Lại chuyện bạn thân khác giới của người yêu...

Có một người bạn thân khác giới là điều khá tuyệt vời và nhiều thú vị, chỉ cho đến khi tình yêu xuất hiện thì rắc rối mới thật sự bắt đầu.

Yêu đương vốn lắm nhiêu khê, đầy gian nan và trắc trở mới đến được bên nhau. Một trong những gian nan đáng sợ nhất đó là bạn thân khác giới của người yêu, đặc biệt khi người bạn thân đó là con gái. Mặc dù khi đã quá thân thì khó nảy sinh tình cảm yêu đương, nhưng bỗng đến một ngày người bạn trai có người yêu thì người bạn gái thân thường không mấy ưa người yêu của người con trai đó. Đơn giản là cái gì cầm chắc trong tay thì chán, đến lúc lơi ra là lại quay về tiếc rẻ nên người bạn thân khác giới của người yêu sẽ sinh ra lòng ghen ghét và đố kỵ. Bạn thân khác giới của người yêu luôn là rào cản của tình yêu Vì đã chơi với nhau rất lâu nên bạn thân của người yêu thường hiểu người yêu mình hơn bản thân mình nên cái gì cũng bênh nhau chằm chặp. Nhất là chuyện hai người giận nhau mà nhờ bạn thân khác giới của người yêu hòa giải thì sẽ là một sai lầm. Cô bạn thân khác giới của người yêu sẽ không hòa giải mà biến thành luật sư bào chữa cho anh người yêu rồi quay ra chỉ trích người yêu của anh bạn thân. Vì thế có thể nói người yêu khác giới của bạn thân là lũ yêu quái ẩn núp trong hình hài ngây ngô sẵn sàng nấu chín bất cứ đứa nào đi bên cạnh bạn thân nó.

Bạn thân khác giới của người yêu cũng là kì đà cản mũi trong mọi cuộc trò chuyện và hẹn hò của lứa đôi. Đi đâu người yêu cũng mang bạn thân khác giới đi cùng và trong mọi cuộc nói chuyện không khéo mình sẽ là người ra rìa. Trong câu chuyện của 3 người, mình sẽ luôn là đứa bị hắt hủi và thiệt thòi nhất, bởi khi chơi với nhau lâu người yêu và bạn thân khác giới của người yêu sẽ có một ngôn ngữ riêng, thứ ngôn ngữ mà chỉ có 2 người đó mới hiểu với nhau, vậy là mình như một người thừa, nghe mà không hiểu gì hết. Hai người đó biết đủ bí mật của nhau, nói với nhau rồi cùng nhau cười phá lên. Mình vẫn ngồi đấy, tròn mắt lên trong lòng cảm thấy khó chịu, nước mắt chảy ngược vào trong mà không dám nói ra. Bạn thân khác giới của người yêu khiến cho tình yêu gặp trắc trở Còn chưa kể đến việc đến nhà người yêu chơi, không biết mình hay bạn thân khác giới của người yêu mới là người yêu thật sự. Thật tréo ngoe, khi đứa là người yêu như mình phải làm việc muốn ói mật thì cái đứa bạn thân khác giới của người yêu kia lại được chơi phè phỡn, nằm xem ti vi, chơi điện thoại với người yêu mình, thế có tức không.

Chưa kể đến việc, bạn thân của người yêu được bố mẹ người yêu quan tâm, cưng chiều như con cái trong nhà còn mình thì như người dưng nước lã bị xét nét đủ đường. Tức nhất là chuyện, người yêu và bạn thân khác giới của người yêu có với nhau từ bút đôi, vở đôi, điện thoại đôi ngay cả áo đôi và bàn chải đôi đều có. Trong khi mình gợi ý mua “đồ đôi” thì người yêu gạt đi cho rằng sến súa. Mình so bì, ghen lên thì lại bị cấm, bởi ghen với ai cũng được còn không được ghen với cô bạn thân của người yêu. Đấy là còn chưa kể đến những hành động thái quá, nghĩ sao khi mình đứng chôn chân nhìn cảnh thằng người yêu và con bạn thân của nó vô tư đùa giỡn, đụng tay đụng chân, những cái ôm, những cái vỗ mông... thật chỉ muốn lao ra mà tát cho mỗi đứa mỗi cái cho hả dạ. Mình không có quyền ghen với bạn thân khác giới của người yêu Vậy nên mình có thể cấm người yêu gần gũi trong khoảng cách tối đa 1m với mọi cô gái khác nhưng không chưa bao giờ dám mở mồm cấm người yêu gần gũi với bạn thân khác giới kia. Bởi một khi mình ghen tuông với bạn thân khác giới của người yêu sẽ bị cho là ích kỉ, nhỏ nhen nếu không khéo léo là mất người yêu như chơi.

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