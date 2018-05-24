Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện

Yêu - Hôn nhân 24/05/2018 09:43

Khi một vụ ngoại tình bị phanh phui, dù vừa mới bắt đầu hay đã kì công giấu giếm suốt nhiều năm thì nó cũng đều đủ sức phá vỡ hạnh phúc, thổi bay hơi ấm bấy lâu trong một gia đình. Đối với đàn ông, tâm lý khi bị phát hiện ngoại tình hầu hết không muốn bỏ vợ, bỏ con. Vậy còn tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện thì như thế nào, có giống đàn ông không?

  • Cảm thấy khó quay đầu nên thường chủ động ly hôn
Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 1

Phụ nữ ngoại tình vì cảm giác cô đơn, thiếu thốn tình cảm

-Ảnh: Internet

Nếu như đàn ông ngoại tình xuất phát từ ham muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục thì phụ nữ ngoại tình đa phần vì cảm giác cô đơn, thiếu thốn cả trong tâm hồn và thể xác. Điều đó khiến phụ nữ dễ lạc lối và lầm lỡ trước sự quan tâm, chăm sóc, vuốt ve từ một đàn ông khác tiếp cận mình. Họ đầu tư tình cảm rồi mới gửi trao danh tiết, họ muốn xây dựng tình yêu mới, muốn chăm chút, vun vén hạnh phúc mới với người tình.

Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 2

Phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện thường khó quay đầu, muốn

chủ động ly hôn - Ảnh: Internet

Do vậy, tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện là khó quay đầu, mang nặng tình cảm, muốn chủ động ly hôn chồng để đi tìm “cảm giác được yêu và được khát khao” bên người tình.

- Từ bỏ tư tưởng ngoại tình vì hối hận và tội lỗi

Hạnh phúc chắp vá từ mối quan hệ ngoài luồng chưa bao giờ được cổ vũ, công nhận nên phụ nữ ngoại tình không tránh khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ, có lỗi với chồng con, với gia đình và thanh danh bị hủy hoại.

Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 3
Phụ nữ có cảm giác lo sợ, có lỗi khi ngoại tình -Ảnh: Internet

Người đời vốn khắt khe, khó chấp nhận và tha thứ cho phụ nữ hơn đàn ông khi cùng mắc “trọng tội” này. Ngoại tình khiến tuổi xuân và danh tiếng của phụ nữ bị lấm lem nên sau tất cả, họ mong muốn bình yên và chẳng muốn lặp lại tội lỗi cùng tâm trạng phức tạp giắng xé bên trong thêm một lần nào.

- Tìm lý do để bảo vệ bản thân

Thả mình cuốn theo ma lực của tình yêu vụng trộm nhưng khi bị phát hiện, tâm lý phụ nữ sau ngoại tình đi theo hướng tìm lý do để bảo vệ bản thân, để giải thích với người khác nguyên nhân khiến mình “phải ngoại tình”.

Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 4
Phụ nữ sau ngoại tình thường tìm lý do để bảo vệ bản thân -Ảnh: Internet

Trạng thái tâm lý này thường “xát muối”, gây tổn thương cho những người trong cuộc, khiến những rạn nứt, đổ vỡ càng tệ hơn.

- Cố níu kéo những gì còn lại bên mình

Một số phụ nữ sau ngoại tình không có đủ bản lĩnh để chủ động ly hôn cố quay về níu giữ hạnh phúc gia đình nhưng người chồng không chấp nhận, buộc phải ly hôn thì rất có thể họ sẽ quay sang tìm sự an ủi và bờ vai của người tình.

Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 5

Phụ nữ ngoại tình thường khi bị buộc phải lý hôn thường quay sang tìm sự an ủi

và bờ vai của người tình -Ảnh: Internet

Nếu không may người tình thuộc tuýp đàn ông mau chán, thích chinh phục thử thách thì hạnh phúc lúc này khá mong manh. Với tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện cố níu kéo những gì còn lại bên mình, họ cố gắng nhẫn nhục chịu đựng hoặc giữ chặt người tình để mình không bị ruồng bỏ, không trắng tay.

  • Mong muốn bước sang trang mới sau bão giông
Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 6
Hôn nhân tan vỡ -Ảnh: Internet

Có nhiều lý do khiến phụ nữ ngoại tình nhưng kết cục thường không may mắn và chịu nhiều đắng cay. Hạnh phúc mà phải đánh đổi thường phải trả cái giá khá đắt. Sẽ là một cú sốc lớn nếu phụ nữ sau ngoại tình phải nuôi con một mình và gánh chịu tai tiếng, bị chê bai, chà đạp nhân phẩm và danh dự.

Nắm bắt tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện - Ảnh 7

Phụ nữ mong muốn nỗ lực tìm kiếm giá trị sống và bước sang trang mới

sau bão giông -Ảnh: Internet

Do vậy, họ mong muốn bước sang trang mới sau bão giông và nỗ lực tìm kiếm giá trị sống để xây dựng lại cuộc đời.

Có thể nói, tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện thường trải qua nhiều cảm xúc phức tạp. Suy cho cùng, đi đến kết cục này là lỗi cả 2 bên. Và người trong cuộc chính là người biết rõ mình đang cần gì, muốn gì để có thể giải quyết tất cả những rạn nứt, đổ vỡ của cuộc hôn nhân.

Mong mỗi người phụ nữ đều có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để đi qua những khó khăn, tủi hờn, tội lỗi, để ứng xử thông minh, để biết đâu là hạnh phúc cần nắm giữ, đâu là ảo ảnh cần rời xa!

6 nghệ thuật giúp phụ nữ làm chủ tâm lý đàn ông

6 nghệ thuật giúp phụ nữ làm chủ tâm lý đàn ông

Tình cảm là chuyện tự nhiên, tuy nhiên cũng cần phải có nghệ thuật thì tình yêu mới có thể duy trì lâu dài. Đặc biệt, nếu người phụ nữ càng hiểu được tâm lý đàn ông thì khả năng chiếm giữ được trái tim chàng sẽ càng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm lý tâm lý phụ nữ ngoại tình phụ nữ ngoại tình phát hiện ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp