Đàn ông đừng dại biến vợ thành báu vật của người khác

Bạn tôi khi trước mỗi khi xuất hiện dường như luôn có một vầng đen bao lấy, ủ dột, buồn phiền và đầy ấm ức. Vì chồng cũ của cô ấy là một người chồng vô tâm , thậm chí là ngoại tình.

Cô bạn thân của tôi cưới chồng lần hai, cùng chúng tôi đi ăn tối. Bạn bè ai cũng khen cô ấy ngày một xinh đẹp hơn. Cứ như cô ấy khi ở bên chồng cũ và cô ấy bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau.

Có lần, bạn còn tức tưởi kể: “Nhiều khi mình từng tủi nhục ước rằng, phải chi anh ấy đối xử với mình được bằng một phần với nhân tình”. Với ngần ấy sự tàn nhẫn đó của chồng mà cô ấy dần thối lui khỏi cuộc hôn nhân rã rời.

Tôi từng nghe cô bạn của mình kể, anh ta có thể mỗi tối đều nhắn tin chúc nhân tình ngủ ngon, nhưng chưa bao giờ hỏi vợ một câu hỏi han. Anh ta về nhà luôn thở than làm việc mỏi mệt, nhưng với nhân tình lại dịu dàng “Em yêu đừng lo, mọi chuyện đều có anh lo”. Cô ấy nói “Em mệt”, chỉ nghe chồng nói “Tối ngày than mệt”, còn với nhân tình anh ta sẽ nhẹ nhàng “Em mệt chỗ nào để anh xem”…

“Nhiều khi mình từng tủi nhục ước rằng, phải chi anh ấy đối xử với mình được bằng một phần với nhân tình” - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ với cuộc hôn nhân thứ hai, bạn của tôi như trẻ ra vài tuổi, cô ấy lại nói: “Khi sống với chồng cũ, mình cứ nghĩ tại mình số khổ, mình không tốt nên mới bị đối xử tệ. Giờ được chồng mới yêu thương, quý trọng mình mới nhận ra lỗi không phải ở mình”.

Cô bạn của tôi còn kể, người chồng cũ tìm đến oán hận cô ấy. Anh ta từ khi biết vợ cũ có chồng mới, tỏ ra rất căm tức, còn cho rằng cô ấy khi là vợ anh ta không làm tròn nghĩa vụ. Vì anh ta thấy cũng là người vợ ngày trước mình thấy nhàm chán, mà giờ lại là người vợ xinh đẹp, dịu dàng được đàn ông khác nâng niu chiều chuộng. Anh ta bèn cho rằng tất cả là vì anh ta không giàu bằng người chồng mới của bạn tôi.

"Giờ được chồng mới yêu thương, quý trọng mình mới nhận ra lỗi không phải ở mình" - Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ dùng dằng không để yên cho cô bạn của tôi. Nhưng chồng mới của cô ấy thì không hiền như vợ, vài lần chạm mặt là khiến người chồng cũ mất hút. Sau này, chồng cũ còn nhắn tin cho bạn của tôi, hỏi rằng có thể đợi cô ấy không, vì anh ta thật sự rất hối hận.

Thật ra, kiểu đàn ông sau ly hôn như thế quả thật không ít. Chính là có không giữ, thuộc về người khác rồi mới thấy hối tiếc. Có nhiều người đàn ông luôn nghĩ rằng vợ mình chẳng bằng ai, trong mắt họ vợ cũng không là gì. Nhưng khi cô ấy bước ra khỏi nhà chồng, trong mắt người đàn ông khác, cô ấy lại là báu vật. Đàn ông khi nhìn thấy điều mình từng có giờ là vật quý của người khác, mới nhận ra giá trị thật của những gì mình từng có. Chung quy là vì có thì không thấy quý, để người khác quý thì mới thấy hối tiếc.

Kỳ thực, con người đôi lúc chính là như vậy, không bao giờ biết mình đang có điều gì quan trọng. Phụ nữ khi ở bên người đàn ông của mình, dung mạo cũng tùy biến theo tình yêu của chồng dành cho mình. Nếu được chồng yêu thương, trân trọng, phụ nữ sẽ hóa thành hoa đẹp ngát hương, đàn ông nhìn vào ai cũng muốn chiếm giữ. Nếu không được quý trọng, phụ nữ sẽ trở thành loài cây gai góc, thậm chí là đầy gai nhọn.

Chỉ có đàn ông dại mới biến người phụ nữ của mình thành báu vật của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có đàn ông dại mới biến người phụ nữ của mình thành báu vật của người khác. Không phải vợ của mình không đẹp, mà là vì không được chồng yêu thương. Không phải vì vợ chẳng dịu dàng, mà là vì chồng không thấu hiểu, tôn trọng. Bởi thế người ta mới nói câu, muốn biết chồng thế nào chỉ cần nhìn vào vợ. Chồng bản lĩnh, dịu dàng thì vợ xinh đẹp, đảm đang. Nếu chồng vô tâm, tệ bạc thì vợ héo mòn, hằn học.

Mỗi người đàn ông đều âm thầm nhìn vợ của người khác mà vội thở dài khi nghĩ về vợ của mình. Vì các anh cũng chẳng biết được trong mắt của người khác, vợ của mình cũng là báu vật. Thật mong tất cả người chồng trên thế gian đều thấy vẻ đẹp rực rỡ của vợ mình trong mắt người đàn ông khác. Đừng để đến khi người khác phát hiện sẽ thật sự hối hận…