Đời đàn bà chỉ bình yên khi 3 việc không đợi, 2 thứ không sợ và 3 điều phải chấp nhận

Đời đàn bà chỉ bình yên khi chọn cách sống với 3 việc không đợi, 2 thứ không sợ và 3 điều phải chấp nhận.

Phụ nữ ở đời, sống hạnh phúc là sự lựa chọn phải chuẩn bị, nỗ lực và đôi khi trả giá. Phụ nữ hơn nhau không phải ở ai may mắn hơn ai, mà là can trường và bản lĩnh sống cuộc đời mình chọn.

Cuộc đời này, đừng để điều hối tiếc nhất chính là đã để cha mẹ đợi bạn quá lâu. Bởi sẽ không ai yêu bạn nhiều như họ, cũng không ai tình nguyện đợi bạn lâu như họ.

Tuổi trẻ và thời gian của bạn còn rất nhiều nhưng với cha mẹ của bạn thì không. Đừng đợi khi rảnh rỗi mới gọi hỏi han họ. Đừng chờ đến khi bạn mệt mỏi mới trở về nhà. Đừng nghĩ thời gian còn dài, vì bạn không biết lúc nào họ sẽ rời đi. Đừng nghĩ rằng cha mẹ chỉ cần tiền của bạn, thật ra họ chỉ cần bạn xuất hiện, chỉ muốn bạn quan tâm, trò chuyện.

Dành thời gian cho con nhỏ

Trong đời phụ nữ, có hai điều nhạy cảm và quý giá nhất, chính là cha mẹ và con cái. Con cái cũng không thể đợi bạn rảnh rỗi, chúng chỉ có một tuổi thơ, một chặng đường trưởng thành cần cha mẹ ở bên. Nếu bạn bỏ qua thời gian ấy, con cái cũng sẽ không còn cần bạn nữa.

Ở năm tháng tuổi thơ trưởng thành của con, đừng để con phải đợi bạn hết lần này đến lần khác. Kiếm tiền quan trọng thật, địa vị cũng thật hấp dẫn, nhưng sự trưởng thành của con mới là cần thiết nhất. Một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh không thể thiếu cha mẹ ở bên.

Giữ gìn sức khỏe

Đừng đợi khi tuổi già ập đến, với sức khỏe yếu đi và bệnh tật tìm tới, bạn mới nhận ra đã không quý trọng cơ thể của mình. Có những điều ở đời, bạn có tiền cũng không mua được, một đi không trở lại, chính là sức khỏe. Chỉ cần vướng phải một căn bệnh nan y, mọi thứ bạn có, dù là tiền bạc, địa vị cũng không thể cho bạn sức khỏe lần nữa.

Vì thế, hãy tập luyện và giữ gìn sức khỏe mỗi ngày. Đó là tài sản quý giá chỉ có một lần trong đời mỗi người. Và có sức khỏe bạn mới có một đời dài để sống và tận hưởng.

2 việc không nên sợ

Người đàn bà bản lĩnh nhất khi tập cách sống làm bạn với cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Cái chết

Không ai tránh khỏi vòng sinh tử ở đời, dù là người giàu nhất hay ưu tú nhất. Con người chính là phải chấp nhận cái chết là một số phận. Nhưng bạn sống không phải để sợ cái chết, để đợi ngày rời đi, mà là để dù có chết cũng không thấy hối tiếc. Hãy sống hết mình cho hôm nay, cho sinh mệnh bạn có duy nhất một lần.

Sự cô đơn

Người đàn bà bản lĩnh nhất khi tập cách sống làm bạn với cô đơn. Sự cô đơn cũng là một loại tài sản với đàn bà. Có thể nhìn thấu bản thân, giúp mình vui, tìm cho mình niềm đam mê và hứng thú khi cô đơn cũng là một bài học giá trị. Vì vậy, đừng sợ cô đơn nếu lỡ một mai bạn chỉ còn một mình đi tiếp.

3 điều phải chấp nhận

Xuất thân

Con người sinh ra không ai chọn được xuất thân cho mình. Nhưng những người có vạch xuất phát khác nhau cũng có thể về chung một đích đến. Mỗi người sẽ có xuất thân, mục đích sống khác nhau nhưng cũng đều phải cố gắng, đều muốn hạnh phúc và bình yên. Bạn có thể phải đi một con đường khó hơn người khác, nhưng không có nghĩa là không thể đến cùng nơi người khác đến. Quan trọng là ở nỗ lực và cố gắng của bạn.

Chuyện thị phi

Cách tốt nhất là cứ sống mặc kệ thị phi, ngẩng cao đầu đi đúng con đường của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà thông minh sẽ chấp nhận chuyện thị phi luôn có thể xoay quanh lấy họ bất cứ lúc nào. Đó chính là cuộc sống, bạn không thể quản miệng thiên hạ, không thể buộc người khác nói tốt về bạn, càng không thể sống vừa lòng tất cả mọi người.

Cách tốt nhất là cứ sống mặc kệ thị phi, ngẩng cao đầu đi đúng con đường của bạn.

Con người của mình

Không ai là hoàn hảo, dù bạn ưu tú và đã nỗ lực nhiều thế nào. Con người của bạn luôn có khuyết điểm, luôn có sai lầm và hối tiếc. Nhưng nếu bạn muốn sống hạnh phúc, hãy chấp nhận chính mình không hoàn hảo. Bạn sẽ biết mình chưa tốt ở đâu mà cố gắng hơn, biết rõ bản thân thì đã đi được một nửa con đường đến bình yên và hạnh phúc ở đời.