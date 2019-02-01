30 điều phụ nữ khắc cốt ghi tâm khi yêu một người đàn ông

Phụ nữ yêu 01/02/2019 05:30

Nếu đàn ông thật sự muốn bạn, vốn chẳng có điều gì có thể ngăn cản được anh ta. Và nếu đàn ông đã không muốn bạn nữa thì cũng không điều gì có thể giữ được anh ta.

1. Nếu đàn ông thật sự muốn bạn, vốn chẳng có điều gì có thể ngăn cản được anh ta.

2. Nếu đàn ông đã không muốn bạn nữa thì cũng không điều gì có thể giữ được anh ta.

3. Đừng cố biện minh cho một người đàn ông. Cũng đừng tự bào chữa cho chính mình. Đúng hay sai cũng sẽ không quan trọng bằng việc bạn nên làm gì để cải thiện chính mình và mọi chuyện.

4. Hãy lắng nghe chính trực giác của bạn, sẽ không ai có thể cứu lấy bạn khỏi tổn thương ngoài chính bạn. Đàn bà vẫn là nên tin vào chính mình đầu tiên.

30 điều phụ nữ khắc cốt ghi tâm khi yêu một người đàn ông - Ảnh 1
Nếu đàn ông đã không muốn bạn nữa thì không điều gì có thể giữ được anh ta - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng cố thay đổi chính mình chỉ để vừa lòng một người đàn ông. Và cũng đừng dốc sức muốn đổi thay một người đàn ông để vừa lòng bạn. Nếu cả hai đã không thể hài lòng về  nhau, thì tình yêu cũng sẽ không thể lâu dài.

6. Trong chuyện tình cảm, cứ chậm mà chắc. Chuyện tình đẹp đẽ và vĩ đại nhất trên đời này đều phải trải qua nhiều năm vun đắp mà có. Không có tình yêu nào có thể dài lâu chỉ bằng vài ngày yêu nhau sâu đậm.

7. Đừng bao giờ xem đàn ông là lẽ sống đời mình. Bởi bạn còn nhiều thứ khác để hạnh phúc và hy vọng hơn. Dù thế nào cũng hãy nhớ, hạnh phúc là một hành trình dài và có được một người đàn ông chưa bao giờ là đủ cho một đích đến hạnh phúc.

8. Nếu bạn chọn rời bỏ một người đàn ông không đối đãi tốt với bạn thì đừng tiếc, cũng đừng để anh ta tồn tại trong cuộc sống của bạn. Vì một người đàn ông như thế không xứng đáng có mặt trong đời bạn.

9. Đừng cam chịu và thỏa hiệp. Khi bạn chịu đựng được một lần, người ta sẽ chỉ càng muốn bạn chịu đựng thêm trăm vạn lần nữa.

30 điều phụ nữ khắc cốt ghi tâm khi yêu một người đàn ông - Ảnh 2
Đừng cam chịu và thỏa hiệp. Khi bạn chịu đựng được một lần, người ta sẽ chỉ càng muốn bạn chịu đựng thêm trăm vạn lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

10. Đừng tiếp tục một mối quan hệ vì bạn tin rằng nó sẽ tốt hơn. Vì bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận và giận bản thân khi đã bỏ phí vài năm vì chuyện chẳng thể đổi thay đó.

11. Trong chuyện yêu đương, người duy nhất bạn có thể kiểm soát là chính bạn.

12. Đừng chọn gửi đời mình cho một người đàn ông đã có vài đứa con riêng với những người phụ nữ khác nhau. Làm sao bạn có thể đảm bảo anh ta sẽ thay đổi và có trách nhiệm với bạn hơn?

13. Hãy luôn giữ cho mình những người bạn riêng, không phải bạn chung với người đàn ông bạn yêu.

14. Hãy luôn có những ranh giới rõ ràng với những việc anh ta làm với bạn. Và nếu anh ta phạm ranh giới, nhất định phải lên tiếng.

