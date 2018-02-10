Hỡi các ông chồng! Nhà nội rất cần có tết, chẳng lẽ nhà ngoại thì không?

Phụ nữ yêu 10/02/2018 16:26

Dẫu biết “thuyền theo lái, gái theo chồng”, thế nhưng mỗi khi tết đến xuân về chị em đã có gia đình đều ước ao được đón tết nhà ngoại, đón giao thừa ở nhà ngoại, dù chỉ một lần.

Tết là để đoàn viên, là ngày các thành viên trong gia đình được quây quần bên mâm cơm giao thừa, là dịp cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, cùng xem Táo Quân và đếm ngược đến thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Tết là ngày cả đàn con xếp hàng chờ bố mẹ mừng tuổi, là hình ảnh những đứa trẻ đưa hai tay nhận phong bao lì xì đỏ và kính cẩn gửi đến mẹ cha những câu chúc tụng tốt lành.

Hỡi các ông chồng! Nhà nội rất cần có tết, chẳng lẽ nhà ngoại thì không? - Ảnh 1

Ăn tết quê ngoại chính là uớc muốn thầm kín ít phụ nữ nào dám nói ra - Ảnh minh họa: Internet

Ngày tết nghe vui vẻ, hạnh phúc là thế, đón tết bên bố mẹ, anh chị, bên máu mủ ruột rà của mình nghe đơn giản  là thế nhưng lại là cả một ước ao của của phụ nữ đã có gia đình. Ngày tết, ai cũng mong được đón giao thừa bên gia đình mình, thế nhưng ước muốn ấy của những người vợ lại là phát súng cho những tranh cãi, mâu thuẫn và xung đột giữa hai vợ chồng và nhà chồng.

Đàn ông ích kỷ là thế, họ đâu nghĩ được rằng đón giao thừa bên bố mẹ ruột là mong ước chính đáng của vợ mà chồng cần tôn trọng. Vợ mình dù đang ở nhà nội nhưng tư tưởng chỉ hướng về nhà ngoại, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng qua mau thời gian làm dâu ngày tết để được về bên mẹ cha thì ngày tết liệu có an vui?

Hỡi các ông chồng! Nhà nội rất cần có tết, chẳng lẽ nhà ngoại thì không? - Ảnh 2
Chính quan niệm "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi" khiến ngày tết của phụ nữ có gia đình chịu vô số thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng biết tự bao đời, con gái lấy chồng ngày tết nhất nhất phải lo việc nhà chồng, cũng chồng tiếp khách khứa đến chúc tết rồi lại quay sang làm cơm cúng giỗ. Lại thêm, chẳng đàn ông nào muốn đón tết nhà ngoại. Họ cho rằng ngày giao thừa, là đàn ông trong gia đình họ phải hương khói cho tổ tiên ông bà nhà mình. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đã là con dâu thì phải có trách nhiệm, nghĩa vụ cùng vun vén tết cho nhà chồng.

Nếu lấy chồng gần nhà, chị em còn được về thăm nhà mùng 3, mùng 4 tết, nếu lấy chồng xa lại không có điều kiện, ngày tết chị em chỉ biết nuốt nỗi nhớ nhà và những ấm ức vào lòng. Họ thèm khát được trở lại thuở còn son, chưa vướng bận chồng con và được tình thân sưởi ấm.

Bố mẹ có con gái đi lấy chồng như mất con, bởi năm thì mười họa con mới về nhà, có về cũng hối hả chộn rộn chẳng ở được lâu. Hỏi sao phụ nữ đi làm dâu luôn ước ao được một lần về nhà mẹ ruột đón tết, được nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, niềm vui mừng không thể che giấu trên khuôn mặt hằn nếp nhăn của cha mẹ ruột.

Hỡi các ông chồng! Nhà nội rất cần có tết, chẳng lẽ nhà ngoại thì không? - Ảnh 3
Phụ nữ lấy chồng nào cần giàu sang, phú quý. Chỉ cần chồng hiểu, chồng thương, chồng quý cả bố mẹ vợ là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, nhà chồng, bố mẹ chồng cũng là gia đình của vợ, của con dâu. Nhưng các ông chồng ơi, vợ các anh còn có cha mẹ ruột của mình, còn có anh em dòng họ, có mái nhà với bao kỷ niệm thời ấu thơ, có tất thảy yêu thương vô điều kiện. Nếu vì yêu mà cưới, vì yêu mà muốn nên vợ thành chồng với người con gái ấy sao các anh không nghĩ được rằng đón tết nhà ngoại sẽ khiến vợ hạnh phúc đến nhường nào.

Chồng chỉ cần luân phiên đón tết hai nhà nội ngoại, năm nào không về được thì chuẩn bị quà tết chu đáo và thăm hỏi để nhà ngoại không hụt hẫng, phiền lòng. Và bởi đàn ông à, nhà nội rất cần có tết, không lẽ nhà ngoại thì không?

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