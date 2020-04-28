Dù rằng đàn ông ngoại tình có tinh ranh, khôn khéo đến đâu cũng có những sơ hở, đặc biệt là ở những thói quen hằng ngày.

Hãy thử nghĩ xem, có phải điện thoại của chồng bạn thường rung vào nửa đêm nhưng chồng luôn có những lý do khác nhau, hoặc không cho bạn một lời giải thích thỏa đáng? Anh ấy đang gặp khó khăn trong công việc, hay đã trở thành người đàn ông ngoại tình sau lưng bạn? Một người chồng phản bội dẫu có tinh khôn, cẩn trọng đến thế nào vẫn để lại những dấu vết trong đời sống hằng ngày. Những thói quen của đàn ông vụng trộm rất dễ nhận ra. Anh ấy có thể đi làm sớm về thì muộn, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, hoặc bạn nhiều lần thấy những số lạ gọi vào máy của chồng.

Anh ấy có thể đi làm sớm về thì muộn, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, hoặc bạn nhiều lần thấy những số lạ gọi vào máy của chồng - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt là thói quen đi ngủ muộn. Khi cả nhà đã đi ngủ mà chồng bạn vẫn thức, anh ấy cầm điện thoại hoặc xài laptop? Anh ấy có thể đang bận rộn làm việc hoặc đang làm gì đó trên mạng. Nhưng dù nếu là bận làm việc thì chuyện này không thể lặp lại quá nhiều lần. Nếu đi ngủ muộn trở thành thói quen của chồng thì bạn nên cẩn thận. Vì đàn ông vụng trộm thường lén lút liên lạc với nhân tình sau khi vợ đi ngủ. Khi đàn ông phản bội, ngay cả những thói quen cũng trở nên khác biệt, thậm chí là cứng nhắc. Bạn là vợ của anh ấy, bạn có thể quan sát từ những thay đổi hằng ngày của chồng. Ngày trước anh ấy luôn khuyên bạn đi ngủ sớm, vì sao giờ lại thường ngủ muộn? Vì “đọc tin tức” mà chồng bạn muốn thức khuya, bất kể sáng mai đi làm uể oải? Vậy thì “tin tức” đó đã hấp dẫn anh ấy nhiều thế nào?

Đàn ông vụng trộm thường lén lút liên lạc với nhân tình sau khi vợ đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet Ngoài thói quen đi ngủ muộn, đàn ông phản bội vợ còn nhiều thói quen khác. Chẳng hạn như gu âm nhạc của anh ấy cũng đột nhiên thay đổi. Thường ngày, bạn chỉ thấy chồng nghe những bản nhạc trữ tình quê hương, sao giờ anh ấy lại thích nhạc rock sôi động? Hay là vì có một cô nhân tình thích nhạc rock? Chồng bạn không hề thích ăn cay, nhưng vì sao bây giờ lại tập ăn cay, có phải là vì người phụ nữ khác? Cũng là chồng bạn, ngày trước luôn để bạn chọn mua đồ, sao giờ lại muốn tự đi lựa, còn trau chuốt bề ngoài hơn? Có phải là để thu hút người nào đó mà bạn không biết? Thậm chí đến thói quen đi ngủ của chồng bạn cũng không còn như trước. Anh ấy không còn nắm tay hay ôm bạn khi ngủ, bạn có để ý không? Thực tế, không có người đàn ông ngoại tình nào vẫn giữ đúng các thói quen, sở thích khi ngoại tình. Dù ít hay nhiều họ đều bị ảnh hưởng bởi chuyện vụng trộm, hay từ nhân tình. Họ có chủ đích che giấu, nhưng những hành động vô thức, từ thói quen thì khó mà giấu giếm được. Bởi khi bị phản bội, chỉ cần trái tim đủ nhạy cảm, đôi mắt đủ tinh tường, bạn chắc chắn sẽ nhận ra tội lỗi của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Một người vợ thông minh là người hiểu chồng nhất, cũng giỏi quan sát nhất. Linh cảm của bạn có thể đúng, nhưng hãy tin vào đôi mắt của mình trước. Bởi khi bị phản bội, chỉ cần trái tim đủ nhạy cảm, đôi mắt đủ tinh tường, bạn chắc chắn sẽ nhận ra tội lỗi của đàn ông.

5 điều luôn đúng về đàn ông ngoại tình, phụ nữ biết sớm đỡ đau lòng! Khi đàn ông ngoại tình thường có hai loại. Một loại phổ biến nhưng không nguy hiểm. Loại còn lại hiếm nhưng lại khiến gia đình tan tác.

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