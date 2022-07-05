Dù không lên tiếng, giấu giếm kỹ thế nào, đàn ông thay lòng đổi dạ vẫn để lộ 3 sơ hở "đắng lòng" này

Nhưng giờ thì đến cả việc hỏi bạn hôm nay thế nào, anh ấy cũng đã quên đi. Anh ấy sẽ không còn tình nguyện ngồi nghe bạn kể chuyện. Anh ấy chỉ nói với bạn những câu như “Anh đang bận”, “Anh mệt rồi"… Anh ấy biết bạn sẽ buồn khi nghe những điều đó, nhưng anh ấy vẫn cứ làm.

Ngày trước, chỉ cần ở cạnh nhau cả hai sẽ nói nhau nghe những điều vui vẻ, những nỗi niềm chỉ có thể chia sẻ cùng nhau. Anh ấy sẽ kiên nhẫn nghe bạn nói, dù là những chuyện chẳng to tát gì. Anh ấy sẽ quan tâm mọi thứ bạn chia sẻ, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Khi bạn là người phụ nữ duy nhất trong lòng đàn ông, họ sẽ dành hết sự cưng chiều, những gì lãng mạn và dịu dàng nhất cho bạn. Anh ấy sẽ bất ngờ tặng bạn một món quà, chỉ vì biết bạn đã thích nó từ lâu. Anh ấy bất ngờ nấu một bữa cơm để bạn thấy được an ủi khi công việc mỏi mệt. Anh ấy không ngừng cho bạn niềm vui và những điều bất ngờ, để bạn mỉm cười, để cả hai càng thêm gắn bó.

Khi đàn ông hết yêu, họ cũng không còn chú ý tới bạn, càng không muốn chia sẻ thời gian, tâm tư cùng bạn.

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Tình yêu đích thực của đàn ông chính là đến từ những hành động như thế. Anh ấy không bao giờ thấy nhàm chán, không ngừng làm bất cứ điều gì để bạn mỉm cười. Và nếu một ngày những điều này biến mất thì cũng có nghĩa là anh ấy đã dành sự quan tâm cho một người phụ nữ khác.

Không muốn ở cạnh bạn lâu

Khi đã có một người đặc biệt trong lòng, những người còn lại cũng chẳng còn vị trí tồn tại. Người đàn ông yêu bạn thì chỉ biết có mỗi bạn. Dù đi đâu, gặp ai, làm gì, anh ấy đều chỉ nghĩ đến bạn.

Anh ấy dù bận rộn thế nào cũng muốn ở lại bên bạn thật lòng. Mong muốn này sẽ thể hiện ở cách anh ấy dành hết thời gian rảnh cho bạn, luôn trân quý từng phút giây bên bạn. Người đầu tiên anh ấy tìm đến khi có thời gian luôn là bạn. Và nếu phải sớm rời đi, anh ấy sẽ thấy luyến tiếc, nhớ mong ngay tức thì.

Ngược lại, một người đàn ông thay lòng đổi dạ thì sẽ không muốn ở lâu bên bạn. Thậm chí, nếu họ có thời gian, cũng sẽ tìm cớ để rời đi, có ở gần bạn cũng tìm một việc gì đó làm để trở nên bận rộn. Anh ấy có thể xem tivi, mở lap lên làm việc, hoặc chỉ đơn giản là ngủ. Anh ấy không muốn nói chuyện cùng bạn, dành thời gian để làm bất cứ điều gì với bạn. Chỉ đơn giản là vì mọi tâm tư, sự chú ý của anh ấy đã ở một chỗ khác. Thân xác anh ấy bên bạn nhưng tình cảm đã đặt ở một người phụ nữ khác.

Nếu bạn phát hiện những điều này ở người đàn ông bên cạnh thì đừng lừa dối mình nữa. Khi đàn ông hết yêu, dù họ có giấu giếm cỡ nào cũng để lộ. Tình cảm khi đã hết vốn không thể giả vờ là vẫn còn.