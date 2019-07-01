Phụ nữ trong đời chỉ nên cúi đầu khi tự lau nước mắt cho chính mình. Ngoài ra, dù bị tổn thương thế nào cũng đừng bao giờ hạ thấp đầu trước bất cứ ai. Dù là trong dáng hình, hay tâm thế, cũng nhất định phải ngẩng cao đầu.

Phụ nữ có chồng ngoại tình không ai bình tĩnh nổi. Bất ngờ, sốc, hoảng loạn… rồi tất cả dồn vào nước mắt mà trào ra, như một sự giải thoát duy nhất vào lúc ấy. Nhưng khóc mãi thì nỗi đau vẫn nằm đó, người chồng trước mặt vẫn đã một lần thay lòng. Nếu chỉ biết khóc và khổ đau, phụ nữ ắt sẽ không thoát khỏi hố sâu bị phản bội. Chồng ngoại tình vợ nên làm gì để không tự hạ thấp giá trị của một người vợ?

Khi chồng ngoại tình vợ làm gì đầu tiên? Chính là đừng bao giờ cúi đầu, hay tự hạ thấp giá trị của bản thân. Không khóc, không thể hiện khổ đau, không níu kéo, càng không van xin. Người bị tổn thương là bạn, nhưng người có lỗi là họ.

Nhất là trước mặt chồng và nhân tình, một khắc cũng không nhân nhượng. Người bị tổn thương là người yếu đuối nhất, nhưng cũng là người có quyền mạnh mẽ nhất. Vì nếu bạn không mạnh mẽ, thì chẳng lẽ lại mong kẻ tổn thương bạn bảo vệ bạn? Bạn nên hiểu giờ phút đó, nếu bạn không tự bảo vệ mình thì họ sẽ chỉ tìm cách làm bạn đau nhiều hơn.

Phụ nữ có chồng ngoại tình chỉ bị tổn thương chứ không hề mất giá trị

Bạn có chồng ngoại tình, người tổn thương nhiều nhất chính là bạn, người thiệt thòi nhiều nhất cũng là bạn. Nhưng đừng vì những tổn thương đó mà nghĩ rằng bạn trở thành người phụ nữ không có giá trị. Những gì bạn làm cho chồng, hy sinh vì gia đình vẫn ở đó. Bạn vẫn là người vợ, người phụ nữ chưa từng phụ lòng tin của chồng con.

Đừng vì những tổn thương chồng gây ra mà nghĩ rằng bạn trở thành người phụ nữ không có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đừng bao giờ nghĩ bạn không đủ tốt thì chồng mới ngoại tình. Ngoại tình với đàn ông là sự lựa chọn. Ngay cả khi hôn nhân của bạn có vấn đề, đàn ông vẫn có thể lựa chọn hàn gắn bằng sẻ chia và thấu hiểu, hơn là ngoại tình.

Giá trị của một người phụ nữ một phần nằm ở người đàn ông bên cạnh. Nhưng nếu anh ta phản bội thì hãy hiểu bạn giá trị hơn rất nhiều một kẻ ngoại tình.

Vị trí của mình luôn luôn là duy nhất

Ngay cả khi xuất hiện một người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của bạn, cũng đừng để vị trí của mình bị lung lay. Nếu chưa ra tòa, chưa ly hôn thì vị trí của bạn vẫn là duy nhất, là người vợ danh chính ngôn thuận. Bạn đừng quên điều này, vì hôn nhân là sự ràng buộc vị trí và vai trò trong đời nhau. Chồng ngoại tình thì có nghĩa là anh ta cơi nới thêm một người phụ nữ không có danh phận, chứ không hề có nghĩa là người phụ nữ kia có quyền lợi ngang hàng với bạn.

Ngay cả khi xuất hiện một người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của bạn, cũng đừng để vị trí của mình bị lung lay - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, hãy đứng ở vị trí chắc chắn đó của mình để nghĩ cho bản thân và con cái sau này. Nếu đi đến bước đường ly hôn, hãy chắc chắn rằng vị trí đó có thể đem đến quyền lợi cho mẹ con bạn sau này.

Buông tay hay không đều là nằm ở bản thân mình, không phải chỉ ở chồng

Khi chồng ngoại tình, bạn đừng mang suy nghĩ mình có thể sẽ bị bỏ. Hãy ở tâm thế bạn là người có thể bỏ một kẻ bội phản. Hãy cho bản thân bị tổn thương của mình sự công bằng nhất định trong hôn nhân. Tổn thương gây ra cho nhau dù ít hay nhiều là điều không thể tránh trong hôn nhân. Nhưng dù là chồng hay vợ thì quyền quyết định buông hay nắm đều ngang bằng nhau. Quan trọng là, hãy thấy rằng bản thân bạn có còn muốn một người đàn ông từng thay lòng không? Bạn có còn thấy họ giá trị để giữ lại bên bạn không?

Phụ nữ cả đời không thể cúi đầu thì dù có tổn thương cũng nhất định phải ngẩng cao đầu. Giá trị của bạn nằm ở chính bạn, không nằm ở những gì tệ bạc người ta gieo vào bạn. Bởi thế, hãy biết mình muốn gì và xứng đáng với điều gì, hơn là chỉ nhìn vào lòng dạ bạc bẽo của đàn ông.