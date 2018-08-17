Hiểu tâm lý của nàng qua 5 hành động nhỏ trong buổi hẹn hò

Hiểu được tâm lý nàng khi yêu thật sự là một chuyện không hề dễ dàng với cánh mày râu. Đôi khi có những điều phái đẹp không thích hoặc không tiện nói ra bằng lời, nhưng thông qua những cử chỉ rất nhỏ, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt tâm lý phụ nữ.
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Nàng dùng tay nghịch tóc
Theo các chuyên gia tâm lý, trong buổi hẹn hò và khi trò chuyện với bạn, nếu nàng cứ không ngừng dùng tay nghịch tóc của mình, điều này cho thấy người đẹp đang rất mong đợi được bạn ngắm nhìn và khen ngợi vẻ quyến rũ của cô ấy.
Một trong những nghệ thuật nắm bắt tâm lý chính là quan sát từng cử động nhỏ của đối phương trong quá trình giao tiếp. Rất có thể nàng đã đặc biệt trang điểm thật xinh xắn vì cuộc hẹn này với bạn. Cho dù nàng thật sự không phải là kiểu người chuộng hư vinh nhưng phụ nữ ai cũng thích mình thật hấp dẫn trong mắt người đàn ông mình yêu thương.
Chính vì vậy, khi thấy nàng cứ luôn tay nghịch tóc thì bạn đừng ngây ngô mà cho rằng nàng đang chán cuộc trò chuyện, ngược lại hãy dành cho nàng vài lời khen ngọt ngào, nhớ là phải đúng thực tế nhé và đừng sến súa quá. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra nụ cười vừa e thẹn vừa thỏa mãn từ người phụ nữ đối diện của mình.
Nàng chống tay dưới cằm
Nếu bạn muốn học cách nắm bắt tâm lý phụ nữ, vậy thì động tác chống tay dưới cằm thật sự không hề là một động tác đáng mong đợi. Bởi vì theo các nhà tâm lý học, hành động này chính là biểu hiện cho thấy nàng đang thất vọng về buổi hẹn hoặc thậm chí là thất vọng về chính bạn đấy.
Vì vậy, những lúc bắt gặp hành động này ở người phụ nữ đối diện, bạn cũng đừng vội lúng túng hay tỏ ra bực dọc, hãy thử khéo léo chuyển đề tài trò chuyện, hoặc sáng tạo hơn là hãy chủ động đưa nàng đến một môi trường khác. Như thế vừa tạo điều kiện kéo dài buổi hẹn hò, vừa có thể cải thiện ấn tượng của nàng dành cho bạn.
Nàng không ngừng bắt chéo hai chân
Thông thường mà nói, phái đẹp cũng hay có thói quen ngồi chéo chân. Tuy nhiên, nếu trong buổi hẹn hò riêng tư mà nàng luôn thay đổi tư thế bắt chéo chân thì có thể cho thấy nàng thật sự chán ghét đề tài mà bạn đang nói đấy.
Nếu đã hiểu tâm lý nàng từ động tác nhỏ này, tốt nhất bạn nên lập tức đổi chủ đề nói chuyện ngay. Phụ nữ sẽ không nói thẳng ra rằng nàng đang cảm thấy khó chịu vì câu chuyện của bạn, nhưng hành động chéo chân liên tục đã nói lên rằng nàng không thoải mái và bạn cần nhanh nhạy cải thiện bầu không khí ngay.
Nàng không ngừng vân vê áo hoặc váy
Học cách nắm bắt tâm lý người yêu thật sự không phải là quá khó, chỉ cần cánh đàn ông chúng ta tinh ý hơn một chút. Nếu trong buổi hẹn hò và đang trò chuyện cùng nhau, nàng cứ liên tục dùng tay vân vê tà áo hoặc chiếc váy của mình, điều này cho thấy cô nàng có tính cách khá bảo thủ, quan niệm truyền thống mạnh mẽ.
Chính vì thế, nếu bạn không đủ lòng tin và tình yêu để mang lại cho cô ấy một tương lai hạnh phúc thì đừng kéo dài mối quan hệ. Bởi vì một tình cảm thiếu nghiêm túc và không có khả năng đi đến kết cục mỹ mãn rất dễ khiến kiểu người như nàng bị tổn thương sâu sắc.
Nàng chỉ chăm chú nghịch điện thoại
Hẹn hò là để hai người trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vì vậy nếu nàng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay có thể thấy nàng đang ở tâm trạng rất ngượng ngùng hoặc nàng đang chán nản câu chuyện của bạn.
Tình huống này không mấy lạc quan bởi vì thật sự nàng không thấy hấp dẫn bởi bạn, và nàng đang rất muốn nhanh chóng kết thúc buổi hẹn này mà thôi. Vì thế, trong tình hình này, nếu bạn không đủ bản lĩnh để thay đổi bầu không khí thì tốt nhất là nên gợi ý đưa nàng về sớm.