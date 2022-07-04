Khi ngoại tình, quần áo của đàn ông sẽ thường dính mùi nước hoa, son môi, hay những dấu vết khác từ nhân tình. Để đảm bảo không để lại chứng cứ, họ sẽ thường mang theo một bộ quần áo y chang kiểu dáng và màu sắc. Và vì thế khi thấy chồng trở về với bộ đồ như lúc sáng đi làm, không có bất kì mùi nước hoa nào của phụ nữ thì vợ không thể nghi ngờ.

Nhiều người chồng ngoại tình có thói quen mua nhiều bộ quần áo cùng kiểu dáng và màu sắc. Nếu bị vợ hỏi thì họ sẽ trả lời để đỡ phải chọn lựa. Nhưng thật ra đó là cách họ che giấu chuyện ngoại tình mà vợ không tài nào nhận ra.

Trong điện thoại của những người đàn ông ngoại tình tinh vi không bao giờ tràn lan những số điện thoại không lưu tên. Thậm chí, họ sẽ xóa hết tất cả những liên lạc dễ khiến vợ sinh nghi. Tài tình hơn, đàn ông vụng trộm có thể đặt tên cho nhân tình bằng một cái tên quen thuộc, như tên một người đồng nghiệp, bạn thân mà vợ biết.

Do đó, để phòng tránh chuyện chồng vụng trộm, phụ nữ nên tìm cách đánh dấu những bộ quần áo chồng mặc trước khi ra ngoài, để ý đến cách sử dụng quần áo của chồng nhiều hơn.

Nếu thấy điện thoại của chồng “sạch” một cách bất thường thì vợ nên cẩn thận. Hãy để ý xem chồng có nhiều mối quan hệ không, tầng suất gọi điện liên lạc trong công việc, cuộc sống hằng ngày có nhiều hay không.

Nếu thấy điện thoại của chồng “sạch” một cách bất thường thì vợ nên cẩn thận. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện chăn gối

Đàn ông khi vui chơi bên ngoài thường buông thả bản thân trong chuyện giường chiếu với nhân tình. Họ ngoại tình vì những điều mới mẻ ở nhân tình và làm những việc chưa từng làm với vợ. Đến khi trở về nhà, họ vẫn cùng vợ ân ái, nhưng sẽ chỉ bài bản chán ngán, thậm chí là không muốn thử những điều mới mẻ.

Kỳ thực, đàn ông yêu vợ thường muốn cùng vợ có những trải nghiệm mới mẻ khi gần gũi. Cảm xúc khi họ ở bên vợ cũng sẽ có lúc nồng nhiệt và nhiều đòi hỏi hơn. Vì thế, nếu thấy chồng không thường đòi hỏi khi gần gũi thì vợ nên cẩn thận.

Cơ thể

Nhiều người đàn ông sau khi vụng trộm thì tắm táp rất sạch sẽ trước khi về nhà. Thậm chí, họ còn chuẩn bị cả nước hoa thường sử dụng để vợ không nghi ngờ. Nhưng cũng có trường hợp vợ phát hiện chồng ngoại tình khi ngửi thấy mùi xà bông lạ trên người chồng. Dấu vết đôi khi không rõ ràng nhưng vẫn luôn tồn tại để đợi bị vạch trần.

Đàn ông càng sạch sẽ khi về nhà thì sẽ càng có nhiều dấu vết để vợ nhận ra. Do đó, phụ nữ đừng quá chủ quan, hãy thận trọng bảo vệ gia đình nhỏ của mình.