Phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện thường khó quay đầu, muốn

Nếu như đàn ông ngoại tình xuất phát từ ham muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục thì phụ nữ ngoại tình đa phần vì cảm giác cô đơn, thiếu thốn cả trong tâm hồn và thể xác. Điều đó khiến phụ nữ dễ lạc lối và lầm lỡ trước sự quan tâm, chăm sóc, vuốt ve từ một đàn ông khác tiếp cận mình. Họ đầu tư tình cảm rồi mới gửi trao danh tiết, họ muốn xây dựng tình yêu mới, muốn chăm chút, vun vén hạnh phúc mới với người tình.

chủ động ly hôn - Ảnh: Internet

Do vậy, tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện là khó quay đầu, mang nặng tình cảm, muốn chủ động ly hôn chồng để đi tìm “cảm giác được yêu và được khát khao” bên người tình.

- Từ bỏ tư tưởng ngoại tình vì hối hận và tội lỗi

Hạnh phúc chắp vá từ mối quan hệ ngoài luồng chưa bao giờ được cổ vũ, công nhận nên phụ nữ ngoại tình không tránh khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ, có lỗi với chồng con, với gia đình và thanh danh bị hủy hoại.

Phụ nữ có cảm giác lo sợ, có lỗi khi ngoại tình -Ảnh: Internet

Người đời vốn khắt khe, khó chấp nhận và tha thứ cho phụ nữ hơn đàn ông khi cùng mắc “trọng tội” này. Ngoại tình khiến tuổi xuân và danh tiếng của phụ nữ bị lấm lem nên sau tất cả, họ mong muốn bình yên và chẳng muốn lặp lại tội lỗi cùng tâm trạng phức tạp giắng xé bên trong thêm một lần nào.

- Tìm lý do để bảo vệ bản thân

Thả mình cuốn theo ma lực của tình yêu vụng trộm nhưng khi bị phát hiện, tâm lý phụ nữ sau ngoại tình đi theo hướng tìm lý do để bảo vệ bản thân, để giải thích với người khác nguyên nhân khiến mình “phải ngoại tình”.

Phụ nữ sau ngoại tình thường tìm lý do để bảo vệ bản thân -Ảnh: Internet

Trạng thái tâm lý này thường “xát muối”, gây tổn thương cho những người trong cuộc, khiến những rạn nứt, đổ vỡ càng tệ hơn.

- Cố níu kéo những gì còn lại bên mình

Một số phụ nữ sau ngoại tình không có đủ bản lĩnh để chủ động ly hôn cố quay về níu giữ hạnh phúc gia đình nhưng người chồng không chấp nhận, buộc phải ly hôn thì rất có thể họ sẽ quay sang tìm sự an ủi và bờ vai của người tình.

Phụ nữ ngoại tình thường khi bị buộc phải lý hôn thường quay sang tìm sự an ủi và bờ vai của người tình -Ảnh: Internet

Nếu không may người tình thuộc tuýp đàn ông mau chán, thích chinh phục thử thách thì hạnh phúc lúc này khá mong manh. Với tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện cố níu kéo những gì còn lại bên mình, họ cố gắng nhẫn nhục chịu đựng hoặc giữ chặt người tình để mình không bị ruồng bỏ, không trắng tay.

Mong muốn bước sang trang mới sau bão giông

Hôn nhân tan vỡ -Ảnh: Internet

Có nhiều lý do khiến phụ nữ ngoại tình nhưng kết cục thường không may mắn và chịu nhiều đắng cay. Hạnh phúc mà phải đánh đổi thường phải trả cái giá khá đắt. Sẽ là một cú sốc lớn nếu phụ nữ sau ngoại tình phải nuôi con một mình và gánh chịu tai tiếng, bị chê bai, chà đạp nhân phẩm và danh dự.

Phụ nữ mong muốn nỗ lực tìm kiếm giá trị sống và bước sang trang mới sau bão giông -Ảnh: Internet

Do vậy, họ mong muốn bước sang trang mới sau bão giông và nỗ lực tìm kiếm giá trị sống để xây dựng lại cuộc đời.

Có thể nói, tâm lý phụ nữ khi ngoại tình bị phát hiện thường trải qua nhiều cảm xúc phức tạp. Suy cho cùng, đi đến kết cục này là lỗi cả 2 bên. Và người trong cuộc chính là người biết rõ mình đang cần gì, muốn gì để có thể giải quyết tất cả những rạn nứt, đổ vỡ của cuộc hôn nhân.

Mong mỗi người phụ nữ đều có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để đi qua những khó khăn, tủi hờn, tội lỗi, để ứng xử thông minh, để biết đâu là hạnh phúc cần nắm giữ, đâu là ảo ảnh cần rời xa!