Việc phụ nữ túm tóc, xé đồ, kéo lê nhau ngoài đường thật sự là cảnh tượng chẳng đẹp chút nào. Một người thông minh sẽ tự biết cách đánh ghen thế nào để chồng nể, còn nhân tình thì sợ chạy mất dép. Hãy dùng những cách ghen văn minh này để giành lại sự tự tôn của bản thân, đàn bà nhé!

Có nhiều phụ nữ không nhận ra được vẻ đẹp của mình. Là phụ nữ hãy tự biết giá trị riêng của mình. Một người phụ nữ thông minh biết mình đẹp và tự tin với vẻ đẹp của bản thân. Đó cũng thứ khiến chồng cảm thấy nể phục và nhân tình sợ hãi.

Phụ nữ ai cũng có nhan sắc, đó là thứ vũ khí lợi hại nhất khiến đàn ông chết đứ đừ. Nếu phát hiện chồng ngoại tình, bạn đừng quá lo lắng. Hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, làm đẹp , đi spa, tập thể dục… Bạn sẽ trở nên xinh đẹp và trẻ trung hơn. Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm người đẹp và thú vị hơn vợ. Vì vậy khi vợ đẹp hơn, họ sẽ tự động quay về.

Lòng kiêu hãnh

Sự kiêu hãnh là thứ đàn bà có được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà không thể thiếu lòng kiêu hãnh. Thế nên đừng dùng bạo lực khi phát hiện chồng ngoại tình. Có câu “phụ nữ đừng cúi đầu, vương miện trên đầu sẽ rơi xuống”. Lòng tôn nghiêm là thứ sót lại cuối cùng sau những đổ vỡ, hãy trân trọng điều đó. Dù chồng tệ bạc, bạn cũng đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình để nài nỉ một người như vậy. Đừng bao giờ đánh mất lòng kiêu hãnh của mình vì những người không xứng đáng.

Khi chồng phản bội, hãy trang điểm thật đẹp và lộng lẫy rồi hẹn nhân tình của chồng ra nói chuyện. Hãy chỉ thẳng mặt cô ta và nói rằng “thứ chị không dùng nữa, em có thể đến nhặt”. Chứ đừng vác thân xác mệt mỏi, rệu rã đến van xin cô ta buông tha cho chồng mình. Phụ nữ bị phản bội, lòng tin đã đổ vỡ, trái tim đã tổn thương, nhưng đừng bao giờ đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân. Trong cuộc hôn nhân này, bạn có thể thua nhưng đừng để thua cả đời. Hãy giữ lại chút lòng kiêu hãnh để cho người đàn ông tệ bạc biết rằng, không có anh ấy, bạn cũng có thể sống tốt.

Tiền

Hãy dùng tiền của mình để dạy cho chồng một bài học - Ảnh minh họa: Internet

Khi có tiền trong tay, bạn sẽ không sợ chồng đi theo người khác. Một người phụ nữ hiện đại nhất định phải biết cách kiếm ra tiền và dùng tiền của mình. Nếu nhân tình của chồng biết bạn là người nắm giữ tài chính và tài sản trong nhà, cô ta sẽ lẳng lặng rút lui. Bởi đa số kẻ thứ ba giật chồng người khác cũng chỉ vì tiền.

Suy cho cùng phụ nữ phải kiếm được tiền, không chỉ để cho bản thân một cuộc sống tốt hơn, mà còn để dùng cho những trường hợp cần thiết.