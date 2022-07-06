Khi đàn ông muốn nối lại tình xưa với vợ cũ thì thường sẽ có những dấu hiệu đặc biệt này

Phụ nữ yêu 06/07/2022 09:39

Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy để biết chồng cũ có muốn nối lại tình xưa với bạn hay không. Tình cảm thật sự của một người sẽ thể hiện qua ngôn ngữ hình thể, đặc biệt là những tiếp xúc cơ thể trực tiếp.

Anh ấy đối xử quá tốt với bạn

Sẽ rất hiếm trường hợp đã ly hôn với nhau nhưng đối phương vẫn đối xử rất tốt với bạn. Anh ấy không chỉ tôn trọng bạn, mà còn đối xử có phần ngọt ngào, dịu dàng với bạn hơn cả lúc từng là vợ chồng. Đây là dấu hiệu anh ấy còn tình cảm với bạn, muốn âm thầm bảo vệ và chăm lo cho bạn, với hy vọng cả hai sẽ có cơ hội để quay về bên nhau.

Anh ấy luôn chủ động liên lạc với bạn

Ly hôn chính là hai người không còn muốn liên quan gì đến nhau, đến cả liên lạc cũng không muốn chủ động. Nhưng nếu chồng cũ luôn cố gắng giữ liên lạc với bạn và tỏ ý muốn bạn cũng như thế thì có lẽ anh ấy đang nghĩ về bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

Những lần liên lạc của chồng cũ không chỉ vì con cái mà còn muốn biết nhiều về bạn. Anh ấy sẽ tìm lý do để nghe được giọng nói của bạn, thậm chí là gặp được bạn. Một người không còn muốn liên quan gì tới bạn sẽ không thể như thế này.

Khi đàn ông muốn nối lại tình xưa với vợ cũ thì thường sẽ có những dấu hiệu đặc biệt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy để tâm đến chuyện hẹn hò của bạn

Sau khi ly hôn, cả hai là người độc thân và có quyền tự do hẹn hò. Bạn và chồng cũ không cần phải nói về chuyện yêu đương của mình, càng chẳng cần phải giải thích với nhau. Nhưng nếu chồng cũ muốn biết về chuyện hẹn hò của bạn, thậm chí là hỏi thăm người xung quanh bạn rằng liệu bạn có đang gặp gỡ ai hay không thì chính là vì anh ấy muốn biết bạn có đang độc thân hay không.

Anh ấy thú nhận với bạn về những sai lầm đã qua

Một người đàn ông không còn yêu bạn sẽ không muốn thú nhận sai lầm với bạn. Cái tôi của đàn ông rất lớn, thậm chí chính vì cái tôi này mà cả hai ly hôn. Sau khi ly hôn, một người muốn dứt khoát với bạn càng không bao giờ hạ mình nhận sai với bạn.

Ngược lại, nếu chồng cũ muốn giải thích, nhận lỗi với bạn về những sai lầm trong cuộc hôn nhân cũ thì có lẽ anh ấy đang hối hận khi ly hôn với bạn. Anh ấy mong muốn bạn có thể tha thứ và cho cả hai một cơ hội khác.

Thường xuyên chủ động tiếp xúc thân thể

Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy để biết chồng cũ có muốn nối lại tình xưa với bạn hay không. Tình cảm thật sự của một người sẽ thể hiện qua ngôn ngữ hình thể, đặc biệt là những tiếp xúc cơ thể trực tiếp.

Nếu chồng cũ thường xuyên chủ động có tiếp xúc thân thể với bạn khi cả hai đang ở chỗ đông người thì chính là vì anh ấy đang muốn quay lại với bạn. Những hành động như chạm tay, chân, vai khi đứng hay ngồi gần bạn, có khi còn trò chuyện và cười đùa với bạn... đều là dấu hiệu anh ấy muốn gây chú ý và muốn tiến gần đến bạn.

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