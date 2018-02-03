Học vợ khôn cách lật tẩy người chồng mới đi ‘ăn vụng’ về, có chối đằng trời cũng không thoát

Phụ nữ yêu 03/02/2018 16:20

Nếu có những biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn mới đi “gái gú” bên ngoài về, vợ đừng để bị qua mặt.

Đàn ông mới ăn vụng sau lưng vợ khi về nhà đều có những biểu hiện sau, vợ chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay lập tức, chồng muốn chối cũng không được.

Học vợ khôn cách lật tẩy người chồng mới đi ‘ăn vụng’ về, có chối đằng trời cũng không thoát - Ảnh 1
Khi ngoại tình, làm điều có lỗi với vợ chẳng đàn ông nào dám nhìn thẳng vào mắt vợ bởi họ sợ mình không thể giấu được tội lỗi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tránh ánh mắt của vợ

Người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, vậy nên nếu chồng bạn làm điều gì có lỗi với vợ chắc chắn anh ấy sẽ lảng tránh mà không dám nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Chưa kể, khi mang trong mình bóng dáng người phụ nữ khác, đàn ông sẽ chẳng còn nhìn vợ với sự trìu mến, thương yêu thuở nào. Thay vào đó, họ lạnh lùng, ngó lơ, thậm chí chẳng thèm để tâm đến vợ. Nếu chồng bạn có những dấu hiệu trên, chắc chắn anh ấy đã phản bội bạn.

Có quỹ đen

Trước nay, vợ chồng bạn luôn minh bạch tài chính, chồng làm được bao nhiêu tiền một tháng, chi tiêu như thế nào, để dành bao nhiêu cho tài khoản tiết kiệm, … đều được thống nhất rõ ràng. Đột nhiên, anh ấy tăng các khoản chi phí sinh hoạt lên đột ngột, viện cớ để giảm bớt số tiền phải đưa cho vợ hàng tháng hay nói dối rằng lương giảm là chuyện rất đáng ngờ.

Học vợ khôn cách lật tẩy người chồng mới đi ‘ăn vụng’ về, có chối đằng trời cũng không thoát - Ảnh 2
Mới cuồng điên bên nhân tình thì hỏi sao đàn ông lại lạnh nhạt gối chăn khi về nhà với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Lạnh nhạt gối chăn

Đời sống tình dục chính là thước đo mức độ hạnh phúc của  một cặp vợ chồng. Nếu chồng bạn luôn cuồng nhiệt, mãnh liệt và ham muốn khi ân ái với vợ có nghĩa rằng anh ấy vẫn còn say mê vợ rất nhiều. Ngược lại, nếu chàng lạnh nhạt, “yêu trả bài” thì ắt hẳn chàng đã “no xôi chán chè” bên ngoài.

 Thay đổi mật khẩu facebook, điện thoại

Dù biết rằng mật khẩu trang cá nhân hay điện thoại là thông tin bảo mật của mỗi người, tuy nhiên vợ chồng thường sẽ biết rõ về những thông tin này. Thế nên, chỉ đàn ông “ăn vụng” muốn “chùi mép” mới phải sợ vợ truy cập vào tài khoản của mình và phát hiện ra điều mình đang che giấu.

Nếu đột nhiên chồng bạn thay đổi mật khẩu facebook, điện thoại hay email thì vợ hãy đặt dấu chấm hỏi ngay. Đừng quá vô tư để chồng qua mặt, trong khi bạn vẫn đang hết lòng vì gia đình thì anh ta đang nằm bên nhân tình mà cười cợt bạn.

Học vợ khôn cách lật tẩy người chồng mới đi ‘ăn vụng’ về, có chối đằng trời cũng không thoát - Ảnh 3
Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách kiểm chứng những thông tin chồng nói, họ sẽ không vì yêu mà mù quáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên rời khỏi nhà

Với những cặp đôi vụng trộm, họ luôn khao khát được ở bên nhau. Hấp lực của sự mới mẻ khiến họ luôn tìm mọi cách để được gần nhau, thế nên nếu có bồ chắc chắn chồng bạn sẽ tìm đủ mọi cớ để vắng nhà. Anh ấy có thể viện lý do công việc quá nhiều cần tăng ca, phải đi tiếp đãi đối tác làm ăn, đi công tác… để dành thời gian ấy hú hí với tiểu tam.

Chồng bỗng dưng vắng nhà thường xuyên, bạn hãy xác minh lý do anh ấy đưa ra có phải là sự thật hay không, đừng để chồng hả hê “cắm sừng” mình.

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