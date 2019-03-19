Hôn nhân của bạn đã đi đến giai đoạn nào?

Đây là giai đoạn sau khi cưới từ 1 đến 2 năm. Mọi thứ lúc này đều mới mẻ và tình yêu thì luôn như ở quanh cả hai. Dù là đối phương có làm gì, xấu tính hơn lúc yêu nhau thì bạn vẫn thấy họ thật đáng yêu. Bạn đời cũng sẽ bao dung, thậm chí là yêu cả những gì chưa tốt ở bạn.

Vợ chồng có thể nắm tay nhau đến tận lúc già yếu thì đều đã trải qua cùng nhau 3 giai đoạn chẳng mấy dễ dàng này. Có ngày gió mưa, có lúc bão tố thì cũng có khi yên bình nắng ấm. Vợ chồng bạn liệu đã đi được cùng nhau đến giai đoạn nào?

Đây là lúc vợ chồng bắt đầu có con nhỏ, tiền bạc cũng là vấn đề phải để tâm mỗi ngày. Với nhiều cặp vợ chồng, cơm áo gạo tiền như vây lấy họ trong thời gian này.

Thời gian này là lúc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của vợ chồng. Bởi thế, người ta mới nói tình đẹp như vợ chồng son, khi tình yêu vẫn còn nhiều dành cho nhau như lúc yêu, và hạnh phúc hơn khi sống cạnh nhau mỗi ngày.

Nếu cha mẹ hai bên tương đối khá giả, vợ chồng có thể tìm sự giúp đỡ để bớt gánh nặng ở cả hai, gia đình cũng yên ấm hơn. Nếu cha mẹ hai bên không có nhiều điều kiện, vợ chồng dễ bị sức ép từ việc chu cấp cho cha mẹ và chăm nuôi con nhỏ. Từ đó, những cuộc chuyện trò của cả hai như đều xoay quanh về tiền bạc, làm sao cho con thứ tốt nhất, làm sao lo cho cha mẹ đủ đầy hơn. Và tất nhiên, một chữ tiền dễ khiến vợ chồng xa nhau hơn. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trong hôn nhân. Nhưng tiền có thể là nguyên nhân khiến vợ chồng đến cả việc nói chuyện với nhau cũng khó khăn hơn trước.

Lúc này, điều cả hai nên làm không phải là ca thán tiền không đủ, làm sao với một số tiền không thể ngày một nhiều hơn với hàng tá thứ phải lo nghĩ. Vợ chồng cần có sự thấu hiểu gánh nặng tiền bạc không phải chỉ ở riêng ai, mà là ở cả hai. Và quan trọng là cùng tìm lấy một giải pháp cho tiền bạc, hoặc giúp nhau giải tỏa tâm lý về tiền bạc khi ở cạnh nhau.

Cảm giác cần nuôi dưỡng nhất trong hôn nhân không phải là bình yên quá mà có ngày nhàm chán, mà là chọn cảm giác thoải mái bên nhau làm mục tiêu cho cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Đến năm thứ 10 bên nhau, cảm giác nhàm chán thường xuất hiện ở nhiều cặp vợ chồng. Đây có thể là cảm giác 10 năm bên nhau, như vợ chẳng đổi thay kiểu tóc khi cứ quanh quẩn với việc nhà, hay chồng cũng cứ tuềnh toàng khi ở nhà với vợ. Một từ “kệ” theo suốt 10 năm có thể khiến vợ chồng có khi chẳng còn muốn nhìn nhau, vì không còn gì để tò mò, để thấy đẹp mà ngắm lâu hơn.

Ở giai đoạn 10 năm, vợ chồng chán nhau vì cảm giác quá đỗi quen thuộc, chứ không phải vì hết yêu thương. Đôi khi, chán tới mức đến cả tiếng ắt xì, giọng ngái ngủ của nhau mỗi ngày đều không muốn nghe. Cứ vậy mà khi cãi vã lại đem hết những chán chường đó mà ném vào nhau, quên hết cả hai từng yêu thương và bao dung cho nhau thế nào. Đã bớt nhiệt yêu thương thì nằm cạnh nhau cũng đã không còn chung giấc mộng, lấy sự im lặng để chôn vùi hết mong muốn ở nhau.

Thật ra, ngoài tình thân thì bất cứ thứ tình cảm nào cũng cần phải giữ, phải nhen nhóm mỗi ngày. Vợ chồng ở với nhau lâu, đừng quen thuộc quá mà quên giữ lấy nhau, đừng gần gũi quá mà không nhớ cũng có lúc mất nhau. Cảm giác cần nuôi dưỡng nhất trong hôn nhân không phải là bình yên quá mà có ngày nhàm chán, mà là chọn cảm giác thoải mái bên nhau làm mục tiêu cho cả hai.

Giai đoạn 3: Sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng cũng xuất hiện

Dù sao thì một cái nắm tay khi về già cũng thật đáng cho tháng năm có khi đã từng lạc mất nhau của bất kì cặp vợ chồng nào - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn thứ ba nhẹ nhàng như khi mưa qua, trời lại sáng, cầu vồng lại xuất hiện. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để cùng nhau chịu được những cơn mưa…

Nếu trong giai đoạn hai, bạn có thể hạ thấp cái tôi một chút để có thể nhìn vào mắt nhau, để thấy cả hai vẫn còn cần nhau, tìm kiếm sự yên bình bên nhau thì sau cơn mưa, gia đình sẽ êm ấm hơn bao giờ hết. Điều tồi tệ nhất là trong giai đoạn ngõ cụt kia, vợ chồng không đủ lòng tin để nhìn thấy cầu vồng phía trước, lại ôm mộng đi tìm cầu vồng ở một con đường khác.

Vợ chồng tôi từng đi qua giai đoạn chỉ nhìn thấy nhau thôi cũng đã mỏi mệt, chán ghét. Nhưng điều khiến tôi thức tỉnh chính là hình ảnh chồng mỗi tối đều lau chùi tấm ảnh cưới đã cũ của chúng tôi. Rồi tôi xem đi xem lại những bức hình thuở chúng tôi yêu nhau, như nhắc mình rằng chúng tôi đã từng cần và yêu nhau đến thế. Dù là bên nhau bao lâu, cũng đừng quên nhắc mình và bạn đời đã từng yêu nhau nhiều thế nào. Đó có lẽ là cách đơn giản và dễ dàng thực hiện nhất để cùng nhau qua hết thăng trầm.

Dù sao thì một cái nắm tay khi về già cũng thật đáng cho tháng năm có khi đã từng lạc mất nhau của bất kì cặp vợ chồng nào. Thế thì cái giá ấy có đắt thế nào, cũng đừng tiếc cố gắng vì nhau…