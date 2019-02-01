30 điều phụ nữ khắc cốt ghi tâm khi yêu một người đàn ông

2. Nếu đàn ông đã không muốn bạn nữa thì cũng không điều gì có thể giữ được anh ta.

1. Nếu đàn ông thật sự muốn bạn, vốn chẳng có điều gì có thể ngăn cản được anh ta.

4. Hãy lắng nghe chính trực giác của bạn, sẽ không ai có thể cứu lấy bạn khỏi tổn thương ngoài chính bạn. Đàn bà vẫn là nên tin vào chính mình đầu tiên.

3. Đừng cố biện minh cho một người đàn ông. Cũng đừng tự bào chữa cho chính mình. Đúng hay sai cũng sẽ không quan trọng bằng việc bạn nên làm gì để cải thiện chính mình và mọi chuyện.

Nếu đàn ông đã không muốn bạn nữa thì không điều gì có thể giữ được anh ta - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng cố thay đổi chính mình chỉ để vừa lòng một người đàn ông. Và cũng đừng dốc sức muốn đổi thay một người đàn ông để vừa lòng bạn. Nếu cả hai đã không thể hài lòng về nhau, thì tình yêu cũng sẽ không thể lâu dài.

6. Trong chuyện tình cảm, cứ chậm mà chắc. Chuyện tình đẹp đẽ và vĩ đại nhất trên đời này đều phải trải qua nhiều năm vun đắp mà có. Không có tình yêu nào có thể dài lâu chỉ bằng vài ngày yêu nhau sâu đậm.

7. Đừng bao giờ xem đàn ông là lẽ sống đời mình. Bởi bạn còn nhiều thứ khác để hạnh phúc và hy vọng hơn. Dù thế nào cũng hãy nhớ, hạnh phúc là một hành trình dài và có được một người đàn ông chưa bao giờ là đủ cho một đích đến hạnh phúc.

8. Nếu bạn chọn rời bỏ một người đàn ông không đối đãi tốt với bạn thì đừng tiếc, cũng đừng để anh ta tồn tại trong cuộc sống của bạn. Vì một người đàn ông như thế không xứng đáng có mặt trong đời bạn.

9. Đừng cam chịu và thỏa hiệp. Khi bạn chịu đựng được một lần, người ta sẽ chỉ càng muốn bạn chịu đựng thêm trăm vạn lần nữa.

Đừng cam chịu và thỏa hiệp. Khi bạn chịu đựng được một lần, người ta sẽ chỉ càng muốn bạn chịu đựng thêm trăm vạn lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

10. Đừng tiếp tục một mối quan hệ vì bạn tin rằng nó sẽ tốt hơn. Vì bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận và giận bản thân khi đã bỏ phí vài năm vì chuyện chẳng thể đổi thay đó.

11. Trong chuyện yêu đương, người duy nhất bạn có thể kiểm soát là chính bạn.

12. Đừng chọn gửi đời mình cho một người đàn ông đã có vài đứa con riêng với những người phụ nữ khác nhau. Làm sao bạn có thể đảm bảo anh ta sẽ thay đổi và có trách nhiệm với bạn hơn?

13. Hãy luôn giữ cho mình những người bạn riêng, không phải bạn chung với người đàn ông bạn yêu.

14. Hãy luôn có những ranh giới rõ ràng với những việc anh ta làm với bạn. Và nếu anh ta phạm ranh giới, nhất định phải lên tiếng.

15. Một tình yêu nghiêm túc và lâu dài chắc chắn phải có lòng tin, và bạn cần thời gian để tin tưởng nhau. Sẽ không hề khôn ngoan nếu chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ bạn đã cho người ta biết hết về mình.

16. Trong bất cứ mối quan hệ nào, bạn cũng chỉ có thể thay đổi cách hành xử của bản thân.

17. Đừng bao giờ để đàn ông thấy rằng anh ta quan trọng hơn bạn, dù anh ta có nhiều điều kiện tốt hơn bạn thế nào. Và cũng đừng để anh ta thấy bản thân thua kém bạn.

Đừng bao giờ để đàn ông thấy rằng anh ta quan trọng hơn bạn, dù anh ta có nhiều điều kiện tốt hơn bạn thế nào - Ảnh minh họa: Internet

18. Đừng xem người đàn ông bạn yêu là thần thánh, anh ta thật sự chỉ là một người đàn ông bình thường.

19. Đừng để một người đàn ông nào phán xét bạn là người thế nào. Bạn là chính bạn, và chỉ có bạn mới biết rõ mình là ai và nhận định mình là người thế nào.

20. Bạn không bao giờ cần mượn tạm một người đàn ông của bất cứ ai. Một người đàn ông đã biết lừa dối thì với ai cũng là kẻ lừa dối.

21. Một người đàn ông sẽ đối đãi với bạn theo cách mà bạn cho phép anh ta làm. Thế thì nếu anh ta đối xử tệ với bạn thì có nghĩa là bạn đã cho phép anh ta.

22. Đàn ông không phải là vật nuôi, hay đồ vật. Đừng nghĩ rằng bạn có thể xiềng xích hay giữ khư khư anh ta được bằng bất cứ cách nào.

23. Đừng bao giờ nhận thiệt thòi về mình và nhẫn nhịn đàn ông quá mức. Mọi sự nhường nhịn, thỏa hiệp đều phải đến từ cả hai.

24. Mọi nỗi đau đều cần thời gian để xoa dịu. Bạn chỉ có thể yêu trở lại khi trái tim đã sẵn sàng.

Đừng bao giờ nhận thiệt thòi về mình và nhẫn nhịn đàn ông quá mức - Ảnh minh họa: Internet

25. Đừng đòi hỏi một người đàn ông có thể bù lấp vào khuyết điểm của bạn. Trong chuyện yêu đương, chỉ nên tìm người hợp và cùng mình hoàn thiện.

26. Yêu đương thì nhất định phải vui, đôi khi chỉ là bạn cần tìm một người khiến bạn vui vẻ mà thôi.

27. Hãy để đàn ông có thời gian nhớ nhung bạn. Nếu đàn ông luôn biết bạn ở đâu, ở sẵn nơi nào để làm mọi việc vì anh ta thì sẽ chẳng bao giờ anh ta thấy nhớ và xem bạn quan trọng. Bạn phải có cuộc sống riêng, đừng phụ thuộc đàn ông.

28. Đừng chọn ở cạnh người đàn ông không thể lắng nghe và thấu hiểu điều bạn muốn. Một mối quan hệ như thế người đau buồn và thiệt thòi luôn là bạn.

29. Trong mọi mối quan hệ, dù là hôn nhân, bạn cũng hãy luôn kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn sống vì bản thân chứ không vì ai khác.

30. Điều luôn phải nhớ: Trên hết, phải yêu mình đầu tiên.