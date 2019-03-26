Em muốn có một mối tình bình dị…

Phụ nữ yêu 26/03/2019 17:23

Em muốn yêu một người luôn đặt mình vào vị trí của em để đắn đo, cân nhắc và suy nghĩ cho nhau. Hai đứa cùng học cách sống cho nhau, không chỉ sống cho riêng mình.

Em muốn yêu một người không cần nhắn tin với nhau cả ngày nhưng khi có thời gian sẽ lập tức hỏi han đối phương đang làm gì, ăn uống chưa, mọi việc ổn chứ.

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Em muốn mình không tạo thêm những ưu phiền cho nhau bằng cách can thiệp quá nhiều vào đời tư của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Em muốn yêu một người một cách thật bình thường. Anh ấy không cần bên em cả ngày, cũng không cần phải báo cáo với em mọi điều về cuộc sống của mình. Em hiểu rằng, ai cũng có những điều cần phải suy nghĩ, lo lắng, những vất vả trong công việc không thể sẻ san. Em muốn mình không tạo thêm những ưu phiền cho nhau bằng cách can thiệp quá nhiều vào đời tư của đối phương, càng không được xâm phạm chúng.

Em muốn yêu một người luôn nhớ về em mỗi khi mệt mỏi hay buồn vui. Người mà sau giờ tan tầm mệt nhoài sẽ nghĩ đến em đầu tiên, sẽ nhấc máy gọi cho em chỉ để hai đứa được nghe thấy giọng nói ấm áp của nhau, để chỉ cần nghe đã biết tâm trạng đối phương thế nào.

Em muốn có một mối tình bình dị… - Ảnh 2
Chỉ cần anh luôn nắm chặt tay em trên mỗi bước anh đi, có thể giới thiệu em với người thân, bạn bè một cách trìu mến 'Đây là bạn gái tôi' - Ảnh minh họa: Internet

Em muốn yêu một người không ngại video call để được nhìn thấy nhau, để chắc rằng anh luôn chân thành và không có gì che đậy. Nó còn là cách giúp em biết rằng, em là duy nhất, anh không đèo bòng thêm bất cứ đàn bà nào khác.

Em muốn yêu một người không cần nhớ tất cả những ngày lễ, kỷ niệm trong năm nhưng luôn cho em những bất ngờ ngọt ngào. Không cần tặng em những món quà đắt tiền, không cần mua hoa hay chocolate ngày tình nhân, cũng không cần dẫn em vào nhà hàng sang trọng. Chỉ cần anh luôn nắm chặt tay em trên mỗi bước anh đi, có thể giới thiệu em với người thân, bạn bè một cách trìu mến “Đây là bạn gái tôi”.

Em muốn có một mối tình bình dị… - Ảnh 3
Em muốn yêu một người luôn đặt mình vào vị trí của em để đắn đo, cân nhắc và suy nghĩ cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Em muốn yêu một người có thể dành trọn cho em trái tim mình, chỉ biết mỗi em. Em muốn yêu người đàn ông dứt khoát từ chối lời mồi chài của những cô nàng xinh đẹp, bốc lửa hơn em gấp nhiều lần bằng câu nói “Xin lỗi, tôi đã có bạn gái”.

Em muốn yêu một người có thể không cần gặp gỡ quá nhiều nhưng luôn có đủ thời gian để xoa dịu những sóng gió của cuộc đời, ủi an khi em yếu lòng và để tâm đến em khi ốm đau.

Em muốn yêu một người luôn đặt mình vào vị trí của em để đắn đo, cân nhắc và suy nghĩ cho nhau. Hai đứa cùng học cách sống cho nhau, không chỉ sống cho riêng mình. Chỉ cần có thể bình thản nắm tay anh bước tiếp, giản dị thế thôi đã làm em mãn nguyện vô vàn…

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Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc

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