được lâu bền hay không, tùy thuộc vào cách hành xử của mỗi người. Trong tình yêu, hôn nhân, điều quan trọng vẫn là tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ có tin tưởng và thấu hiểu thì mối quan hệ giữa hai người mới được bền chặt.

 

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