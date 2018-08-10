Phụ nữ khôn nhất định phải biết học cách để chồng ghen thế này

Phụ nữ khôn sẽ có cách làm chồng ghen vừa đủ, làm chồng sợ mất vợ mà luôn chu đáo, chăm lo cho gia đình. Hãy lưu ý những điều này để làm cho chồng càng yêu thương bạn nhiều hơn nhé!

Phụ nữ cả ngày chỉ lo quản thúc chồng trong mọi chuyện từ công việc, thời gian cho tới chi tiêu sẽ chỉ làm chồng thêm chán và cảm thấy bức bối. Phụ nữ khôn ngoan là người đàn bà biết chăm lo cho chồng con, biết cách để làm chồng ghen thì chồng mới nhận ra giá trị thực sự của vợ mà lo giữ.

Luôn giữ cho vẻ ngoài trẻ đẹp

Phụ nữ dù ngày chưa lấy chồng có xinh đẹp cỡ nào thì sau khi có gia đình, bổn phẩn phải chăm lo cho gia đình, chồng con khiến phụ nữ đôi khi có phần xuống sắc. Nhiều chị em có quan niệm rằng lấy chồng rồi thì đâu cần phải chăm chút vẻ ngoài làm gì cho tốn thời gian. Tuy nhiên suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm.

Luôn giữ cho vẻ bề ngoài trẻ trung, xinh đẹp là cách giữ chồng cực kỳ hiệu quả mà bất cứ phụ nữ nào cũng cần phải áp dụng. Luôn trang điểm đẹp mỗi khi ra ngoài, thường xuyên thay đổi những bộ trang phục cho hợp mốt, phụ nữ khôn đừng hi sinh quá nhiều vì chồng con, hãy dành một chút thời gian để mình đẹp hơn, đó là cách để chồng yêu bạn hơn và luôn tự hào vì có một người vợ đẹp.

Không gì thu hút chồng hơn vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp

Ngoài ra, thỉnh thoảng ăn diện khi ra ngoài có thể là cách khiến các ông chồng đột nhiên lo lắng về vợ, từ đó, chồng bạn sẽ quan tâm và chú ý đến bạn nhiều hơn là dành thời gian vào những việc khác.

Chăm chút cho những món đồ nội y gợi cảm

Cuộc sống vợ chồng không thể nào thiếu đi sự mới lạ từ những bộ đồ nội y gợi cảm. Thỉnh thoảng thay đổi nội y mới có thể khiến chồng bạn ghen tuông một chút, anh ấy sẽ nghi ngờ rằng liệu vợ mình có nhân tình nào ở ngoài không. Việc này sẽ kích thích tâm lý chồng luôn theo sát vợ chẳng chịu rời mắt.

Những bộ đồ nội y quyến rũ còn là vũ khí lợi hại tăng cường cảm xúc cho đời sống vợ chồng, khiến chồng yêu lại bạn như ngày đầu mới quen mà chẳng cần bạn phải tốn công giữ chồng.

Làm mới bản thân để chồng không thấy vợ nhàm chán

Thỉnh thoảng lơ chồng và tỏ ra bận rộn

Phụ nữ đừng cứ suốt ngày kè kè bên chồng, theo dõi và đòi hỏi được quản lý mọi nhất cử nhất động của chồng. Thỉnh thoảng hãy giả vờ ngó lơ chồng và tỏ ra bận rộn để chồng bạn nhận ra được giá trị đích thực của vợ.

Khi phụ nữ bận rộn với công việc và nhiều mối quan hệ khác, chồng tất nhiên sẽ sinh ra lo lắng vì nếu không quan tâm bạn, có lẽ sẽ có nhiều người khác thay chồng chăm sóc bạn. Đừng suốt ngày chăm lo công việc nhà, thỉnh thoảng hãy báo bận với chồng đi gặp một vài người bạn cũ hoặc đi mua sắm cho bản thân để chồng phải lo việc nhà thay bạn và lo lắng cho vợ nhiều hơn.

Đừng theo sát chồng, thỉnh thoảng hãy ngó lơ anh ấy

Cải thiện vóc dáng

Bất cứ ông chồng nào cũng mong muốn có được một người vợ với vóc dáng khỏe mạnh và những đường cong cuốn hút. Hãy dành thời gian đến phòng tập thường xuyên, đây là cơ hội rất tốt để bạn giữ dáng đẹp và có thêm nhiều mối quan hệ nơi phòng tập. Đây cũng là cách khiến chồng ghen tuông sợ những người đàn ông khác nhòm ngó mà anh ấy sẽ đi tập cùng bạn hoặc đưa đón bạn đi tập thường xuyên.

Khen người đàn ông khác trước mặt chồng

Thỉnh thoảng khen ngợi một người đàn ông khác trước mặt chồng khiến chồng bạn có chút ghen tị. Anh ấy sẽ cố gắng làm nhiều điều hơn để được bạn khen ngợi.

Người vợ khôn ngoan luôn biết cách làm đẹp và dùng những lời lẽ thông minh để giữ chồng. Đừng bao giờ quát nạt hay nhiếc móc chồng vì như vậy chỉ làm tổn thương tâm lý của cả hai, khiến hôn nhân dễ rạn nứt. Hãy để chồng có một chút xíu ghen tuông giúp hôn nhân luôn bền chặt và khăng khít.