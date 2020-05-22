Người tình không cho tôi gọi điện trong ngày, đặc biệt là buổi chiều, vì đó là lúc anh ta trở về nhà với vợ con. Và chỉ khi đêm muộn đến đầu giờ sáng hôm sau, tôi mới được nói chuyện với anh ta. Nhưng không phải ngày nào cũng như thế, anh ta chỉ đợi khi vợ ngủ say mới dám nhắn tin cho tôi.

Vì từng lỡ lầm yêu đàn ông có vợ , tôi phải trả giá bằng hạnh phúc ít ỏi quãng đời sau này. Nhưng cũng vì từng là nhân tình , tôi muốn để những người vợ biết nhiều hơn về đàn ông ngoại tình . Vì có những điều ở anh ta, chỉ khi là nhân tình như tôi mới có thể nhìn thấy rõ nhất.

Nhân tình thường chuyển tiền cho tôi qua một tài khoản ngân hàng mà vợ anh ta không biết. Tôi khuyên phụ nữ nên để tâm, hoặc khéo léo kiểm soát thu nhập hàng tháng của chồng. Đặc biệt nếu chồng làm thêm, có nguồn thu không để vợ biết thì sẽ chi tiền đó cho nhân tình. Nếu không khiến đàn ông chủ động chia sẻ tài chính minh bạch với vợ thì vợ nên có cách riêng để quản lý.

Vì vậy, tôi mong các bà vợ đừng tin lời đàn ông nói thường xuyên thức khuya để làm việc. Phụ nữ nên để ý chồng làm gì trên laptop hay điện thoại, nhất là lúc đêm khuya đến rạng sáng hôm sau.

Nhiều thói quen, sở thích bị thay đổi

Tôi là người cực kì thích đọc sách, đặc biệt là về chủ đề tài chính. Nhân tình trước khi gặp tôi hầu như không mê sách, nhưng sau đó thì hoàn toàn thay đổi. Tôi thường xuyên bỏ vào túi của anh ấy những cuốn sách về tài chính. Và vợ của anh ấy cũng không hề nhận ra sở thích mới này của chồng có gì lạ.

Đàn ông khi ngoại tình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen, sở thích của người tình. Dù ít hay nhiều, nếu vợ để ý thì vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trong đời sống hằng ngày của anh ấy.

Đặt mật mã một ứng dụng liên lạc bất kì

Điện thoại của đàn ông ngoại tình là nơi giấu kín những bằng chứng phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người tình của tôi rất thông minh, anh ta biết vợ sẽ nghi ngờ nếu cài quá nhiều mật khẩu điện thoại. Do đó, anh ta chỉ chọn đặt mật khẩu với một ứng dụng thường xuyên liên lạc với tôi. Và ứng dụng đó vợ anh ấy cũng không hề sử dụng.

Điện thoại của đàn ông ngoại tình là nơi giấu kín những bằng chứng phản bội vợ. Đàn ông càng khôn ngoan càng khéo léo che giấu.

Tránh né những câu trả lời

Tôi từng nghe nhân tình nói chuyện điện thoại với vợ. Và vì đang ở bên tôi nên anh ta phải nói dối vợ, và tìm cách tránh trả lời những câu hỏi của vợ. Khi bị hỏi khó, anh ta sẽ nói sang chuyện khiến vợ hứng thú, vui vẻ.

Thân thiết với đồng nghiệp nữ

Người tình thường xuyên nói tôi là “đồng nghiệp nữ thân thiết” với vợ. Cuộc hẹn hò vụng trộm của tôi trong mắt vợ anh ta thường là những chuyến công tác, hay những lần giúp đỡ đồng nghiệp sau khi tan làm. Phụ nữ nên để ý nếu chồng thường xuyên nhắc đến đồng nghiệp.

Thay đổi phong cách ăn mặc

Nếu vợ bỗng thấy chồng chú trọng quần áo, phong cách ăn mặc hơn thì nhất định đừng chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi quen một phụ nữ trẻ hơn mình, người tình của tôi cũng dần thay đổi phong cách ăn mặc. Anh ấy muốn mình trông xứng đôi với tôi. Nếu vợ bỗng thấy chồng chú trọng quần áo, phong cách ăn mặc hơn thì nhất định đừng chủ quan.

Chuyện vợ chồng nhàm chán

Người tình luôn nói với tôi rằng quan hệ vợ chồng của anh ta rất nhàm chán, thậm chí là ít ỏi. Vì những lúc bên tôi, anh ta lúc nào cũng nhiệt tình.

Một người đàn ông ngoại tình luôn tránh hoặc hạn chế chuyện gần gũi với vợ. Vì anh ta chỉ hứng thú, và muốn dành sức lực để bên nhân tình.