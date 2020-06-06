Đừng vội cười đàn bà không có chồng, vì biết đâu họ hạnh phúc hơn bạn

Phụ nữ yêu 06/06/2020 05:05

Đừng vội cười đàn bà không chồng đơn độc, đàn bà mất chồng kém cỏi. Bởi phụ nữ có chồng cũng không thể biết cuộc hôn nhân của mình có bao nhiêu may rủi.

Có hai người đàn bà cùng đi vào một cửa hàng túi xách xa xỉ. Một người đi cùng chồng, một người chỉ đi một mình.

Người phụ nữ có chồng đi cùng đến đây vì một chiếc túi vừa mới ra mắt, giá tiền không hề rẻ. Đáng tiếc, chiếc túi cô ấy thích thì chồng lại không thích. Thế là cô ấy đành chọn tới chọn lui vài mẫu khác. Cô ấy đắn đo vì phải nhìn sắc mặt chồng mà chọn.

Người phụ nữ đi một mình từ tốn chọn chiếc túi xách mình thích nhất, chẳng cần phải hỏi ý kiến hay nhìn mặt của ai. Cô ấy cũng phải đắn đo, nhưng là vì không biết mình thích cái nào hơn, cái nào hợp với mình hơn.

Đến lúc tính tiền, người đàn bà có chồng chọn một chiếc túi mình không hề thích, có chồng trả tiền mà mặt vẫn chẳng thể vui. Còn người phụ nữ đi một mình chẳng có ai trả tiền cho, nhưng lại vui sướng vì chọn được món đồ mình cực kì thích.

Câu chuyện này chính là minh chứng cho câu nói phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng. Phụ nữ có chồng giàu có chưa chắc hơn người khác tấm chồng. Phụ nữ không có chồng ở bên cũng không hẳn là thua kém ai bất kì điều gì. Phụ nữ hơn nhau nằm ở bản thân có làm chủ được niềm vui và hạnh phúc của mình hay không.

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Phụ nữ hơn nhau nằm ở bản thân có làm chủ được niềm vui và hạnh phúc của mình hay không - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần có được một tấm chồng hãnh diện với người khác thì như cả đời chẳng cần cố gắng. Nhiều người cho rằng đàn bà chưa chồng cô đơn, đàn bà mất chồng kém cỏi. Không tìm được cho mình một chỗ dựa, chẳng phải cả đời chẳng ai cậy dựa? Họ cười cợt trên sự cô đơn của những người đàn bà độc thân.

Không thể nói đàn ông trên đời này đều tệ bạc, cũng như không thể cho rằng đàn bà lấy chồng ai cũng khổ. Nhưng đừng vội cười đàn bà không có chồng, vì biết đâu họ còn hạnh phúc hơn nhiều người phụ nữ làm vợ. Bởi thử xem, có bao nhiêu phụ nữ thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình?

Không ít phụ nữ khi bước vào hôn nhân thì như kéo mình xuống địa ngục. Họ từ nàng công chúa của cha mẹ trở thành thứ phi bị thất sủng trong gia đình của mình. Họ không có tiếng nói, không được đối đãi công bằng, không nhận được sự sẻ chia, yêu thương. Đến cả nụ cười, nỗi buồn của họ cũng không vì chính họ nữa.

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Đừng vội cười đàn bà không có chồng. Vì biết đâu họ thư thái, tự do tự tại hơn bất kì người đàn bà nào - Ảnh minh họa: Internet

Còn đàn bà một mình, họ không có người chống đỡ cùng. Trong số họ thậm chí còn có người từng ly hôn, nuôi con một mình. Nhưng đàn bà độc thân có tự do, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Họ không phải nhìn mặt ai để sống. Họ chọn cô đơn để bung mình khỏi bất hạnh. Họ chọn cuộc sống đơn độc để có niềm vui và hạnh phúc mới. So với nhiều người phụ nữ không dám từ bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà độc thân giành lấy vận may cho chính mình.

Thật ra, hạnh phúc không nằm ở việc phụ nữ có chồng hay không, mà nằm ở bản thân mình định đoạt. Bạn có chồng và bạn hạnh phúc thì đó là may mắn của bạn. Bạn không có chồng, nhưng bạn vẫn hạnh phúc thì đó là bản lĩnh của bạn. Giá trị, hạnh phúc và phẩm giá của phụ nữ không nằm ở việc có chồng hay không, tấm chồng thế nào, mà là nằm ở bản thân quyết định. Hôn nhân nhiều may rủi, nhưng bạn mới là người làm chủ cuộc đời của mình.

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Thật ra, hạnh phúc không nằm ở việc phụ nữ có chồng hay không, mà nằm ở bản thân mình định đoạt - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, đừng vội cười đàn bà không có chồng. Vì biết đâu họ thư thái, tự do tự tại hơn bất kì người đàn bà nào. Cũng đừng vội cười chê hôn nhân của người khác. Bởi chính bạn cũng không thể biết cuộc hôn nhân của mình có bao nhiêu may rủi. Phụ nữ muốn hơn người khác, hãy thật sự nắm giữ tự do, hạnh phúc của bản thân trong tay.

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Một khi cô ấy đã lựa chọn bạn thì toàn bộ tình cảm của cô ấy sẽ chỉ dành cho bạn không bao giờ có ý định hay tơ tưởng gì đến người đàn ông khác, dù có bị tán tỉnh hay đong đưa cô ấy cũng sẽ không giao động.

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