Gừng càng già càng cay, đàn bà càng từng trải càng say lòng người!

Đây là lý do giúp phụ nữ từng trải luôn lôi cuốn, hấp dẫn khiến đàn ông cả đời say mê, gái lạ có dâng tận miệng cũng nhất mực chối từ.

Người phụ nữ khiến bạn đời luôn thoải mái, hạnh phúc và an yên khi kề cận chính là người tâm đầu ý hợp nhất. Là người dù chồng đã từng mắc phải sai lầm nhưng một khi đã thứ tha họ sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, càng không nhốt mình trong quá khứ mà luôn hướng về tương lai.

Để biết bản chất của một người, đừng dại dột dựa vào cách họ đối đãi với mình hàng ngày ra sao. Hãy chờ đến khi có tranh chấp về quyền lợi, khi ấy bạn mới biết được ai là người tốt, ai là người giả vờ tốt. Cũng thế, một người phụ nữ sân si, xấu tính sẽ không thể che đậy bản chất của mình qua nhiều tháng năm chung sống, qua những mâu thuẫn thường ngày.

Họ vẫn chăm chút ngoại hình, ăn vận thanh lịch nhưng họ còn chú trọng cả việc trau dồi kiến thức cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Có kiến thức xã hội

Nếu phụ nữ son trẻ chỉ cắm mặt vào phấn son, váy vóc, chỉ chăm chăm xem làm cách nào để mình trở nên hấp dẫn, xinh đẹp, khiến đàn ông thèm thuồng khi nhìn thấy thì phụ nữ sau ngưỡng 35 không như thế. Họ vẫn chăm chút ngoại hình, ăn vận thanh lịch nhưng họ còn chú trọng cả việc trau dồi kiến thức cho bản thân.

Lưu tâm đến thời sự, những vấn đề nóng bỏng trong xã hội, tìm hiểu chút kiến thức về bóng đá để trò chuyện với chồng hoặc đơn giản chỉ là biết nấu thêm những món mới đã khiến đàn ông say đứ đừ. Bởi nhờ không ngừng thu nạp kiến thức, phụ nữ từng trải có đủ vốn hiểu biết để tán chuyện với đàn ông về mọi điều trong cuộc sống. Mà đàn ông, chỉ cần có được người hiểu mình họ sẽ dùng cả đời này để trân quý, thương yêu.

Vì đã trải qua không ít thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ từng trải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không quá ủy mị, yếu đuối

Phụ nữ đừng quá mạnh mẽ, bởi bạn càng mạnh mẽ đàn ông càng sợ cá tính ấy không thể dung hòa với mình. Tuy nhiên, phụ nữ quá yếu đuối, ủy mị sẽ khiến đàn ông chán ngán, mệt mỏi khi chung sống. Vì đã trải qua không ít thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ từng trải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Họ bình thản đón nhận mọi thứ xảy đến bên đời, không oán than thù hận, càng không bị vật ngã bởi những sóng gió, bi kịch. Dũng cảm đương đầu, tự biết mình nên làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong hỗn độn kia mà tìm lấy thư thái, thanh thản cho tâm hồn.