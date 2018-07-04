Cách khiến chồng ghen mà đứng ngồi không yên giữ vợ!

Khi vợ trở nên xinh đẹp thì không chỉ khiến mình tự tin, chồng tự hào, mà còn khiến chồng có chút lo lắng vì sợ mất vợ.

Đàn ông, ai cũng thích phụ nữ đẹp. Vợ khôn, đừng để chồng phải tìm kiếm cái đẹp từ người phụ nữ khác. Dù có từng sinh con rồi, hay bận rộn thế nào, cũng phải khiến mình đẹp để chồng nhìn chồng yêu. Cứ bỏ tiền và thời gian để làm đẹp , không phí đâu, ngược lại chỉ có lời. Vì phụ nữ đẹp luôn có quà, phụ nữ đẹp chắc chắn có quyền. Quan trọng là vợ có nhận thức được không, có muốn trở nên tốt đẹp hơn không.

Vì phụ nữ đẹp luôn có quà, phụ nữ đẹp chắc chắn có quyền - Ảnh minh họa: Internet

Ngó lơ chồng và cứ tỏ ra bận rộn khi cần

Đừng là người vợ đợi chồng đến ngủ quên trên sô pha, cũng đừng ngồi ở nhà đợi điện thoại và gọi nhắc chồng về sớm. Khi vợ làm thế chỉ khiến chồng không muốn về nhà hơn. Thay vì vậy, cứ thử ngó lơ, vô tâm với chồng và bận rộn với cuộc sống của mình. Vợ có thể rủ bạn bè hẹn hò, hay dốc hết sức làm việc. Đừng để mọi sự chú ý, vui buồn của mình chỉ tập trung vào chồng. Hãy để cho chồng thấy ngoài anh ấy thì vợ cũng có những niềm vui, có các mối quan hệ khác. Và khi chồng thấy thế, anh ấy sẽ dần muốn lôi kéo sự chú ý của vợ hơn.

Nếu có ai tán tỉnh mình, cứ để chồng biết

Nếu chồng không ghen tuông quá mức, vợ cứ dùng cách này để “nhử” chồng. Hãy để chồng biết dù đã có gia đình rồi nhưng vợ vẫn đầy quyến rũ trong mắt đàn ông khác. Vợ cứ thử kể người đó có điều kiện tốt thế nào, và sau cùng cứ làm dịu chồng bằng: “Nhưng em chỉ có anh thôi”. Đàn ông một khi yêu vợ, chắc chắn sau đó sẽ càng quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn.

Đàn ông một khi yêu vợ, chắc chắn sau đó sẽ càng quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi vợ hãy khen người đàn ông khác

Đây là cách khiến chồng ghen hiệu quả nhất, nhưng vợ cũng nên khéo léo và nhẹ nhàng để chồng không thấy bị tổn thương.

Cuối cùng, chỉ nên gợi chút ghen như dư vị cho hôn nhân

Ghen tuông trong tình yêu hay hôn nhân là điều cần có, để làm giảm bớt sự thân thuộc hay nhàm chán. Nếu bạn khéo léo, tinh tế thêm gia vị này thì tình cảm vợ chồng sẽ càng gắn bó hơn. Ngược lại, nếu “nêm” quá tay, thì hôn nhân đổ vỡ sẽ là điều chắc chắn xảy ra. Vợ khôn hãy biết cách gợi mở sự chú ý của chồng trong phạm vi an toàn, để chồng yêu mình giữ mình nhiều hơn.

Vợ khôn hãy biết cách gợi mở sự chú ý của chồng trong phạm vi an toàn, để chồng yêu mình giữ mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, ghen tuông vừa đủ là chất xúc tác để họ muốn khẳng định bản thân và chinh phục người phụ nữ của mình. Nhưng nếu họ phải ghen tuông quá mức, nhận sự lơ là từ vợ nhiều, họ sẽ thấy tổn thương và phản ứng tiêu cực với bạn đời.

Phụ nữ giữ chồng nên biết đâu là giới hạn của chồng, tinh tế để giữ chồng, để chồng yêu mình mới là phụ nữ khôn ngoan!