Khám phá tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của 12 cung hoàng đạo

Nàng Bạch Dương có cá tính vô tư và trẻ con, nên hình mẫu lý tưởng người bạn đời của nàng Bạch Dương sẽ phải cứng rắn, chủ động và nổi bật. Bên cạnh còn phải hội tụ đủ các yếu tố:

Ở đâu đó ngoài kia luôn có một nửa của các nàng vẫn đang chờ đợi. Nhưng giữa dòng đời có vô số người và để tìm ra người phù hợp với với mình thì phần lớn nàng nào cũng đã “phác thảo” sẵn về hình mẫu lý tưởng về người bạn đời. Ở mỗi người lại có những hình mẫu, tiêu chuẩn khác nhau và đây chính là tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của 12 cung hoàng đạo được tóm tắt lại nhưng cũng khá đầy đủ.

+ Cũng là một người tinh tế, có sự lãng mạn và mạnh mẽ trong tính cách.

2. Kim Ngưu

Rất rõ ràng trong tình yêu và vật chất, chính vì thế tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của Kim Ngưu khác rất nhiều so với Bạch Dương. Nàng Kim Ngưu muốn đức lang quân của mình phải có nền tảng tài chính kha khá, để cùng nhau vun vén tổ ấm. Đồng thời, người ấy còn phải lãng mạn và mơ mộng nhưng thật chắc chắn, vững chãi và có thể làm chỗ dựa cho nàng. Đặc biệt, người chồng tương lai của Kim Ngưu có thể dang rộng vòng tay bảo vệ che chở nàng và gia đình nàng.

3. Song Tử

Những nàng thuộc cung Song Tử thường có nhiều mối quan hệ lãng mạn khi còn trẻ. Chính vì vậy, tiêu chuẩn đức lang quân của họ cũng khá cao, người đó không những thông minh mà tính cách còn phải dí dỏm, thú vị. Đặc biệt, là người ấy phải sở hữu các tiêu chuẩn sau:

+ Có vốn kiến thức sâu rộng.

+ Biết cách chia sẻ với nàng mọi điều trong cuộc sống.

+ Biết cách tùy cơ ứng biến, linh hoạt, sắc bén.

+ Có khả năng đối đáp và hội thoại với nàng.

+ Người ấy cũng phải thích đi du lịch, để đưa nàng đi du hí khắp nơi, cuộc sống ngập tràn niềm vui.

4. Cự Giải

Tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của nàng Cự Giải khá trái ngược với sở thích của bản thân. Cự Giải thích những chàng trai nhạy cảm, trầm tính và ngọt ngào. Nhưng để trở thành người bạn đời thì người ấy phải:

+ Phải là đàn ông mạnh mẽ, nồng nhiệt, có khả năng bảo vệ bản thân và gia đình.

+ Trầm tính nhưng trái tim phải luôn nóng ấm.

+ Làm chủ gia đình và bảo đảm hạnh phúc cho gia đình nhỏ.

5. Sư Tử

Đối với nàng Sư Tử thì khi yêu sẽ khác và khi chọn người để làm chồng sẽ khác. Khi yêu, Cự Giải sẽ thích quý ông lịch lãm, bảnh bao và tự tin. Nhưng để trở thành chồng thì Cự Giải sẽ chọn một người đàn ông có những phẩm chất là:

+ Thông minh và ngọt ngào trong tính cách.

+ Biết tôn trọng người khác.

+ Biết nói lời ngọt ngào với nàng và không tiếc lời ca ngợi nàng mỗi ngày.

+ Thẳng thắn, chia sẻ mọi việc cùng nhau.

+ Chung tay vun đắp một cách bình đẳng, thoải mái.

6. Xử Nữ

Bản chất thật của một người đàn ông chính là điều mà các nàng Xử Nữ quan tâm. Do đó, những anh chàng gọn gàng, lịch sự và giản dị sẽ dễ lọt vào mắt xanh của Xử Nữ. Nhưng để trở thành chồng thì tiêu chuẩn của nàng Xử Nữ cao hơn nữa. Người chồng của Xử Nữ phải đáp ứng đủ các yếu tố:

Chồng tương lai của Xử Nữ là người tinh tế, khoan dung, độ lượng

+ Nhiệt tình, tinh tế, khoan dung, rộng lượng.

+ Tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi việc.

