Valentine là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của 3 ngày Valentine đỏ, đen, trắng ít người biết

Nhận thấy đây là lệnh cấm vô lý, linh mục Valentine vẫn lén lút tiếp tục tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi yêu nhau. Sau đó, việc làm của Valentine bị phát hiện, ông bị bắt và kết án tử hình bằng cách kéo lê, ném đá trên đường phố cho đến chết vào ngày 14/02/273.

Tương truyền, Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Thời bấy giờ, đất nước La Mã phải tham gia vào nhiều cuộc xâm lược khốc liệt nhưng không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân. Do đó, vua Claudius II cho rằng, các chàng trai trẻ sau khi kết hôn đều sẽ trở nên mềm yếu nên ông ban hành lệnh cấm tổ chức đám cưới hoặc lễ đính hôn để dễ dàng tập trung lính cho quân đội.

Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà như là hoa hồng và chocolate. Cũng có nhiều nơi cho rằng, ngày Valentine Đỏ chính là ngày các cô gái thể hiện tình yêu cho người mình thầm thương trộm nhớ bằng cách tặng một món quà. Nếu chàng trai đó cũng có tình cảm với cô gái thì sẽ tặng lại cô một món quà vào ngày 14/3 - Valentine Trắng.

Từ đó, Valentine trở thành vị thánh Tình yêu trong lòng dân chúng, họ gọi ngày 14/02 hàng năm là ngày Valentine's Day hoặc Saint Valentine's Day. Vào ngày này, các cặp tình nhân sẽ thể hiện tình yêu dành cho nhau bằng cách tặng cho nhau món quà truyền thống là thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà tặng đặc biệt khác.

2. Ý nghĩa ngày Valentine Trắng (14/03)

Ngày Valentine Trắng hay còn gọi là White Day, White Valentine được bắt nguồn từ Nhật Bản. Ngày Valentine trắng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1978 ở Nhật Bản. Tương truyền rằng, vào năm 1965, một cô gái đã tặng quà tỏ tình với một chàng trai bán kẹo dẻo vào ngày 14/02. Và để đáp lại tình cảm của cô gái, đúng một tháng sau, chàng trai làm một loại kẹo trắng như tuyết tặng lại cho cô gái, từ đó ngày Valentine Trắng 14/03 ra đời.

Vào ngày 14/3 được xem là dịp để những bạn nam đáp lễ lại tình cảm của các bạn nữ hoặc ngược lại. Đến nay, ngày Valentine Trắng dần được mọi người chuyển thành White Valentine - Ngày đáp trả. Sau trong 1 tháng ngày Valentine Đỏ 14/2, nhiều bạn trẻ sẽ đáp lại người thương yêu những món quà mà họ nhận được.

Ảnh minh hoạ: Internet

Mặc dù ngày Valentine Trắng không phổ biến như Valentine đỏ nhưng trong ngày này vẫn có nhiều người tặng quà cho một nửa của mình. Điều đặc biệt, trong ngày Valentine Trắng, bánh quy, kẹo và chocolate trắng được ưa chuộng thay vì những loại chocolate thông thường.

Những người trẻ tuổi tin rằng, nếu một ai đó tặng bạn bánh quy vào ngày này thì điều đó có nghĩa là người đó yêu bạn, kẹo có nghĩa là người đó thích bạn còn nếu là chocolate trắng thì có nghĩa là “Chúng ta hãy làm bạn nhé!”.

3. Ý nghĩa ngày Valentine Đen (14/04)

Nếu các cặp tình nhân có ngày kỉ niệm vào 14/2 thì ngày Valentine đang ra đời để dành riêng cho những người đang còn độc thân. Được biết, Valentine Đen (Black Valentine) được bắt nguồn từ Hàn Quốc.

Vào ngày này. các bạn trẻ đang còn độc thân hoặc tôn thờ chủ nghĩa độc thân sẽ tụ họp lại với nhau cùng vui chơi, ăn uống. Họ sẽ mặc trang phục đen, ăn mì tương đen truyền thống để cầu mong sẽ sớm tìm được nửa kia của mình hay cũng là một cách tuyên bố với thế giới rằng cuộc sống của người độc thân vẫn vui vẻ hạnh phúc.

Ảnh minh hoạ: Internet

Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về nguồn gốc cũng như ý nghĩa các ngày Valentine. Chúc các bạn có một mùa Valentine thật hạnh phúc bên người yêu và các bạn còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa còn lại nhé!