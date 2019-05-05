Phụ nữ, hóa ra nhẹ dạ cả tin mà cũng nặng tình quá đỗi. Vì họ tin chồng, nên họ mới đau đớn oán hận khi bị phản bội. Và vì họ nặng tình nên dẫu chồng có sai tới đâu, họ vẫn cố giành lấy một suy nghĩ thứ tha cho chồng…

Khi chứng kiến một người vợ đau khổ vì bị phản bội, ai cũng có thể nói rằng đàn ông đã ngoại tình rồi thì tiếc làm gì, buông cho xong. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu buông tay khi ấy không phải là việc dễ dàng. Phụ nữ dứt khoát mấy, mạnh mẽ mấy cũng có trái tim yếu đuối như nhau. Dẫu là khóc vì nỗi đau bị phản bội bằng dáng vẻ tê tái rã rời hay bình thản lạnh lùng thì nỗi đau vẫn như nhau. Lòng dạ đâu phải là sắt đá mà không biết tiếc thương, biết đau lòng, biết oán trách. Huống hồ, nỗi đau này đâu thể ngày một sẽ lành như vết thương máu thịt. Có chồng ngoại tình là nỗi đau dai dẳng như cơn ác mộng không có ngày kết.

Có chồng ngoại tình là nỗi đau dai dẳng như cơn ác mộng không có ngày kết - Ảnh minh họa: Internet Lúc ấy, trước mắt đàn bà là hình dáng người chồng vẫn như bao năm cạnh bên, chỉ là trái tim họ đã có một người khác. Với đàn bà, cái suy nghĩ chồng chung chăn chạ với người phụ nữ khác đầy ám ảnh và khiến họ tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hơn mọi lỗi sai đàn bà có thể bằng lòng tha thứ và bỏ qua, đây là tội lỗi họ khó dung thứ và chấp nhận nhất ở người bạn đời cạnh bên. Vì nó hủy hoại đi hết những giá trị và niềm tin đàn bà vun vén trong hôn nhân, phá nát hết tự trọng và trái tim đàn bà. Nhưng tôi từng nghe một người phụ nữ nói rằng, giây phút cô ấy đau lòng nhất không phải là khi biết chồng ngoại tình, mà là lúc nghe anh ấy nói “Anh đã có người khác”, hay tàn nhẫn hơn là “Anh đã không còn yêu em nữa”. Hơn một đòn chí mạng bị phản bội chính là cú tát đau đớn từ trái tim đã cạn tình của chồng. Lúc ấy, cô ấy mới biết ranh giới của đoàn tụ và chia ly chỉ ngay trước mắt. Vậy mà, mới vài giây trước đó, trong mớ ai oán đau đớn, cô ấy từng có một suy nghĩ lén lút rằng hay là mình thứ tha cho chồng lần này thôi…

“Anh đã có người khác”, hay tàn nhẫn hơn là “Anh đã không còn yêu em nữa” - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ, hóa ra nhẹ dạ cả tin mà cũng nặng tình quá đỗi. Vì họ tin chồng, nên họ mới đau đớn oán hận khi bị phản bội. Và vì họ nặng tình, nên dẫu chồng có sai tới đâu, họ vẫn cố giành lấy một suy nghĩ thứ tha cho chồng… Nhưng biết làm sao được đây, đàn bà vẫn phải buông tay người đàn ông phản bội mình, như nuốt một viên thuốc đắng, biết là khó mà vẫn phải uống, phải buông. Đắng là vì đổ vỡ chia ly, khó là vì lòng còn nặng còn đau. Buông tay và bước đi, đó là việc duy nhất đàn bà có thể làm lúc này. Tôi không nói rằng họ sẽ quên dễ dàng, cũng chẳng thể chắc rằng bao giờ họ sẽ hết thương hết đau. Nhưng đàn bà khi ấy nào có còn sự lựa chọn nào khác. Họ phải để người đàn ông đó rời đi, bởi ngay cả khi anh ta có quay lại thì những gì đàn bà có thể nghe cũng chỉ là lời xin lỗi, rằng đã không thể trọn lòng một lần nữa. Buông tay và bước đi, đó là việc duy nhất đàn bà có thể làm lúc này - Ảnh minh họa: Internet Biết là đau, biết là khó, biết là thuốc đắng chẳng dễ uống, nhưng đàn bà vẫn phải sống tiếp. Và xin đàn bà hãy tin rằng, một người đàn ông tệ bạc là một kiếp nạn trong đời bạn. Qua kiếp nạn, sẽ đến ngày hoan hỉ, sẽ thấy cầu vồng thật đẹp. Điều khó nhất không phải là tìm được người chân thành bên bạn, mà là phải buông được kẻ bội bạc trước đã. Có như thế, bạn mới có thể tiến về phía trước và tìm được hạnh phúc của mình, dù là muộn hơn người khác đôi chút…

'Trị' chồng ngoại tình, cách tốt nhất là hãy để họ đến với nhau? Bị chồng công khai ngoại tình, chị chỉ biết khóc và hỏi tôi phải làm sao. Tôi bảo, hãy cứ để họ đến ở với nhau. Bởi vì miếng thịt mỡ ăn vụng thì ngon chứ ăn nhiều thì lại ngán. Vả lại, nếu giành giật một người đàn ông để được làm hoàng hậu hay quý phi trong hoàng cung thì đáng, chứ ngược lại giành giật một người đàn ông để sống như một nữ nô tì, vẫn phải nai lưng làm việc, muốn mua một thỏi son cũng phải đắn đo thì hỏi rằng có đáng không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buong-tay-chong-ngoai-tinh-kho-nhu-vien-thuoc-dang-nhung-van-phai-nuot-van-phai-buong-323795.html