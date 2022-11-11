Giữa nam và nữ nếu xuất hiện 3 tình huống này thì chắc chắn nhân duyên giữa cả hai đã cạn, kết thúc sớm bớt đau khổ

Duyên phận ở đời thay đổi khó lường, có người ngày hôm trước vẫn còn ở bên cạnh mình nhưng ngày hôm sau đã đôi người đôi ngả. Vì vậy mà bạn chẳng bao giờ biết được rằng người nào đó khi nào sẽ rời xa bạn. Người đã từng ở bên bạn thề non hẹn biển có khi phút sau lại biến mất. Giữa người với người duyên tới duyên đi vốn đã là chuyện tất yếu nên nếu đã ở trong 3 tình huống này thì bạn nên sớm kết thúc mối quan hệ ấy trước khi tự tổn thương chính mình.

Người ta vẫn thường nói hai người hợp nhau chính là tốt nhất. Câu nói này thật sự không sai, hai người nếu có khác biệt quá lớn thì rất khó có thể cùng nhau lâu dài. Bởi vì rồi một phía sẽ gặp phải rất nhiều sự mê hoặc, gặp được người thích hợp hơn, ưu tú hơn. Lúc này vị trí của bạn trong lòng đối phương đã chẳng còn là duy nhất nữa. Họ sẽ cảm thấy rằng rõ ràng họ có thể ở bên một người tốt hơn nhưng tại sao lại cứ phải ở bên bạn.

Dưới sự chi phối của tâm lý so sánh như vậy sẽ khiến họ ngày càng thờ ơ với bạn, thể hiện sự bất mãn trong lòng của họ. Rất nhiều người hiện nay đều sống rất thực tế, họ đều tỏ ra bản thân xem nhẹ sự chênh lệch trong cách sống, suy nghĩ nhưng thật sự càng ở bên nhau lâu họ sẽ càng nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề trên, nghĩ cả vạn lần về tương lai với những khác biệt giữa hai người. Thậm chí họ sẽ chỉ đang tìm một thời cơ thích hợp để nói chia tay với bạn mà thôi.

Không có tiếng nói chung

Tại sao việc không có tiếng nói chung lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng? Bởi vì hai người muốn ở bên nhau thì sẽ phải đối diện với các vấn đề của cơm áo gạo tiền sau này. Nếu như không thể cùng quan điểm với nhau thì cuộc sống sẽ ngày càng nhạt nhẽo, thậm chí sinh ra mâu thuẫn. Có thể khi mới quen biết cả hai không có gì giấu giếm nhau, nói chuyện mãi không dứt nhưng thời gian dài lại trở nên ngày càng xa cách, chẳng còn chủ đề gì để nói nữa, cảm thấy mối quan hệ cực kỳ vô vị.

Từ đó có thể nghĩ lại xem liệu trên quãng đường đó có phải một bên đã có chút thay đổi, câu chuyện đã chẳng còn thú vị, đối phương đã chẳng còn muốn nghe. Đối phương chẳng còn muốn quan tâm đến một ngày của bạn thế nào, bạn cũng chẳng còn muốn hiểu thêm về công việc của họ ra sao, cả hai chẳng còn xuất hiện chung, không còn hiểu ý nhau nữa.

Sự sẻ chia có hiệu quả là quan trọng nhất còn nếu không sự chia sẻ dù nhiều hơn nữa cũng chẳng có lợi ích gì bởi vì đối phương căn bản không muốn hiểu bạn muốn nói gì. Dù cho bạn có nỗ lực hiểu rõ đối phương thì vẫn không thể hiểu được vì vốn dĩ hai người đã không có điểm chung.

Một phía đã thay lòng

Trong một mối quan hệ tình cảm, điều không thể cứu vãn nhất chính là đối phương đã thay lòng đổi dạ. Bạn chắc chắn sẽ khó mà hiểu nổi việc một người đã từng bảo vệ bạn như thế, quan tâm bạn như thế nhưng nói thay đổi liền thay đổi ngay, thậm chí trở thành người mà bạn chẳng thể nhận ra.

Họ sẽ lừa dối bạn, lạnh lùng với bạn, làm tổn thương bạn chỉ để bạn nhanh chóng có thể chia tay với họ. Trong khi đó bạn còn tự dối gạt bản thân rằng họ có nỗi khổ tâm trong lòng, đem những gì trong quá khứ ra để tự huyễn hoặc chính mình rằng cả hai vẫn còn có thể cứu vãn. Đó là điều không thể, rất nhiều chuyện dù bạn có tin hay không thì một người nếu đã thay lòng đều sẽ có thể làm ra. Đặc biệt là đàn ông khi thay lòng đổi dạ lại càng tàn nhẫn.

Trong đời người duyên đến duyên tan hết thảy đều đã được sắp đặt. Bạn chẳng bao giờ có thể lựa chọn được việc người khác bao giờ sẽ rời xa bạn, chỉ có thể khiến cho bản thân mình lúc nào cũng phải tỉnh táo, nhìn rõ nhưng ly biệt chốn nhân gian mới kéo mình ra khỏi đau khổ.