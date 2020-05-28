Có những kiểu đàn ông sinh ra là để tổn thương phụ nữ

Có những kiểu đàn ông mang bản chất sinh ra là để tổn thương phụ nữ. Phụ nữ nhận được yêu thương từ họ thì ít mà chịu khổ tâm thì nhiều.

Đây là những kiểu đàn ông chỉ đem đến buồn phiền, tủi thân cho phụ nữ trong tình yêu. Không phải vì họ không biết yêu, mà là vì bản chất của họ sinh ra không phải để là bến đỗ bình yên cho phụ nữ. Đàn ông không bao giờ yêu ai quá nhiều Có một kiểu đàn ông chẳng bao giờ yêu ai quá nhiều. Trong tình yêu, họ lạnh nhạt, xa cách, nói đúng hơn chính là kiểu đàn ông vô tâm khi yêu. Không phải vì họ không biết tình yêu là gì, mà là bản chất vô tâm không thể thay đổi. Ngay cả với người thân, họ cũng như thế, huống hồ là với một người phụ nữ dưng lạ.

Có một kiểu đàn ông chẳng bao giờ yêu ai quá nhiều. Trong tình yêu, họ lạnh nhạt, xa cách, nói đúng hơn chính là kiểu đàn ông vô tâm khi yêu - Ảnh minh họa: Internet Nếu phụ nữ nghĩ rằng khi sinh con cho người đàn ông này thì anh ta sẽ thay đổi, thì có lẽ bạn sẽ nhanh chóng thất vọng. Vì dù có vợ con, đàn ông có bản chất vô tâm vô tình cũng không đổi thay. Người phải thay đổi, là phụ nữ. Nếu chấp nhận ở bên kiểu đàn ông này, phụ nữ phải bớt kì vọng, bớt phụ thuộc, bớt cả mong chờ, thậm chí là cam chịu mà chấp nhận. Đàn ông thích đổi thay Kiểu đàn ông này khó có thể chung thủy với một người cả đời. Họ có thể là kiểu đàn ông ngoại tình như một thói quen, hoặc kiểu đàn ông thường xuyên thay đổi đối tượng yêu đương. Hôn nhân không phải là điều người đàn ông này mong muốn, hoặc nếu có lấy vợ anh ta cũng không thay đổi được bản chất thích bay nhảy.

Khi yêu một người đàn ông thích đổi thay, thứ phụ nữ có được nhiều nhất là sự thất vọng và tổn thương. Sự thay đổi của đàn ông sẽ khiến bạn thấy mệt mỏi, bất lực. Bạn không thể dùng cả đời để trói buộc hay chạy theo người đàn ông thế này. Điều duy nhất có thể làm là buông tay và tìm một người khác có thể chung thủy với bạn lâu dài. Đàn ông không chịu “lớn” Kiểu đàn ông không chịu trưởng thành sẽ bòn rút thanh xuân và tình cảm của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Kiểu đàn ông không chịu trưởng thành sẽ bòn rút thanh xuân và tình cảm của phụ nữ. Bạn sẽ không biết mình phải đợi bao lâu để một người đàn ông trẻ con chịu trưởng thành. Hoặc là anh ta sẽ không bao giờ chịu lớn, khi đã có bạn ở bên chăm lo, săn sóc. Thanh xuân của phụ nữ không dài, đừng tin rằng tình yêu có quyền năng lớn nhất. Nếu không tìm được người đàn ông là cây tùng cây bách chở che cho cuộc đời bạn, thì cũng đừng cố giữ người đàn ông buộc bạn phải che mưa che nắng cho anh ta cả đời. Đàn ông cả đời chỉ yêu bản thân Có một kiểu đàn ông chỉ yêu bản thân anh ta. Kiểu đàn ông ích kỷ, gia trưởng sẽ tạo nên một địa ngục trong đời phụ nữ. Anh ta không yêu ai nhất, chỉ yêu bản thân. Anh ta không phải lo lắng thái quá cho bạn, mà muốn kiềm giữ, kiểm soát bạn. Bạn có thể lỡ yêu một người đàn ông ích kỷ, nhưng vì tình yêu đó bạn sẽ tổn thương chính mình. Có một kiểu đàn ông chỉ yêu bản thân anh ta. Kiểu đàn ông ích kỷ, gia trưởng sẽ tạo nên một địa ngục trong đời phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Trong đời phụ nữ, sẽ gặp qua rất nhiều người đàn ông, có tốt có xấu. Hơn bất kì đặc điểm nổi bật từ ngoại hình, gia thế, năng lực… chính là bản chất bao dung và thật tâm yêu thương, nghĩ suy cho bạn. Chỉ có kiểu đàn ông như thế mới có thể mang đến bình yên một đời cho phụ nữ.

Đàn ông đừng dại biến vợ thành báu vật của người khác Có nhiều người chồng vô tâm luôn nghĩ rằng vợ mình chẳng bằng ai, trong mắt họ vợ cũng không là gì. Nhưng khi cô ấy bước ra khỏi nhà chồng, trong mắt người đàn ông khác, cô ấy lại là báu vật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nhung-kieu-dan-ong-sinh-ra-la-de-ton-thuong-phu-nu-359801.html