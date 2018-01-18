Hạnh phúc không đâu xa, chỉ cần buông bỏ những điều này sẽ có cuộc sống như ý nguyện

Phụ nữ yêu 18/01/2018 14:47

Cuộc đời này, những thứ càng giữ thì sẽ càng mất, điều cố gắng cưỡng cầu sẽ mãi chẳng thể có được. Bởi vậy, muốn hạnh phúc, bạn phải biết cách buông bỏ những điều này.

Khi trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra được thứ gì cần giữ, điều gì cần buông bỏ. Đôi khi từ bỏ một thứ gì đó không đáng sợ, mà điều khiến con tim bạn sợ hãi, yếu mềm là dùng dằng giữa những cảm xúc buông hay giữ. Có những thứ nếu buông bỏ, bạn sẽ nhận được nhiều hơn là mất. Vì vậy, những điều từ bỏ được thì hãy nhẹ nhàng buông tay, đừng cố gắng níu giữ chỉ làm đau chính mình.

Buông bỏ quá khứ

Có những điều đã qua rồi hãy để chúng ngủ yên, đừng khơi lại, cũng đừng đá động đến. Nếu đó là những ký ức vui, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Còn nếu quá khứ chỉ toàn đau thương, có phải là bạn sẽ mãi sống trong những buồn phiền hay không? Dù quá khứ của bạn đẹp đẽ hay đau buồn, hãy tiễn chúng đi và đón nhận tương lai tươi đẹp trước mắt.

Buông những oán trách

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa, điều quan trọng là bản lĩnh của bạn. Khi thất bại, đừng vội oán trách, hãy bình tĩnh tìm ra lỗi sai của mình để sửa. Việc đổ hết mọi lỗi lầm cho số phận, cho người khác chỉ khiến bạn sống chậm lại, không bao giờ có được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Hãy bình tâm lại, đón nhận những điều mà tạo hóa ban tặng. Bởi cuộc sống này là của bạn, chỉ có bạn mới làm chủ và biết cách tìm được hạnh phúc của chính mình. 

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Đừng oán trách, hãy tìm cách khắc phục lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ thị phi

Nếu muốn thành công và hạnh phúc, bạn phải biết cách nói không với những cám dỗ, thị phi. Hãy nỗ lực tiếp nhận những nguồn năng lượng tích cực nhất để bản thân tốt hơn. Nói những lời miệt thị người khác không khiến bạn sống tốt hơn. Vì vậy, trước khi làm chuyện gì đó, hãy cố gắng suy nghĩ kỹ.

Buông bỏ hoài nghi

Nếu nghi ngờ một vấn đề gì đó, tốt nhất bạn đừng nên làm. Bởi sự hoài nghi sẽ giết chết mọi mối quan hệ. Hãy cố gắng đánh giá một việc theo hướng tích cực. Mở lòng một chút, mọi việc sẽ tốt đẹp và an yên.

Từ bỏ sự lười biếng

Người lười biếng sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ việc gì. Chẳng ai rộng lượng đến mức giúp đỡ mãi người lười nhác. Ông bà đã nói, muốn ăn thì lăn vào bếp. Hãy luôn nhắc nhở mình rằng, tuổi trẻ của con người vốn ngắn ngủi, không cho phép bạn lười nhác.

Buông bỏ do dự

Tuổi trẻ ngắn ngủi, cuộc đời chỉ sống được một lần. Vì vậy, khi muốn làm gì hãy bắt tay thực hiện ngay. Nếu bỏ lỡ cơ hội, bạn sẽ chẳng thể tìm lại được. Cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt. Hãy thật bình tĩnh suy xét rằng bản thân nên làm gì ngay lúc này.

Buông bỏ hẹp hòi

Cuộc sống này vốn dĩ rất vô thường. Dù kiếm được nhiều tiền, khi lìa đời bạn cũng không thể nào mang theo được. Bởi vậy, bạn hãy phóng khoáng một chút, cho đi sẽ nhận lại được rất nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa. Nếu cảm thấy bản thân có thể giúp đỡ một ai đó, bạn hãy thật chân thành, đừng hẹp hòi, tính toán. Bạn sẽ không biết trước được tương lai mình sẽ nghèo khó hay giàu sang, vì vậy hãy sống thật tốt ở hiện tại.

Buông bỏ tự ti

Tự ti sẽ khiến bạn xấu đi trong mắt người khác. Không ai sinh ra đã có sẵn sự tự tin, mà cần phải trải qua quá trình rèn luyện. Khi tự tin, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Có thể bạn không sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đổi lại bạn có phong thái tự tin, đó là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì.

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Phụ nữ không cần quá trau chuốt cho ngoại hình. Bạn chỉ cần có những phẩm chất này để khiến bản thân đẹp và tự tin hơn trong mắt người khác.

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