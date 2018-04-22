Học cách cư xử 'thẳng' nhưng lại không kém duyên của phụ nữ thông minh

Phụ nữ yêu 22/04/2018 05:18

Để vừa giữ được nét thẳng thắn của mình lại vừa có duyên trong mắt người khác, các nàng cần học cách ứng xử thông minh hơn thế này

Thường thì những cô nàng thẳng tính sẽ không được lòng người khác bởi họ không khéo léo và dịu dàng. Đôi lúc chính bởi tính cách này mà phụ nữ thẳng tính sẽ bị đàn ông không chú ý đến bởi những cô nàng yếu đuối mỏng manh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Để vừa giữ được nét thẳng thắn của mình lại vừa có duyên trong mắt người khác, các nàng cần học cách ứng xử thông minh hơn thế này.

Thẳng nhưng tuyệt đối đừng vô duyên

Để thẳng thắn mà không hóa thành vô duyên, bạn hãy học chút cư xử của người “thảo mai”. Có những tình huống cho phép bạn nên thẳng thắn, công khai và rõ ràng trong mọi chuyện. Nhưng cũng có những tình huống, bạn cần biết nói dối hoặc nói một phần nào đó suy nghĩ của bạn thôi.

Học cách cư xử 'thẳng' nhưng lại không kém duyên của phụ nữ thông minh - Ảnh 1

Đôi khi chỉ nói ra một nửa sự thật sẽ tốt hơn là nói tất cả – Ảnh: Internet

Nói một phần và giấu đi một phần suy nghĩ là cả một nghệ thuật và người thẳng thắn thường khó lòng mà làm được điều đó. Bởi họ là người thẳng thắn và không biết nói dối. Đôi khi, bạn chỉ cần nói ra một vài chi tiết thôi là đã có hiệu quả gấp nhiều lần so với việc nói ra tất cả chỉ với mục đích được nhẹ lòng hơn.

Thẳng thắn mà khéo léo vẫn cần sự chân thành

Những cô nàng thông minh vẫn luôn có sự thẳng thắn, khéo léo biết nói lời cần nói vào thời điểm thích hợp và với từng đối tượng khác nhau. Bản thân những người khéo đã từng trải qua nhiều tình huống phức tạp vì thế họ luôn biết cách đạt được điều mình muốn.

Bạn thấy rằng cuộc đời này ngắn lắm, việc gì phải sống cho thái độ người khác. Nhưng bạn hãy nghĩ thoáng hơn một chút đi. Khéo léo không  đồng nghĩa với giả tạo và việc lấy lòng một ai đó trong thời điểm thích hợp sẽ không khiến bạn trở nên giả dối.

Học cách cư xử 'thẳng' nhưng lại không kém duyên của phụ nữ thông minh - Ảnh 2

Khéo léo không đồng nghĩa với giả tạo – Ảnh: Internet

Thẳng thắn nhưng khéo léo giúp bạn dễ dàng đạt được điều mình mong muốn

Một tập thể là nơi quy tụ của rất nhiều cá tính khác nhau vì thế rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đặc biệt nếu tại đó quy tụ nhiều cá tính mạnh thì việc lãnh đạo biết mềm dẻo đúng lúc, đồng nghiệp biết nương nhau một chút lại càng cần thiết. Một tổ chức muốn vững bền cần sự đóng góp của tất cả các cá thể.

Nghệ thuật khéo léo nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó! Việc thẳng thắn trong công việc là điều cần thiết giúp mọi việc được rõ ràng và minh bạch hơn. Nhưng giao việc sao cho khéo để người làm phát huy năng lực của mình lại càng cần thiết.

Học cách cư xử 'thẳng' nhưng lại không kém duyên của phụ nữ thông minh - Ảnh 3
Phụ nữ thẳng tính đa số thường không thích nói dai, nói một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần - Ảnh: Internet

Phụ nữ khôn ngoan đa số thường không thích nói dai, nói một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Tùy vào từng hoàn cảnh mà hành động kèm theo của họ có thể khác nhau. Chính vì thế bạn vừa phải có sự dứt khoát và minh bạch trong mọi chuyện, vừa nên có sự khéo léo. Người ta thường nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

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Xã hội càng phát triển, nhiều người phụ nữ càng có tư tưởng tiến bộ, và 1 trong số đó là ý nghĩ làm mẹ đơn thân. Vì họ cho rằng bản thân mình không cần 1 người đàn ông nào cũng có thể nuôi nấng và dạy dỗ con cái, chỉ mình phụ nữ cũng có thể tạo nên 1 gia đình.

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