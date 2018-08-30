Khi ân ái với người tình, đàn ông nào cũng nghĩ đến điều này

Phụ nữ yêu 30/08/2018 17:00

Nếu bạn vẫn thắc mắc rằng đàn ông nghĩ gì khi lên giường với người phụ nữ không phải vợ mình thì đây chính là đáp án chính xác nhất.

Khi làm ‘chuyện ấy’ với nhân tình đàn ông nào cũng có những suy nghĩ, tâm tư giấu kín này.

Khi ân ái với người tình, đàn ông nào cũng nghĩ đến điều này - Ảnh 1
Dẫu có tình cảm với người tình đi chăng nữa thì khi ấy, đàn ông chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để mình được thỏa mãn chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn được đối phương nuông chiều, thỏa mãn

“Chuyện ấy” không phải là lý do duy nhất khiến đàn ông ngoại tình, thế nhưng một khi đã ngoại tình đàn ông nào cũng lên giường với nhân tình. Khi được sống với những ham muốn, những đam mê xác thịt sâu kín, được gần gũi với một người phụ nữ mới lạ phái mạnh rất thích thú khi mình được nuông chiều, được thỏa mãn nhu cầu.

Khi ấy, phần “con” trong người họ sẽ lớn hơn phần “người”. Dẫu có tình cảm với người tình đi chăng nữa thì khi ấy, đàn ông chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để mình được thỏa mãn chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của đối tác.

Khi ân ái với người tình, đàn ông nào cũng nghĩ đến điều này - Ảnh 2
Biết mình đã kết hôn nhưng gái lạ vẫn lên giường mới là điều khiến họ cảm thấy mình thật xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy tự hào

Nếu phụ nữ cảm thấy tự hào nhất là khi mình kiếm được nhiều tiền, tự sống bằng tiền mình làm ra thì nam giới lại không như thế. Với đàn ông, việc từng yêu nhiều cô gái, lên giường với nhiều cô nàng chính là điều khiến họ tự hào, hãnh diện nhất khi tán chuyện với bạn bè.

Phái mạnh cho rằng nếu mình còn độc thân mà quyến rũ được những cô nàng độc thân thì quá đơn giản. Biết mình đã kết hôn nhưng gái lạ vẫn lên giường mới là điều khiến họ cảm thấy mình thật xuất sắc. Tất nhiên, giấu nhẹm chuyện mình ngoại tình mà vợ không hề phát hiện cũng là điều khiến họ thấy mình giỏi giang vô cùng.

Khi ân ái với người tình, đàn ông nào cũng nghĩ đến điều này - Ảnh 3
Nếu nhân tình có thể giúp người chồng đổi gió ngoạn mục, khiến anh ta sống lại những giây phút đê mê cuồng dại thì chắc chắn sau đấy họ sẽ có những cuộc hẹn càng nóng bỏng hơn thế - Ảnh minh họa: Internet

Ngầm so sánh nhân tình với vợ mình

Nếu vợ là điều đã cũ, đã tỏ tường từng chân tơ kẻ tóc thì nhân tình lại hoàn toàn tươi mới, hấp dẫn trong mắt đàn ông. Dù đang cuồng nhiệt với những phút giây ngoài vợ ngoài chồng nhưng đàn ông vẫn không quên ngầm so sánh vợ mình với người tình.

Kỹ năng, cách nuông chiều âu yếm hay cả cách hôn cũng được họ mang ra mổ xẻ để tìm thấy sự hấp dẫn. Nếu nhân tình có thể giúp người chồng đổi gió ngoạn mục, khiến anh ta sống lại những giây phút đê mê cuồng dại thì chắc chắn sau đấy họ sẽ có những cuộc hẹn càng nóng bỏng hơn thế.

Khi ân ái với người tình, đàn ông nào cũng nghĩ đến điều này - Ảnh 4
Đáng buồn thay, dù cảm thấy tội lỗi nhưng một khi đã ngoại tình đàn ông sẽ không bao giờ chủ động dừng lại - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy có lỗi

Đàn ông ngoại tình nào cũng tự ý thức được rằng đã có vợ mà còn lang chạ với đàn bà khác là sai, là đang phản bội bạn đời, đang tự tát vào mặt mình. Thế nhưng, khi đang cuồng nhiệt với nhân tình họ chỉ nghĩ đến khoái cảm của bản thân. Sau những ái ân, quấn quýt không rời họ mới chợt nhớ đến vợ con, mới cảm thấy tội lỗi.

Đáng buồn thay, dù cảm thấy tội lỗi nhưng một khi đã ngoại tình đàn ông sẽ không bao giờ chủ động dừng lại. Phải chờ đến khi bị vợ phát giác, chờ đến khi làm đau vợ mình anh ta mới ngậm ngùi cắt đứt mối sai trái kia.

 

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