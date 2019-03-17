Trong hôn nhân, đàn bà chỉ đoạn tuyệt ra đi vì 2 lý do

Đàn bà lấy chồng, dù giàu hy sinh hay nhẫn nhịn thế nào cũng đều có một ranh giới riêng. Đến đúng mức nhịn nhường cuối cùng, họ sẽ ra đi. Đàn bà khi ấy chỉ dứt khoát ra đi vì hai điều...

Đàn bà khi lấy chồng đều không mang suy nghĩ bao giờ sẽ rời đi. Bởi người vợ nào cũng hy sinh mọi thứ vì chồng con, như chắc chắn rằng họ sẽ ở lại bên chồng đến tận lúc không còn hơi thở. Đàn bà luôn tâm niệm, đã bước vào hôn nhân là sẽ không rời đi. Họ chọn một người đàn ông như một điểm tựa cả đời, không thích dịch dời. Sự thủy chung của đàn bà như đặt cược hết vào hy sinh vì gia đình, đã cho là không hối tiếc, đã hứa một lần là không khi nào quên. Bởi thế, sự nhẫn nhịn và nỗ lực của đàn bà trong hôn nhân luôn đáng nể hơn bao giờ hết. Đàn bà có thể nhịn vì chồng, chịu cực vì con, gánh hết vất vả về phía mình để gia đình yên ấm. Thậm chí, có nhiều người đàn bà nhầm lẫn giữa hy sinh, thủy chung và sự chịu đựng trong hôn nhân. Họ chịu đựng chồng tệ bạc, họ chấp nhận chồng vô tâm vô tình như một sự cố gắng để giữ lấy mái nhà của riêng mình.

Sự nhẫn nhịn và nỗ lực của đàn bà trong hôn nhân luôn đáng nể hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet Cũng vì vậy, đàn ông nhiều người cứ nghĩ dù có chịu bao tổn thương, đàn bà cũng không thể rời đi. Thật ra, chẳng phải là không thể, mà là chưa phải lúc. Đàn bà lấy chồng, dù giàu hy sinh hay nhẫn nhịn thế nào cũng đều có một ranh giới riêng. Đến đúng mức nhịn nhường cuối cùng, họ sẽ ra đi. Đàn bà khi ấy chỉ dứt khoát ra đi vì hai điều, một là vì sự bội bạc, hai là bởi cảm giác cô đơn, đều đến từ đàn ông. Đàn bà có thể tha thứ cho mọi lỗi sai của chồng, trừ sự phản bội. Họ có thể nhịn nhường chồng trong mọi chuyện, trừ cảm giác tổn thương vì bị dối lừa. Một cuộc ngoại tình từ đàn ông có thể thổi bùng lên ngọn lửa dữ dội nhất trong tâm can đàn bà. Họ có thể vì sự tệ bạc của đàn ông khi thay lòng mà trả thù, mà tàn nhẫn không quay đầu lại.

Vì với đàn bà, ngoại tình chính là tận nghĩa cạn tình. Càng hy sinh và cho đi nhiều bao nhiêu, đàn bà khi ấy càng thấy đàn ông thật không đáng để họ phải cố gắng thêm. Đứng trước một người đàn bà phản bội, đàn ông nên cẩn thận. Vì thật sự sẽ chẳng biết được cô ấy có thể làm được điều gì khiến đàn ông hối hận đâu! Đứng trước một người đàn bà phản bội, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet Và cảm giác cô đơn trong hôn nhân có thể đẩy đàn bà đến bước đường rời khỏi hôn nhân. Đàn bà lấy chồng thường cảm thấy cô đơn, vì họ tự ôm vào nhiều trách nhiệm và nỗ lực. Nhưng thật sự đàn bà chỉ cần cảm giác an toàn, yêu thương từ chồng. Không đòi hỏi tiền bạc giàu sang, đàn bà sẵn sàng chịu muôn vàn vất vả để đổi lấy thấu hiểu và sẻ chia từ chồng. Và một khi bị chồng bỏ lại trong cô đơn quá lâu, đàn bà đều sẽ có ngày chọn cách rời đi như một sự giải thoát cho bản thân. Khi họ không còn muốn chết mòn trong hôn nhân, họ đã chịu đựng quá lâu để lại mong cầu hạnh phúc. Lúc ấy, mọi níu kéo của đàn ông đều không giữ được chân đàn bà. Cảm giác cô đơn trong hôn nhân có thể đẩy đàn bà đến bước đường rời khỏi hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông trên đời này nên hiểu, khó tìm nhất ở đời không phải là tiền, bồ hay địa vị mà là người phụ nữ chân thành bên mình. Tiền có đó cũng mất đó, bồ có đó cũng quay lưng đó, địa vị có đó cũng có ngày chẳng còn. Đàn ông ở đời, thành công nhất chính là ngay lúc sa cơ lỡ vận vẫn có một người phụ nữ vì mình mà ở lại. Và đàn ông thất bại nhất là để người phụ nữ của mình ra đi vì đã bạc đãi với cô ấy quá lâu…

Cô đơn quá lâu trong hôn nhân, đàn bà sẽ có lúc rời đi Đàn bà chỉ rời đi với hai lý do, một là bị phản bội, hai là đã quá cô đơn trong hôn nhân. Khi ấy, sự ra đi của đàn bà dứt khoát và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Khi cô đơn và tuyệt vọng đã rút hết hy vọng và yêu thương ở họ, đàn bà sẵn sàng cạn tình với người đàn ông từng chung chăn gối với họ.

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