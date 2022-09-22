Đàn bà sai đường là vì thèm khát yêu thương, đàn ông lạc lối lại vì thiếu thốn mới mẻ.

Nói là tôi không thất vọng khi biết những điều đó thì rõ ràng là sai. Vì bản thân tôi cũng là đàn bà, cũng đã có gia đình, khó lòng mà chấp nhận được. Khi ấy, tôi chỉ buột miệng vài câu vu vơ với chồng. Rằng sao đàn ông lại ngoại tình khi rành rành đã có vợ đẹp con ngoan? Chồng tôi chỉ bảo, đàn ông ngoại tình, vì tình cảm thì ít, nhưng vì chiếc giường thì nhiều. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ chắc vì chồng cũng chỉ nói chuyện người ta như tôi. Tôi nào biết, đó lại là những lời thú tội từ chính một người chồng đã bội bạc vợ.

Tôi có nhiều mối quan hệ, xã giao có, thân thiết cũng không thiếu với những người lớn tuổi hơn tôi. Đa phần trong số họ là đàn ông đã có sự nghiệp vững vàng, cũng có gia đình sung túc. Tính cách của tôi lại có phần giống phái mạnh nên họ tâm sự rất thật với tôi khi có vấn đề. Nhưng càng quen biết nhiều tôi lại nhận thấy một điều có phần phũ phàng với phận đàn bà. Chính là không ít đàn ông dù đã kết hôn vẫn ngoại tình, và họ xem đó là chuyện rất bình thường. Đàn ông, luôn có người nghĩ rằng, có vợ rồi thì sẽ đến lúc có nhân tình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chồng tôi ngoại tình với cô thư ký xinh đẹp của anh ta. Cũng như bao người đàn ông ngoại tình khác, anh ấy chưa khi nào có ý định bỏ gia đình để cưới nhân tình về làm vợ. Lúc anh trả lời tôi nghe về lý do đàn ông ngoại tình là lúc chồng tôi đã biết anh ấy sai. Chồng tôi thú nhận bản thân không thể cưỡng lại cảm giác mới mẻ, mê hoặc mà anh không thể tìm thấy ở người vợ quá quen thuộc như tôi. Với đàn ông, họ thường lầm tưởng cảm giác chinh phục những điều mới mẻ với thứ tình cảm mà họ chưa từng biết đến trong đời. Thế rồi lại nhân danh tình yêu, nhân danh cho duyên phận mà bội bạc lời thề trăm năm. Mù mờ trong cám dỗ, đàn ông sẽ quên rằng đó là ngoại tình, đó là bội bạc.

Còn với đàn bà, ngoại tình đôi khi lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đàn bà ngoại tình, phần lớn chỉ vì thiếu thốn tình yêu. Chẳng có người đàn bà nào được chồng yêu thương đủ đầy, hạnh phúc sớm hôm lại dại khờ mà đi ngoại tình cả. Hãy hiểu, đàn bà, muôn ngàn đời vẫn vậy, sinh ra là để hy sinh và tận tụy. Họ có chồng rồi họ sẽ nghĩ cho chồng. Họ có con rồi thì lại nghĩ thêm cho con. Những suy nghĩ của đàn bà vì vậy mà chỉ còn xoay quanh cả chồng và con. Sức chịu đựng của đàn bà có thể dẻo dai nhưng vẫn luôn có giới hạn. Cằn cõi yêu thương, héo mòn quan tâm đẩy đàn bà đến ranh giới của ngoại tình.

Lại phải kể câu chuyện của người chị mà tôi quen biết. Khi chị ngoại tình, người ta chỉ còn biết đến chị là một người vợ trắc nết hư thân. Họ nào có biết những tháng năm chị đã hy sinh và tận tụy cả thanh xuân cho chồng. Người ta cũng không thể thấy sự im lìm, chịu đựng của chị đã che hết bao nhiêu bội bạc đã từng của chồng. Để rồi đến một lúc khi ngưỡng chịu đựng của chị đỗ vỡ đến mức phải khao khát thứ tình cảm xa xỉ từ một người đàn ông lạ. Tôi vẫn còn nhớ như in giọng chị run run khi nói với tôi rằng: “Chị chỉ cần một chiếc ôm. Chị thật sự chỉ cần một chiếc ôm!”. Là chị thèm được quan tâm, được vỗ về, được yêu thương như bao người phụ nữ bình thường khác.

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Tôi lại nghĩ, hóa ra đàn bà ngoại tình chỉ vì một cái ôm, đàn ông bội bạc lại vì chiếc giường. Đàn bà sai đường là vì thèm khát yêu thương. Đàn ông lạc lối lại vì thiếu thốn mới mẻ. Bản thân tôi luôn biết rằng hôn nhân luôn có thể bào mòn đi hết thảy những yêu thương mà chúng ta đã từng góp nhặt cùng nhau. Thật ra tình yêu chưa khi nào là mãi mãi trên cõi đời này cả. Chỉ là vì điều gì mà người ta kiên quyết giữ gìn mà thôi. Là vì thương chồng con nên đàn bà mới kiên trì chịu đựng và thứ tha. Nhưng đàn ông liệu có thể vì gia đình mà cố sức ngăn mình khỏi cám dỗ?

Tôi luôn mong, mọi đàn bà trên thế gian này có thể hiểu, đàn bà ngoại tình, chỉ có đàn bà dại. Người đời sẽ không biết điều bạn cần chỉ là một chiếc ôm, họ chỉ gán cho bạn cái danh đàn bà mất nết hư thân cả một đời. Muốn yêu, hãy yêu một cách danh chính ngôn thuận. Muốn hạnh phúc, hãy buông bỏ những gì đã cũ. Còn đàn ông, mong các anh hãy hiểu chẳng có thứ mới mẻ nào ngoài kia có thể sánh bằng người vợ tào khang của các anh. Làm nhân tình dễ lắm, chỉ biết yêu đương và đòi hỏi thì ai chả làm được. Chứ còn làm vợ, hy sinh tận tụy một đời, liệu các anh có hiểu? Đừng vì chút cám dỗ nhất thời mà mất đi thứ quý giá cả đời. Đến lúc chạy đi tìm thì người cũng đã không còn, đàn ông ơi!