+ Có năng lực, tử tế và có thể chăm sóc nàng và đem lại cho nàng một cuộc sống hoàn hảo.

7. Thiên Bình

Thiên Bình rất thích nghệ thuật, tâm hồn có phần bay bổng nên luôn thích những chàng trai hài hước, đẹp trai và có chút nghệ sĩ. Nhưng khi nói đến chuyện tương lai thì người ấy của Thiên Bình còn phải là người danh giá, con nhà gia giáo, bảnh bao, có phong cách sống lịch thiệp và tinh tế. Đặc biệt, người ấy phải luôn ân cần, ăn mặc có gu và phong thái trang nhã, thoải mái với cuộc sống.

Có thể nói, Thiên Bình là người có tính cầu toàn rất lớn, vì thế tiêu chuẩn chọn chồng rất cao, do đó phải tìm kiếm lâu, thường lấy chồng muộn.

8. Bọ Cạp

Mẫu chồng tương lai của nàng Bọ Cạp là người hiểu và nhận biết được sự nhạy cảm trong suy nghĩ và tâm hồn nàng. Tiêu chuẩn chọn chồng của Bọ Cạp thường là chuẩn soái ca, lạnh lùng bên ngoài nhưng tình cảm ở bên trong, có trái tim và biết rung động. Đặc biệt, người ấy phải thành thật, đem lại cho nàng sự an toàn, tin tưởng và không bao giờ dối trá.

Không giống như 11 cung hoàng đạo còn lại, nàng Bọ Cạp thường khá quan tâm đến vấn đề tế nhị của vợ chồng. Do đó, chồng tương lai của Bọ Cạp không chỉ mạnh bên ngoài mà còn phải mạnh cả khi trên giường.

9. Nhân Mã

Người mà nàng Nhân Mã muốn gửi gắm cả cuộc đời này là mẫu đàn ông của gia đình. Do đó, họ luôn mong muốn người ấy phải giống bố mình và phải hội tụ đầy đủ các yếu tố:

+ Thích phiêu lưu, phóng khoáng và thoải mái.

+ Thích chơi thể thao, đi du lịch và có chút bụi bụi.

+ Có khiếu hài hước, biết tận hưởng và tự tin.

10. Ma Kết

Ma Kết là cô gái kén chọn nhất trong 12 cung hoàng đạo. Chính vì vậy, đức lang quân của Ma Kết luôn là người “vạn người mê”, không những đẹp trai, giàu có, vô cùng tài năng mà còn thật gần gũi. Người ấy cũng là người có sự nghiệp rộng mở, mang lại cảm giác vững chãi và yên tâm cho nàng Ma Kết.

11. Bảo Bình

Cô nàng Bảo Bình dễ bị say nắng những chàng trai lạ lùng, độc đáo, hơi dị và khác người một chút. Chính vì vậy, chồng tương lai của nàng phải là người có lối sống mới lạ, phong cách dẫn đầu và bùng nổ, độc đáo. Mặc dù có tính “dị” nhưng chồng tương lai của Bảo Bình phải có khí chất, làm những việc to lớn và có ích cho xã hội, dám nghĩ dám làm.

12. Song Ngư

Là một người đa sầu đa cảm nên Song Ngư thường dùng cảm tính để lựa chọn chồng tương lai chứ không là dùng lý trí. Do đó, lúc nào tiêu chuẩn về chồng tương lai của Song Ngư cũng luôn có các yếu tố:

Chồng của Song Ngư là người nhạy cảm, nghệ sĩ

+ Người đó có sự nhạy cảm, nghệ sĩ và giàu cảm xúc.

+ Có suy nghĩ nội tâm sâu sắc, có chút phức tạp và bí ẩn.

+ Người tự tin, độc lập nhưng giàu tình cảm.

+ Tinh tế và thấu hiểu tâm hồn nàng.

Trên đây là những tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của 12 cung hoàng đạo. Có thể nói nàng nào cũng muốn chọn được đức lang quân của mình thật hoàn hảo. Tuy nhiên, thực tế cách xa suy nghĩ của bản thân rất nhiều vì thế các nàng đừng nên cứng nhắc quá về các tiêu chuẩn đặt ra. Do đó, hãy nhìn về điểm tốt của đối phương thì phần nào sẽ chấp nhận được những điểm xấu của họ và chọn được người phù hợp nhất, đồng hành với mình suốt cuộc đời.