15. Một tình yêu nghiêm túc và lâu dài chắc chắn phải có lòng tin, và bạn cần thời gian để tin tưởng nhau. Sẽ không hề khôn ngoan nếu chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ bạn đã cho người ta biết hết về mình.

16. Trong bất cứ mối quan hệ nào, bạn cũng chỉ có thể thay đổi cách hành xử của bản thân.

17. Đừng bao giờ để đàn ông thấy rằng anh ta quan trọng hơn bạn, dù anh ta có nhiều điều kiện tốt hơn bạn thế nào. Và cũng đừng để anh ta thấy bản thân thua kém bạn.

30 điều phụ nữ khắc cốt ghi tâm khi yêu một người đàn ông - Ảnh 3
Đừng bao giờ để đàn ông thấy rằng anh ta quan trọng hơn bạn, dù anh ta có nhiều điều kiện tốt hơn bạn thế nào - Ảnh minh họa: Internet

18. Đừng xem người đàn ông bạn yêu là thần thánh, anh ta thật sự chỉ là một người đàn ông bình thường.

19. Đừng để một người đàn ông nào phán xét bạn là người thế nào.  Bạn là chính bạn, và chỉ có bạn mới biết rõ mình là ai và nhận định mình là người thế nào.

20. Bạn không bao giờ cần mượn tạm một người đàn ông của bất cứ ai. Một người đàn ông đã biết lừa dối thì với ai cũng là kẻ lừa dối.

21. Một người đàn ông sẽ đối đãi với bạn theo cách mà bạn cho phép anh ta làm. Thế thì nếu anh ta đối xử tệ với bạn thì có nghĩa là bạn đã cho phép anh ta.

22. Đàn ông không phải là vật nuôi, hay đồ vật. Đừng nghĩ rằng bạn có thể xiềng xích hay giữ khư khư anh ta được bằng bất cứ cách nào.

23. Đừng bao giờ nhận thiệt thòi về mình và nhẫn nhịn đàn ông quá mức. Mọi sự nhường nhịn, thỏa hiệp đều phải đến từ cả hai.

24. Mọi nỗi đau đều cần thời gian để xoa dịu. Bạn chỉ có thể yêu trở lại khi trái tim đã sẵn sàng.

30 điều phụ nữ khắc cốt ghi tâm khi yêu một người đàn ông - Ảnh 4
Đừng bao giờ nhận thiệt thòi về mình và nhẫn nhịn đàn ông quá mức - Ảnh minh họa: Internet

25. Đừng đòi hỏi một người đàn ông có thể bù lấp vào khuyết điểm của bạn. Trong chuyện yêu đương, chỉ nên tìm người hợp và cùng mình hoàn thiện.

26. Yêu đương thì nhất định phải vui, đôi khi chỉ là bạn cần tìm một người khiến bạn vui vẻ mà thôi.

27. Hãy để đàn ông có thời gian nhớ nhung bạn. Nếu đàn ông luôn biết bạn ở đâu, ở sẵn nơi nào để làm mọi việc vì anh ta thì sẽ chẳng bao giờ anh ta thấy nhớ và xem bạn quan trọng. Bạn phải có cuộc sống riêng, đừng phụ thuộc đàn ông.

28. Đừng chọn ở cạnh người đàn ông không thể lắng nghe và thấu hiểu điều bạn muốn. Một mối quan hệ như thế người đau buồn và thiệt thòi luôn là bạn.

29. Trong mọi mối quan hệ, dù là hôn  nhân, bạn cũng hãy luôn kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn sống vì bản thân chứ không vì ai khác.

30. Điều luôn phải nhớ: Trên hết, phải yêu mình đầu tiên.

Một người phụ nữ ngoại tình, cả gia đình tan nát

Một người phụ nữ ngoại tình, cả gia đình tan nát

Người ta thường nói, đàn bà ít khi ngoại tình nhưng một khi đã dấn thân vào cuộc tình vụng trộm thì khó lòng dứt ra được.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khi yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 59 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 12 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này