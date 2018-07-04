Cách khiến chồng ghen mà đứng ngồi không yên giữ vợ!

Phụ nữ yêu 04/07/2018 05:30

Vợ khôn nhất định phải biết cách để chồng ghen mà tự quay sang giữ mình!

Phụ nữ dại mới kè kè suốt ngày giữ chồng, càng cằn nhằn trách móc càng khiến chồng mau chán. Vợ khôn nhất định phải biết cách để chồng ghen mà tự quay sang giữ mình!

Luôn đẹp nhất có thể

Đây là cách hiệu quả nhất khiến chồng phải ghen mà luôn muốn giữ vợ thật chặt.

Đàn ông, ai cũng thích phụ nữ đẹp. Vợ khôn, đừng để chồng phải tìm kiếm cái đẹp từ người phụ nữ khác. Dù có từng sinh con rồi, hay bận rộn thế nào, cũng phải khiến mình đẹp để chồng nhìn chồng yêu. Cứ bỏ tiền và thời gian để làm đẹp, không phí đâu, ngược lại chỉ có lời. Vì phụ nữ đẹp luôn có quà, phụ nữ đẹp chắc chắn có quyền. Quan trọng là vợ có nhận thức được không, có muốn trở nên tốt đẹp hơn không.

Khi vợ trở nên xinh đẹp thì không chỉ khiến mình tự tin, chồng tự hào, mà còn khiến chồng có chút lo lắng vì sợ mất vợ.

Cách khiến chồng ghen mà đứng ngồi không yên giữ vợ! - Ảnh 1
Vì phụ nữ đẹp luôn có quà, phụ nữ đẹp chắc chắn có quyền - Ảnh minh họa: Internet

Ngó lơ chồng và cứ tỏ ra bận rộn khi cần

Đừng là người vợ đợi chồng đến ngủ quên trên sô pha, cũng đừng ngồi ở nhà đợi điện thoại và gọi nhắc chồng về sớm. Khi vợ làm thế chỉ khiến chồng không muốn về nhà hơn. Thay vì vậy, cứ thử ngó lơ, vô tâm với chồng và bận rộn với cuộc sống của mình. Vợ có thể rủ bạn bè hẹn hò, hay dốc hết sức làm việc. Đừng để mọi sự chú ý, vui buồn của mình chỉ tập trung vào chồng. Hãy để cho chồng thấy ngoài anh ấy thì vợ cũng có những niềm vui, có các mối quan hệ khác. Và khi chồng thấy thế, anh ấy sẽ dần muốn lôi kéo sự chú ý của vợ hơn.

Nếu có ai tán tỉnh mình, cứ để chồng biết

Nếu chồng không ghen tuông quá mức, vợ cứ dùng cách này để “nhử” chồng. Hãy để chồng biết dù đã có gia đình rồi nhưng vợ vẫn đầy quyến rũ trong mắt đàn ông khác. Vợ cứ thử kể người đó có điều kiện tốt thế nào, và sau cùng cứ làm dịu chồng bằng: “Nhưng em chỉ có anh thôi”. Đàn ông một khi yêu vợ, chắc chắn sau đó sẽ càng quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn.

Cách khiến chồng ghen mà đứng ngồi không yên giữ vợ! - Ảnh 2
Đàn ông một khi yêu vợ, chắc chắn sau đó sẽ càng quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi vợ hãy khen người đàn ông khác

Đây là cách khiến chồng ghen hiệu quả nhất, nhưng vợ cũng nên khéo léo và nhẹ nhàng để chồng không thấy bị tổn thương.

Cuối cùng, chỉ nên gợi chút ghen như dư vị cho hôn nhân

Ghen tuông trong tình yêu hay hôn nhân là điều cần có, để làm giảm bớt sự thân thuộc hay nhàm chán. Nếu bạn khéo léo, tinh tế thêm gia vị này thì tình cảm vợ chồng sẽ càng gắn bó hơn. Ngược lại, nếu “nêm” quá tay, thì hôn nhân đổ vỡ sẽ là điều chắc chắn xảy ra. Vợ khôn hãy biết cách gợi mở sự chú ý của chồng trong phạm vi an toàn, để chồng yêu mình giữ mình nhiều hơn.

Cách khiến chồng ghen mà đứng ngồi không yên giữ vợ! - Ảnh 3
Vợ khôn hãy biết cách gợi mở sự chú ý của chồng trong phạm vi an toàn, để chồng yêu mình giữ mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, ghen tuông vừa đủ là chất xúc tác để họ muốn khẳng định bản thân và chinh phục người phụ nữ của mình. Nhưng nếu họ phải ghen tuông quá mức, nhận sự lơ là từ vợ nhiều, họ sẽ thấy tổn thương và phản ứng tiêu cực với bạn đời.

Phụ nữ giữ chồng nên biết đâu là giới hạn của chồng, tinh tế để giữ chồng, để chồng yêu mình mới là phụ nữ khôn ngoan!

Đàn bà khôn không bao giờ giữ chồng bằng những cách này

Đàn bà khôn không bao giờ giữ chồng bằng những cách này

Phụ nữ làm vợ, muốn giữ chồng thì nhất định phải hiền đúng lúc, khôn đúng chỗ và dữ dằn khi cần.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp giữ chồng khiến chồng ghen giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này