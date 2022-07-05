Nhưng đàn bà mạnh mẽ cũng có một loại năng lực cầm được thì buông được. Đàn ông chỉ tôn trọng họ một thời thì họ sẽ dùng một đời để quên. Đàn ông đã không quý trọng những gì họ trao đi, họ sẽ dứt tình không tiếc nuối.

Người phụ nữ mạnh mẽ khi yêu thường rất say đắm, hết mình và chân thành. Bởi họ quan niệm tình yêu đúng nghĩa phải có “lửa”, càng yêu thì càng không tiếc vứt mình vào “lửa”. Nhưng họ cũng cho rằng không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc đặc biệt không bao giờ có thể quên. Họ không tiếc tạo khoảnh khắc đắm say, không tiếc yêu như lần đầu được yêu.

Người phụ nữ mạnh mẽ thường “giả điếc” với những gì họ không muốn nghe hoặc không cần thiết. Họ chọn lọc những điều phù hợp, tốt cho đôi tai hay cuộc sống của họ. Chuyện thị phi, họ nghe cũng không để tâm. Chuyện tiểu nhân nói xấu, họ nghe cũng bỏ ngoài tai. Chuyện người khác nói gì về họ, họ càng đặc biệt không để vào tai.

Không chỉ trong chuyện tình cảm, đàn bà mạnh mẽ còn dứt khoát trong cuộc sống. Một khi đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng, kiên trì nhẫn nại. Nhưng một khi đã thấy không xứng đáng, không có kết quả, họ sẽ chấp nhận buông tay. Biết lượng sức mình cũng là một kiểu bản lĩnh kiên cường.

Kiểu phụ nữ này cũng biết giữ gìn “đôi mắt” của mình. Nếu là chuyện họ không quan tâm, dù có thấy họ cũng coi như không thấy. Có những chuyện họ có thể đoán ra nhưng không muốn thấy thì cũng không để người khác biết. Đặc biệt, loại năng lực này chính là “giả khờ” trong một vài tình huống. Đôi khi, tỏ ra mình không thấy, không biết lại có lợi cho bản thân, nhẹ lòng nhẹ gánh, không phải bận tâm suy nghĩ.

Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng kiêu hãnh và tiền thì phải đủ

Phụ nữ kiên cường luôn giữ niềm kiêu hãnh riêng. Họ có những quy tắc bất di bất dịch trong cuộc sống. Họ không để bất kì ai hay chuyện gì chạm đến ranh giới cuối cùng của mình. Họ cho rằng cuộc đời này cúi mình thì dễ, đứng thẳng mới khó. Sống không khuất phục chẳng dễ dàng, nhưng sẽ được tôn trọng. Với đàn bà, kiêu hãnh chẳng khác gì gương mặt, phải luôn đẹp, phải luôn sang.

Với tiền, phụ nữ mạnh mẽ càng không để mình thiếu. Phụ nữ không sống chỉ vì tiền, nhưng có tiền sẽ không bị xem thường. Phụ nữ muốn giữ kiêu hãnh thì càng phải có năng lực kiếm tiền. Phụ nữ muốn công bằng thì càng phải chứng minh mình độc lập tài chính.

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Giữ những người, những chuyện thú vị bên cạnh

Người đàn bà mạnh mẽ nào cũng giữ lấy trong lòng một khoảng không gian bình yên. Ở nơi đó chứa đựng những điều cho họ năng lượng tích cực. Họ thường tích góp những điều này từ cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn như đó những ký ức vui, một vài thói quen thú vị, hay những người bạn họ muốn tìm đến khi mỏi mệt.

Không có người phụ nữ mạnh mẽ nào là cô đơn hoàn toàn. Ngược lại, phụ nữ càng mạnh mẽ càng có nhiều chỗ dựa, họ chọn lọc cho mình những người, những chuyện làm động lực. Để bất kì khi nào thấy không ổn, họ có thể tìm đến, cho bản thân cảm giác hồi tưởng ung dung, hay khoảnh khắc bình yên phút chốc.