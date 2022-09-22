Khi ta đang giận thì đừng dại mà đôi co hay cải vã với đàn ông. Vì đó là khi ta khó kiểm soát được cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình nhất. Ta có thể khiến cả bản thân và người nghe tổn thương. Tốt nhất là hãy đợi khi cơn giận qua đi, để cảm xúc dịu xuống rồi hãy giải quyết mâu thuẫn cùng bạn đời.

Đàn bà dại, chính là vì quá ủy lụy vào đàn ông. Đàn bà khôn là không bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Đàn bà dại, đàn ông không trân trọng. Đàn bà khôn, đàn ông phải tôn trọng. Vì vậy, hãy trở thành đàn bà khôn ngoan, đừng khiến đàn ông chán nản chỉ vì những điều này.

Phụ nữ muốn được đàn ông tôn trọng, hãy ngừng khoe khoang. Vì đàn ông sẽ thấy rất khó chịu khi phải nghe điều này mãi. Dù sao, lòng tự tôn của đàn ông rất cao. Việc biết mình yếu kém đã là vấn đề lớn, nhìn nhận mình thua người khác lại càng trở nên xấu hổ hơn. Với người phụ nữ anh ta để ý hay yêu thương, đàn ông sẽ càng cảm thấy không thoải mái. Anh ta chẳng nể bạn hơn, lắm khi còn muốn tránh xa bạn.

Đừng thách thức đàn ông

Đàn ông sẽ không bỏ qua những thách thức. Thậm chí, khi bị người phụ nữ thách thức, họ lại càng bất chấp tất cả mà làm cho bằng được. Đừng nghĩ rằng họ không dám làm. Đôi khi vì bạn thách thức quá nhiều mà anh ta không còn nể trọng bạn. Do đó, phụ nữ vẫn nên biết ngoan ngoãn ở bên đàn ông, đừng cố gắng trở nên khó khăn, thách thức để làm gì.

Phải có tiền, tiền của chính mình

Đàn bà dại chính là đem hy vọng tiền tài của bản thân đặt vào đàn ông. Đàn ông có thể yêu thương bạn mà tặng quà đắt tiền, thậm chí là cho bạn tiền. Nhưng nếu bạn chỉ biết xài tiền của họ mà không tự sức kiếm ra tiền thì anh ta chắc chắn sẽ coi thường bạn. Đàn bà dù không thể có nhiều tiền nhưng phải có tiền, là tiền của chính mình. Ngay cả khi có gia đình cũng phải có suy nghĩ này. Đàn bà có thể tự làm ra tiền vẫn luôn có tiếng nói và được đàn ông tôn trọng

Phải có đam mê ở một lĩnh vực mình giỏi

Dù không hơn người giỏi giang, nhưng bạn cũng hãy tìm một lĩnh vực bạn yêu thích. Nếu bạn có đam mê, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Và bạn cũng hãy nhớ đàn ông luôn rất nể người phụ nữ sống vì đam mê của mình. Họ còn tôn trọng phụ nữ biết rõ điểm mạnh của mình mà phát huy.

Đừng xem đàn ông là tất cả

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Bạn tôn trọng đàn ông là đúng, bạn yêu thương họ cũng không sai. Nhưng đừng bao giờ xem họ là tất cả. Đừng cho họ cái quyền nghĩ không có họ, bạn sẽ không sống được. Đàn ông càng được nhận nhiều sẽ càng trở nên bất cần. Bạn phải để họ thấy, họ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của bạn. Bạn vẫn có thể sống tốt khi không có họ. Có như thế thì đàn ông mới vừa thương vừa nể ta được.

Phải quyến rũ nhưng không lẳng lơ

Phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, nhưng đừng bao giờ lả lướt, lẳng lơ. Đàn ông có thể bị thu hút bởi phụ nữ lẳng lơ nhưng sẽ không bao giờ tôn trọng. Muốn khiến đàn ông tôn trọng, thì chỉ cần xinh đẹp và quyến rũ là đủ. Nhiêu đó cũng đủ khiến đàn ông tìm đến bạn rồi.

Phải biết giữ lấy mình

Hãy biết giữ lấy mình khi chưa chắc người đàn ông đó liệu có thật lòng với bạn hay không. Đàn ông sẽ không tôn trọng phụ nữ dễ dãi.

Hãy luôn tôn trọng đàn ông

Nếu ta muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác trước. Đừng dại mà xúc phạm lòng tự trọng của đàn ông trước mặt người khác. Bạn không tôn trọng họ thì họ cũng sẽ không bao giờ tôn trọng bạn.