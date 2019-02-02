Khi nào một người đàn ông chung thuỷ với một người phụ nữ?

Hãy sống như một mặt trời, đến khi ngày tàn vẫn vương ráng chiều lấp lánh. Hãy rực rỡ dù chỉ một mình và tỏa sáng khi bạn hạnh phúc và yêu thương bản thân. Đó mới là cách thu hút đàn ông đến và ở bên bạn cả đời…

Phụ nữ thường nghĩ khi đàn ông chọn ở cạnh họ là vì tình yêu, như họ yêu người ta chân thành. Nhưng thật sự thì đôi khi đàn ông ở bên một người phụ nữ , chỉ đơn giản là vì cô ấy có điều anh ta đang cần. Khó nghe hơn nữa, là nếu không phải vì tiền thì sẽ vì quyền, không vì quyền thì sẽ vì trí tuệ hay nhan sắc. Đàn ông trên đời này, hiếm lắm một người chọn một người phụ nữ chỉ vì sự bình yên khi cạnh bên. Sự thật chính là cuộc đời chẳng nhiều mộng mơ như bạn thường nghĩ. Người ta sống để được yêu, chứ làm gì có ai xem tình yêu là sự sống bao giờ. Và muốn duy trì cuộc sống thì phải cần có tiền, có quyền, có điều nhiều người khác ao ước, để tự hào, để kiêu hãnh.

Khái niệm bình yên mông lung lắm. Nếu chỉ đòi bình yên thì bạn có chắc mình sống yên ổn khi tiền không đủ, hay khổ sở vì tiền? Rõ ràng, người ta cần tiền hơn là bình yên. Bởi nếu không có tiền, sống còn chẳng được, nói gì là bình yên hay tình yêu... Đàn ông trên đời này, hiếm lắm một người chọn một người phụ nữ chỉ vì sự bình yên khi cạnh bên - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn muốn là một người phụ nữ có thể ở cạnh đàn ông cả đời, bạn phải có nội hàm. Một người phụ nữ khờ dại, ngây ngô chỉ để đàn ông lừa gạt. Và một người phụ nữ khôn ngoan, biết điều đàn ông mới thấy đáng để yêu.

Liệu bạn có thấy đại gia ngoài kia đều sẽ tìm một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng? Thế thì có còn là yêu không lý do nữa không? Hai người bên nhau chỉ vì tình yêu đơn thuần, có thể sao? Đàn ông luôn cần một người phụ nữ để làm bộ mặt, sĩ diện của anh ta. Đàn ông càng giàu có càng cần một người phụ nữ khí chất đi cùng. Khí chất là nằm ở sự khôn khéo đúng lúc, xinh đẹp đúng nơi và biết điều đúng chỗ. Phụ nữ ở đời dữ dội quá chẳng được gì, yếu đuối quá lại thiệt thân. Nếu bản thân bạn chẳng có gì thì sao đòi giữ được một người đàn ông? Không tự kiếm ra tiền, không xinh đẹp, lại càng không biết điều khôn khéo, bạn đừng mong đàn ông có thể bên bạn cả đời. Không tự kiếm ra tiền, không xinh đẹp, lại càng không biết điều khôn khéo, bạn đừng mong đàn ông có thể bên bạn cả đời. - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn muốn lấy một chàng hoàng tử, bạn phải là công chúa, phải ở nơi hoàng tử xuất hiện, phải nói được những điều hoàng tử muốn lắng nghe. Và nếu muốn hoàng tử ở bên bạn cả đời, bạn phải đủ khả năng chịu được sức nặng của vương miện, phải biết giữ vị trí của mình qua tháng năm. Và dù là công chúa hay hoàng hậu thì chẳng phải đều phải kiêu hãnh, phải đẹp, phải khôn ngoan hay sao? Nếu thế thì khi bạn không tự kiếm ra tiền, không yêu bản thân, không cố gắng hoàn thiện mình, bạn mong gì hạnh phúc xa xôi? Nếu thế thì khi bạn không tự kiếm ra tiền, không yêu bản thân, không cố gắng hoàn thiện mình, bạn mong gì hạnh phúc xa xôi? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ơi, thức tỉnh đi, nếu bạn muốn một cuộc sống ưu ái bạn, thì bản thân bạn phải tự ưu ái mình trước. Hãy sống như một mặt trời, khoe hết những gì đẹp nhất, tự mình rạng ngời nhất, để dẫu có khi ngày tàn vẫn vương ráng chiều lấp lánh. Hãy rực rỡ dù chỉ một mình, tỏa sáng khi bạn hạnh phúc và yêu thương bản thân. Đó mới là cách thu hút đàn ông đến và ở bên bạn cả đời…

Phụ nữ đã qua một lần đò, hãy cứ 'điểm phấn, tô son lại' và tiếp tục tìm kiếm yêu thương Trên đời này thứ ngọt ngào nhất là tình yêu mà thứ đau đớn nhất có lẽ cũng là tình yêu. Tình yêu thật khó đoán định. Không ai dám chắc rằng nó sẽ tồn tại vĩnh cửu theo năm tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-nao-mot-nguoi-dan-ong-chung-thuy-voi-mot-nguoi-phu-nu-313788.html