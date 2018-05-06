Khi cãi nhau, người đàn ông làm được 6 việc này thì mới xứng đáng làm chồng

Phụ nữ yêu 06/05/2018 05:22

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi việc mâu thuẫn, cãi vã, nhất là giữa vợ chồng. Thế nhưng, qua những lần cãi nhau, vợ chồng đôi khi lại càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Vậy thì một người đàn ông xứng đáng làm chồng sẽ làm những gì khi vợ chồng cãi nhau?

Trong cuộc tranh cãi, chồng cúi đầu nhận sai

Khi cơn giận trong mỗi người lên đến đỉnh điểm, chúng ta sẽ không còn biết mình đang nói gì và tổn thương người khác thế nào. Vậy nên, chúng ta có thể gây ra những hậu quả khôn lường nếu cả 2 bên đều nóng nảy.

Đàn ông thường rất giữ thể diện, nhưng khi đã làm 1 người chồng tốt, họ sẽ không ngần ngại bỏ cái tôi của mình xuống để cúi đầu nhận lỗi. Dù cho lỗi đó không thuộc về họ thì sau đó khi 2 người bình tĩnh, có thể ngồi xuống cùng nhau phân tích.

Mục đích của việc xin lỗi ngay thời điểm đó chỉ là giúp hạ nhiệt của “cuộc chiến”, khiến người phụ nữ hài lòng và không còn muốn tranh cãi nữa.

Khi cãi nhau, người đàn ông làm được 6 việc này thì mới xứng đáng làm chồng - Ảnh 1

Đàn ông thường rất giữ thể diện, nhưng khi đã làm 1 người chồng tốt, họ sẽ không ngần ngại bỏ cái tôi của mình xuống để cúi đầu nhận lỗi - Ảnh Internet

Một người chồng thực thụ sẽ không cố sống cố chết tranh đúng sai với vợ mà sẽ đầu hàng vô điều kiện vì anh ta nghĩ tới gia đình.

Dùng sự hài hước để giải tỏa cơn giận của vợ

Cơn giận của người phụ nữ thường đến rất nhanh và cũng rất dễ tan biến. Nếu anh ta hiểu vợ, thì có thể dùng 1 vài lời nói hay hành động hài hước để khiến vợ bật cười, từ đó, cuộc chiến sẽ giảm nhiệt đi rất nhiều. Đó là cách chồng làm vợ hạnh phúc và cũng khiến chính bản thân hạnh phúc.

Không nói nặng lời

Khi cãi vã, người ta thường chỉ nói mà không suy nghĩ. Vì thế có những lời nói gây ra tổn thương sâu sắc cho người khác mà khi ngẫm lại người ta mới ân hận.

1 người chồng tốt sẽ biết kiềm chế, không nói những lời miệt thị, chửi mắng vợ để khiến cô ấy đau lòng. Lời nói giống như dòng nước chảy đi rồi không thể quay lại. Rất có thể những lời nói sẽ hủy diệt cuộc hôn nhân của bạn.

Khi cãi nhau, người đàn ông làm được 6 việc này thì mới xứng đáng làm chồng - Ảnh 2

Khi cãi vã, người ta thường chỉ nói mà không suy nghĩ - Ảnh Internet

Vì vậy, 1 người chồng tốt sẽ im lặng khi cãi nhau vì anh ta sợ mất vợ.

Không nhắc lại chuyện cũ

Trong quá khứ, ai cũng có những sai lầm hoặc những điều vô tình xảy ra mà không hề muốn. Vì thế, một người chồng yêu vợ sẽ không muốn làm bạn mất mặt bằng cách nhắc đi nhắc lại chuyện sai lầm của bạn.

Người chồng tốt sẽ luôn nhìn ra những điểm tốt ở vợ, bỏ qua chuyện cũ và muốn cùng cô ấy hướng tới tương lai tốt đẹp chứ không để bụng chuyện quá khứ.

Không so sánh vợ với người khác

Bị so sánh với người khác là điều mà phụ nữ ghét nhất. Một người chồng yêu vợ thì dù có cãi vã, vợ vẫn là người tuyệt vời nhất trong mắt anh ta. Ngay từ đầu anh ta đã lựa chọn như vậy và sau này vẫn không thể tìm được người nào hơn vợ mình. Đó mới là tình yêu thật sự.

Khi cãi nhau, người đàn ông làm được 6 việc này thì mới xứng đáng làm chồng - Ảnh 3

Người chồng tốt sẽ luôn nhìn ra những điểm tốt ở vợ - Ảnh Internet

Khi anh đã so sánh vợ với người khác nghĩa là anh ta đã bắt đầu chán vợ và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hôn nhân.

Không giảng đạo lý với vợ

Nam giới có khuynh hướng hay sử dụng lý luận, nói những lời đạo lý để lên lớp vợ mình. Nhưng một ngôi nhà hạnh phúc là nơi để nói về tình yêu chứ không phải những lý do và sự đúng sai.

Một người chồng khi cãi nhau có thể ngồi im chờ bạn nguôi giận, thì có nghĩa tình yêu anh ấy dành cho vợ vẫn còn đong đầy lắm.

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