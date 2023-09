Khổ vì chồng quá ghen

Lấy phải một ông chồng quá ghen, cuộc sống của bạn sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Bạn sẽ phải hạn chế đi nhiều mối quan hệ, không có nhiều bạn thân, không có nhiều cuộc vui chơi hay đơn giản là không có nhiều thời gian ở bên ngoài gia đình.

Chồng quá ghen khiến vợ chồng không thể thẳng thắn được với nhau

Có nhiều lý do khiến cho vợ chồng không thể thẳng thắn được với nhau. Một trong những lý do đó, là người chồng của bạn quá ghen. Những lối suy diễn trong suy nghĩ của họ không làm bạn thoải mái. Cuộc sống của bạn bị gò bó, và nếu bạn có những mối quan hệ khác bên ngoài, bạn cũng không thể thẳng thắn với họ được. Bạn không muốn kể cho chồng nghe về những người bạn của mình ở bên ngoài. Bạn cũng không muốn họ biết về những việc mà bạn làm, bạn gặp gỡ những ai. Nhiều khi, bạn cũng không thể chia sẻ về những nỗi niềm của chính mình với chồng. Bởi đơn giản, chỉ vì một lý do nhỏ thôi, bạn cũng khiến cho chồng bạn ghen lồng lộn lên rồi.